18°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Megszólalt Moszkva a rejtélyes haláleset után: elvileg minden rendben, mégis rájuk figyel a fél világ
Globál

Megszólalt Moszkva a rejtélyes haláleset után: elvileg minden rendben, mégis rájuk figyel a fél világ

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Világszerte aggodalmat keltett egy szibériai pestiskutató intézet labortechnikusának halála. Bár az orosz hatóságok állítják, hogy a tragédiát nem kórokozó okozta, az átláthatóság hiánya miatt továbbra is sok a kérdőjel – egyebek mellett Kínában és az Egyesült Államokban is - jelentette a South China Morning Post.

A 28 éves nő az Irkutszki Pestisellenes Kutatóintézetben dolgozott, majd súlyos tüdőgyulladással került kórházba, ahol életét vesztette. Az első, nem megerősített beszámolók szerint tüdőpestis állhatott a háttérben, amely egy laboratóriumi fertőződés következtében alakulhatott ki. Az orosz fogyasztóvédelmi és egészségügyi hatóság, a Roszpotrebnadzor közlése alapján a nő "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban" halt meg, és a tőle vett mintákban nem mutattak ki a munkájához köthető kórokozót. A tüdőgyulladás pontos okát azonban azóta sem hozták nyilvánosságra.

Igor Kobzev, Irkutszk területi kormányzója csütörtökön közölte, hogy a régióban lezárultak a karanténintézkedések és a kontaktszemélyek megfigyelése. K

özel ötezer minta elemzése során egyetlen veszélyes kórokozót sem mutattak ki.

A kormányzó hozzátette, hogy a laboráns be volt oltva, így védettséggel rendelkezett azokkal a veszélyes kórokozókkal szemben, amelyekkel a munkája során érintkezett.

Még több Globál

Rögvest Trumppal viccelődött a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, miután megtudta a hírt

Maximumon az adok kapok: Oroszországban internet, Ukrajnában áram nincs - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Páros lábbal szállt bele a kijevi városvezetésbe Zelenszkij

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerdán közölte, hogy a szervezet felvette a kapcsolatot az orosz hatóságokkal. Moszkva megerősítette, hogy az irkutszki régióban nem regisztráltak pestises megbetegedést, ugyanakkor mintegy 200 kontaktszemélyt karanténba zártak. A WHO további tájékoztatást kért a járványügyi intézkedések indokairól, valamint a megfigyelt személyek egészségi állapotáról. Tedrosz hangsúlyozta, hogy a teljes körű kockázatértékelés elvégzéséhez elengedhetetlen a hiányzó adatok pótlása.

Juen Kvak-jung, a Hongkongi Egyetem mikrobiológiai tanszékének infektológus professzora rámutatott, hogy az esetről továbbra is rendkívül kevés mikrobiológiai, járványügyi és klinikai adat áll rendelkezésre. Értékelése szerint amennyiben az érintett baktériumtörzset nem módosították mesterségesen – például többszörös antibiotikum-rezisztenciát vagy fokozott terjedőképességet eredményezve –, a járványveszély elhanyagolható. Még ha a tüdőgyulladást a Yersinia pestis természetes törzse okozta volna is, szigorú kontaktkutatással, elkülönítéssel és antibiotikum-profilaxissal a fertőzés terjedése megfékezhető – tette hozzá a szakértő.

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy az ügyben tervezi a kapcsolatfelvételt Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor hozzátette, szerinte az eset nem hozható összefüggésbe biológiai fegyverek fejlesztésével. A közösségi médiában – különösen Kínában – ennek ellenére továbbra is terjednek a feltételezések, és sokan kétségbe vonják az orosz hatóságok hivatalos nyilatkozatait.

Kapcsolódó cikkünk

Tagadják az oroszok, hogy elszabadult a halálos kór a biolaborban

Megszólalt az amerikai elnök a titokzatos oroszországi haláleset után, azonnali válaszokat várnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Magyar Péter és Vitézy Dávid kőkeményen beleszállt Mészáros Lőrincbe és az Állami Számvevőszékbe
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility