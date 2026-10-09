17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Meglepő klinikai vizsgálat: AI chatbot fogadta a betegeket egy kórházban az Egyesült Államokban
Globál

Meglepő klinikai vizsgálat: AI chatbot fogadta a betegeket egy kórházban az Egyesült Államokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A bostoni Beth Israel Deaconess Medical Center egy nyolchónapos klinikai vizsgálatban tesztelte a Google orvosi chatbotját, amely a sürgősségi ellátást megelőzően beszélgetett a betegekkel a tüneteikről, majd összefoglalót készített az orvosok számára. A The Lancet orvosi folyóiratban megjelent, kategóriájában elsőnek számító tanulmány eredményei alapján a rendszer biztonságosnak és hasznosnak bizonyult - számolt be a New York Times.
Banking Technology 2026
Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A felmérésben csaknem száz páciens vett részt, akik az orvosi vizit előtt a Google AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) nevű, kifejezetten klinikai gondolkodásra és diagnosztikára fejlesztett chatbotjával konzultáltak. A rendszert a Google Gemini technológiája működteti, ám annak egy lényegesen erősebb változata, mint ami a keresőmotort hajtja. A chatbot feltérképezte a betegek tüneteit, a lehetséges kiváltó okokat és a kezelési opciókat, végül pedig összefoglaló jelentést készített, amelyet a kezelőorvosok a vizit előtt áttekinthettek.

Az alapellátásban dolgozó orvosok az esetek mintegy 75 százalékában hasznosnak ítélték a chatbot működését, és a vizsgált esetek több mint felénél vélekedtek úgy, hogy a technológia érdemben befolyásolhatta a betegellátás menetét. Peter Brodeur, a kórház rezidens orvosa kiemelte, hogy a kollégák a bot teljesítményét egy jól felkészült medikus vagy rezidens munkájához hasonlították.

A biztonságossági szempontok tekintetében kulcsfontosságú eredmény, hogy

a több száz beszélgetés során a chatbot mindössze egyetlen alkalommal hallucinált,

Még több Globál

Mesterséges intelligenciával próbálta befolyásolni a nemzetközi médiát Irán

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Megbénult Moszkva légiközlekedése: kormányzati gépeket is átirányítottak az ukrán drónok miatt

amikor egy múltbéli dátumot tévesen jövőbeli időpontként jelölt meg. A vizsgálat során szakképzett orvosok valós időben követték a párbeszédeket, így bármikor közbeléphettek volna, ha a bot érzelmi megterhelést okoz, vagy nem biztonságos mederbe tereli a beszélgetést. Leállításra egyszer sem volt szükség, bár öt esetben az orvosok kiegészítő magyarázatot fűztek a válaszokhoz, például amikor a rendszer a lehetséges diagnózisok között a daganatos megbetegedést is megemlítette.

A betegek általánosságban megbíztak a rendszerben, ám ez döntően annak volt köszönhető, hogy tudták: az elemzést követően hús-vér orvos veszi át az ellátásukat. Adam Rodman, a vizsgálatot vezető belgyógyász rámutatott, hogy egyetlen páciens sem bízott volna megbízhatóan a chatbotban, ha nem állt volna mögötte valódi szakorvos.

A bostoni teszt elsősorban a chatbot biztonságos működését mérte fel. A Google azóta országos léptékű klinikai vizsgálatot indított az Egyesült Államokban, amelynek célja a mesterséges intelligenciával támogatott és a hagyományos orvosi vizitek hatékonyságának összehasonlítása.

Kapcsolódó cikkünk

Elszabadult AI-ügynökök, felelős vezérigazgatók?

Titkos tárgyalások a háttérben: a ChatGPT-t támogató milliárdos újabb AI-hullámot indíthat

Mesterséges intelligenciával buherálták meg a Big Mac árát? - Érdekes per indult a McDonald's ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kiderült a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó titka: tucatjával semmisültek meg az ellenséges fegyverek
Kiderült: bénító csapást szenvedett az amerikai légierő – Csúnyán odavert az iráni hadsereg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility