Nem adja fel Európa legerősebb hatalma: csatlakozna a hatodik generációs vadászgép megépítéséhez

Andy Burnham brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár a Berlinben tartott közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy

megkezdődtek a tárgyalások Németország esetleges csatlakozásáról a GCAP-hez.

Burnham hangsúlyozta, hogy London nyitott a bővítésre, és a következő időszakban a program másik két partnerével, Olaszországgal és Japánnal együtt kívánja előmozdítani a folyamatot. A bejelentést a kétoldalú biztonsági és védelmi szerződés ratifikációja alkalmából rendezett találkozón tették meg.

Németország eredetileg Franciaországgal és Spanyolországgal közösen fejlesztette a rivális FCAS (Future Combat Air System) programot, ez azonban a nyáron az iparági viták miatt összeomlott. Berlin azóta mérlegeli a lehetőségeit, amelyek között egy Airbus vezette új projekt és a GCAP-hez való csatlakozás egyaránt szerepel.

Politikai szinten a GCAP egyébként is bővül, hiszen júliusban Kanada megfigyelői státuszt kapott a projektben, ami a jövőben teljes jogú partnerséggé alakulhat. Németország esetleges belépését az ipari partnerek óvatos optimizmussal fogadták. Lorenzo Mariani, a Leonardo vezérigazgatója júliusban elismerte, hogy Berlin erős ipari partnert jelentene, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy egy újabb ország és annak hadiipara bevonása késedelmet okozhat, miközben a konzorcium

jelenleg teljes erővel a 2035-ös hadrendbe állítási céldátum tartásán dolgozik.

A GCAP keretében fejlesztett vadászgép a brit és az olasz Eurofighter Typhoon, valamint a japán F-2-es harci repülőgépek leváltását szolgálja. A koncepció szerint a gép pilóta nélküli kísérőrepülőkkel együttműködve, egy harctéri felhőalapú kommunikációs hálózat támogatásával fog működni.

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