Meglepő klinikai vizsgálat: AI chatbot fogadta a betegeket egy kórházban az Egyesült Államokban

A felmérésben csaknem száz páciens vett részt, akik az orvosi vizit előtt a Google AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) nevű, kifejezetten klinikai gondolkodásra és diagnosztikára fejlesztett chatbotjával konzultáltak. A rendszert a Google Gemini technológiája működteti, ám annak egy lényegesen erősebb változata, mint ami a keresőmotort hajtja. A chatbot feltérképezte a betegek tüneteit, a lehetséges kiváltó okokat és a kezelési opciókat, végül pedig összefoglaló jelentést készített, amelyet a kezelőorvosok a vizit előtt áttekinthettek.
Az alapellátásban dolgozó orvosok az esetek mintegy 75 százalékában hasznosnak ítélték a chatbot működését, és a vizsgált esetek több mint felénél vélekedtek úgy, hogy a technológia érdemben befolyásolhatta a betegellátás menetét. Peter Brodeur, a kórház rezidens orvosa kiemelte, hogy a kollégák a bot teljesítményét egy jól felkészült medikus vagy rezidens munkájához hasonlították.
A biztonságossági szempontok tekintetében kulcsfontosságú eredmény, hogy
a több száz beszélgetés során a chatbot mindössze egyetlen alkalommal hallucinált,
amikor egy múltbéli dátumot tévesen jövőbeli időpontként jelölt meg. A vizsgálat során szakképzett orvosok valós időben követték a párbeszédeket, így bármikor közbeléphettek volna, ha a bot érzelmi megterhelést okoz, vagy nem biztonságos mederbe tereli a beszélgetést. Leállításra egyszer sem volt szükség, bár öt esetben az orvosok kiegészítő magyarázatot fűztek a válaszokhoz, például amikor a rendszer a lehetséges diagnózisok között a daganatos megbetegedést is megemlítette.
A betegek általánosságban megbíztak a rendszerben, ám ez döntően annak volt köszönhető, hogy tudták: az elemzést követően hús-vér orvos veszi át az ellátásukat. Adam Rodman, a vizsgálatot vezető belgyógyász rámutatott, hogy egyetlen páciens sem bízott volna megbízhatóan a chatbotban, ha nem állt volna mögötte valódi szakorvos.
A bostoni teszt elsősorban a chatbot biztonságos működését mérte fel. A Google azóta országos léptékű klinikai vizsgálatot indított az Egyesült Államokban, amelynek célja a mesterséges intelligenciával támogatott és a hagyományos orvosi vizitek hatékonyságának összehasonlítása.
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