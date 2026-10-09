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Megindult az evakuáció: hamarosan partot ér a szezon első hurrikánja az Egyesült Államokban
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Megindult az evakuáció: hamarosan partot ér a szezon első hurrikánja az Egyesült Államokban

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A 3-as kategóriájú Isaias hurrikán Florida nyugati partvidéke felé tart, miközben a veszély miatt a Mexikói-öböl napi olajtermelésének már a közel háromnegyedét leállították - írja a CNN.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) legfrissebb jelentése szerint az Isaias hurrikán maximális tartós szélsebessége eléri a 193 km/h-t, a széllökések pedig ennél is erősebbek. A vihar középpontjában a légnyomás változatlan, ami arra utal, hogy a hurrikán jelenleg nem erősödik tovább, de nem is gyengül. A vihar Pensacolától mintegy 260 kilométerre délre halad észak-északkeleti irányba, óránként 26 kilométeres sebességgel. A trópusi vihar szele hamarosan eléri Florida Panhandle partvidékét.

A hurrikán súlyos fennakadásokat okoz a Mexikói-öböl energiatermelésében.

Az amerikai belügyminisztérium tengeri ásványvagyon-kezelő hivatalának adatai szerint az öbölben működő termelőplatformok 35 százalékáról, vagyis összesen 129 létesítményből evakuálták a személyzetet, emellett a tizenegy fúrótoronyból nyolcat is kiürítettek. A hatóságok becslése szerint a vállalatok napi mintegy 1,5 millió hordónyi olajtermelést állítottak le, ami a térség napi kitermelésének 72 százalékát teszi ki, míg a földgáztermelés 59 százaléka szintén szünetel.

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A hivatal közleményében jelezte, hogy a vihar elvonulása után valamennyi létesítményt átvizsgálnak, a sértetleneket pedig azonnal újraindítják, ám a károsodott egységek helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe. Elemzők szerint az átmeneti termeléskiesésnél

nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a Mexikói-öböl partvidékén működő finomítók szenvednek-e olyan károkat vagy áramkimaradásokat, amelyek elhúzódó leállásokhoz vezethetnek.

Az alabamai Gulf Shores városa közben bejelentette, hogy a W.C. Holmes hidat és az AL-161 South hidat délben lezárja a közforgalom elől. A hidak a vihar elvonulásáig és a biztonságos közlekedési feltételek helyreállításáig zárva maradnak. A hatóságok azonnali távozásra szólították fel azokat, akik el kívánják hagyni a térséget, a városban emellett este 7 és reggel 7 óra között kijárási tilalom lép életbe.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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