Nincs visszaút: végleg megsemmisül az ikonikus természeti csoda Magyarország szomszédjában

A Triglav-gleccser az ország legmagasabb, 2864 méteres csúcsa alatt, a Kredarica menedékház szomszédságában terült el.

Az Alpok egyik legkeletibb és legalacsonyabban fekvő jégmezőjeként mindig is rendkívül sérülékenynek számított.

A 19. század közepén, a kis jégkorszak végén a kiterjedése még elérte a 40 hektárt, a vastagsága pedig sok helyen meghaladta a 20 métert. Akkoriban még valódi gleccserként működött, saját súlyánál fogva mozgott, felszínét pedig mély hasadékok szabdalták.

Ezzel nemcsak egy geológiai képződmény semmisül meg, hanem az alpesi mérések egyik leghosszabb fejezete is lezárul

- fogalmaz az Időkép.

A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Anton Melik Földrajzi Intézetének kutatói 1946 óta évről évre dokumentálták a jégmező állapotát. A 20. század végére a gleccser területe néhány hektárra zsugorodott, és elveszítette mozgásképességét, így a szakértők ettől kezdve már csak holtjégként tartották számon.

A végleges megsemmisüléshez több tényező vezetett.

A 2025/2026-os tél rendkívül enyhe és csapadékszegény volt, emiatt tavasszal hiányzott az a védő hóréteg, amely nyáron visszaverhette volna a napsugárzást.

A több hullámban érkező nyári hőséghullámok közvetlenül a csupasz sziklán fekvő jégmagot érték, amelynek területe ekkorra már alig néhány ezer négyzetméterre zsugorodott. Miha Pavšek, az intézet kutatója kiemelte, hogy bár a Triglav északi, árnyékos katlana sokáig védelmet nyújtott, a tartósan magas nyári átlaghőmérséklettel szemben ez a mikroklíma sem bizonyult elegendőnek.

A gleccser sorsa Szlovénia számára kiemelt, szimbolikus fontossággal bír, hiszen

a Triglav a nemzeti identitás részét képezi, elvégre az ország címerében és zászlaján is megjelenik.

2022-ben a Szlovén Olimpiai Bizottság egy különleges akcióval próbálta felhívni a figyelmet a klímaváltozásra, amikor a gleccserből kivágott jégdarabot szállítottak végig Európán a pekingi téli olimpia előtt.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy

a gleccser újjáéledésére nincs reális esély, mivel ehhez évtizedekig tartó, tartósan hideg és csapadékos éghajlatra lenne szükség.

A Triglav ráadásul nem egyedi eset, Ausztria legnagyobb gleccserét, a Pasterzét is már csak egy keskeny jégsáv tartja egyben, alsó nyelve bármikor leválhat, és önálló holtjéggé alakulhat át.

A Triglav gleccser végleges eltűnése intő jel az egész alpesi régió számára: a Középső- és Keleti-Alpok alacsonyabban fekvő gleccserei gyors egymásutánban érihetik el azt a pontot, ahonnan már nincs visszatérés

- zárul az Időkép cikke.

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