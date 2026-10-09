Mesterséges intelligenciával próbálta befolyásolni a nemzetközi médiát Irán

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Az OpenAI blogbejegyzése szerint világszerte mintegy tucatnyi kiadványban jelent meg közel száz cikk hét kitalált újságíró neve alatt. A vállalat letiltotta azokat a ChatGPT-fiókokat, amelyeken keresztül

perzsa nyelven kérték a rendszert cikkek átdolgozására, szerkesztőségi ajánlók készítésére és közösségi médiás hozzászólások generálására.

A mesterséges intelligencia segítségével készült cikkek között olyan provokatív címűek is szerepeltek, mint "Amerika Irán-politikáját privatizálják? A Jared Kushner-kérdés" vagy "Az iráni háború és a nyugati erkölcsi hitelesség összeomlása". A publikációk között ugyan nem szerepel nagy, országos lefedettségű amerikai médium, némelyiknek azonban jelentős az online közönsége. A londoni székhelyű Middle East Monitor például közel kétmillió Facebook-követővel rendelkezik.

A cikkek megjelenése után a kampány felelősei a ChatGPT segítségével közösségi médiás kommenteket generáltak, amelyekben valódi olvasóknak álcázva magukat reagáltak a tartalmakra. Az OpenAI szerint

a hozzászólások az Egyesült Államokat agresszorként, Izraelt megbízhatatlan szövetségesként, Iránt pedig ellenálló áldozatként ábrázolták.

Az OpenAI közlése szerint a tevékenység egy megbízásra dolgozó, kereskedelmi jellegű befolyásolási kampányra utal, de a konkrét szereplőt nem sikerült azonosítani, és az iráni kormánnyal való közvetlen kapcsolat sem bizonyított. A Middle East Monitor igazgatója, Daud Abdullah a CNN-nek elmondta, hogy kivizsgálják az ügyet; a szóban forgó cikkeket azóta eltávolították, és felülvizsgálják a beküldési folyamataikat.

Jessica Brandt, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési Igazgatósága külföldi befolyásolással foglalkozó központjának korábbi vezetője a CNN-nek úgy nyilatkozott, figyelemre méltó, hogy az iráni szereplők valós médiumokba tudták becsempészni tartalmaikat. Szerinte a mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy a külföldi ellenfelek egyre kifinomultabb álcát építsenek ki, és hiteles csatornákon keresztül mossák tisztára propagandájukat.

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