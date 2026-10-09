Megindult az evakuáció: hamarosan partot ér a szezon első hurrikánja az Egyesült Államokban

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) legfrissebb jelentése szerint az Isaias hurrikán maximális tartós szélsebessége eléri a 193 km/h-t, a széllökések pedig ennél is erősebbek. A vihar középpontjában a légnyomás változatlan, ami arra utal, hogy a hurrikán jelenleg nem erősödik tovább, de nem is gyengül. A vihar Pensacolától mintegy 260 kilométerre délre halad észak-északkeleti irányba, óránként 26 kilométeres sebességgel. A trópusi vihar szele hamarosan eléri Florida Panhandle partvidékét.

An ominous view of Hurricane Isaias nearing the Gulf Coast early Friday, with thunderstorms erupting in its eyewall and along its eastern flank. Isaias is forecast to reach Category 3 strength before becoming the first hurricane to make landfall in the U.S. in exactly two years. https://t.co/imv8Qtc4aA — Ben Noll (@BenNollWeather) October 9, 2026

A hurrikán súlyos fennakadásokat okoz a Mexikói-öböl energiatermelésében.

Az amerikai belügyminisztérium tengeri ásványvagyon-kezelő hivatalának adatai szerint az öbölben működő termelőplatformok 35 százalékáról, vagyis összesen 129 létesítményből evakuálták a személyzetet, emellett a tizenegy fúrótoronyból nyolcat is kiürítettek. A hatóságok becslése szerint a vállalatok napi mintegy 1,5 millió hordónyi olajtermelést állítottak le, ami a térség napi kitermelésének 72 százalékát teszi ki, míg a földgáztermelés 59 százaléka szintén szünetel.

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A hivatal közleményében jelezte, hogy a vihar elvonulása után valamennyi létesítményt átvizsgálnak, a sértetleneket pedig azonnal újraindítják, ám a károsodott egységek helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe. Elemzők szerint az átmeneti termeléskiesésnél

nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a Mexikói-öböl partvidékén működő finomítók szenvednek-e olyan károkat vagy áramkimaradásokat, amelyek elhúzódó leállásokhoz vezethetnek.

Az alabamai Gulf Shores városa közben bejelentette, hogy a W.C. Holmes hidat és az AL-161 South hidat délben lezárja a közforgalom elől. A hidak a vihar elvonulásáig és a biztonságos közlekedési feltételek helyreállításáig zárva maradnak. A hatóságok azonnali távozásra szólították fel azokat, akik el kívánják hagyni a térséget, a városban emellett este 7 és reggel 7 óra között kijárási tilalom lép életbe.

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