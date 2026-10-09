Megszólalt Moszkva a rejtélyes haláleset után: elvileg minden rendben, mégis rájuk figyel a fél világ

A 28 éves nő az Irkutszki Pestisellenes Kutatóintézetben dolgozott, majd súlyos tüdőgyulladással került kórházba, ahol életét vesztette. Az első, nem megerősített beszámolók szerint tüdőpestis állhatott a háttérben, amely egy laboratóriumi fertőződés következtében alakulhatott ki. Az orosz fogyasztóvédelmi és egészségügyi hatóság, a Roszpotrebnadzor közlése alapján a nő "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban" halt meg, és a tőle vett mintákban nem mutattak ki a munkájához köthető kórokozót. A tüdőgyulladás pontos okát azonban azóta sem hozták nyilvánosságra.

Igor Kobzev, Irkutszk területi kormányzója csütörtökön közölte, hogy a régióban lezárultak a karanténintézkedések és a kontaktszemélyek megfigyelése. K

özel ötezer minta elemzése során egyetlen veszélyes kórokozót sem mutattak ki.

A kormányzó hozzátette, hogy a laboráns be volt oltva, így védettséggel rendelkezett azokkal a veszélyes kórokozókkal szemben, amelyekkel a munkája során érintkezett.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerdán közölte, hogy a szervezet felvette a kapcsolatot az orosz hatóságokkal. Moszkva megerősítette, hogy az irkutszki régióban nem regisztráltak pestises megbetegedést, ugyanakkor mintegy 200 kontaktszemélyt karanténba zártak. A WHO további tájékoztatást kért a járványügyi intézkedések indokairól, valamint a megfigyelt személyek egészségi állapotáról. Tedrosz hangsúlyozta, hogy a teljes körű kockázatértékelés elvégzéséhez elengedhetetlen a hiányzó adatok pótlása.

Juen Kvak-jung, a Hongkongi Egyetem mikrobiológiai tanszékének infektológus professzora rámutatott, hogy az esetről továbbra is rendkívül kevés mikrobiológiai, járványügyi és klinikai adat áll rendelkezésre. Értékelése szerint amennyiben az érintett baktériumtörzset nem módosították mesterségesen – például többszörös antibiotikum-rezisztenciát vagy fokozott terjedőképességet eredményezve –, a járványveszély elhanyagolható. Még ha a tüdőgyulladást a Yersinia pestis természetes törzse okozta volna is, szigorú kontaktkutatással, elkülönítéssel és antibiotikum-profilaxissal a fertőzés terjedése megfékezhető – tette hozzá a szakértő.

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy az ügyben tervezi a kapcsolatfelvételt Vlagyimir Putyinnal, ugyanakkor hozzátette, szerinte az eset nem hozható összefüggésbe biológiai fegyverek fejlesztésével. A közösségi médiában – különösen Kínában – ennek ellenére továbbra is terjednek a feltételezések, és sokan kétségbe vonják az orosz hatóságok hivatalos nyilatkozatait.

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