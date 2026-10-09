Odavág Trump: keményen szankcionálják a bíróságot, amely volt tagja épp Nobel-békedíjat kapott

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat büntetőintézkedései messze túlmutatnak a korábbi, személyekre irányuló szankciókon.
washington Ezúttal magát a bíróságot vette célba,
és akár azokat a vállalatokat is megbüntetheti, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a szervezetnek.
Marco Rubio külügyminiszter közleményében leszögezte, hogy Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárokat vonjon felelősségre.
Rubio a testületet "lator bíróságnak" nevezte, amelynek elvágják a forrásait, működőképességét pedig megbénítják.
Az ICC ügyészhelyettese, Nazhat Shameem Khan elítélte a szankciókat, és kijelentette, hogy azok célja a nemzetközi jogállamiság és egy független igazságszolgáltatási intézmény munkájának aláásása. Hozzátette, hogy a bíróság valamennyi ügyben, nyomozásban és vádemelési eljárásban folytatja a tevékenységét.
Washington régóta ellenséges a 2002-ben alapított bírósággal szemben, amelynek feladata a háborús, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtás ügyeiben való eljárás. Az Egyesült Államok többek között az izraeli tisztségviselők – köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnök – ellen kiadott elfogatóparancsok, valamint az amerikai katonák afganisztáni tevékenységét vizsgáló korábbi eljárások miatt bírálta a testületet.
A bíróságnak 125 részes állama van, köztük az összes EU-tagállam és – az Egyesült Államok, valamint Törökország kivételével – valamennyi NATO-szövetséges.
Az Orbán-kormány 2025. április elején döntött úgy, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból,
A döntést azonban Magyar Péter kormánya megváltoztatta.
A kilépés visszavonásáról szóló törvényt májusban fogadta el az Országgyűlés. A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölte, hogy Magyarország továbbra is a Római Statútum részes állama marad - tudósított az MTI.
A Nobel-bizottság ma jelentette be, hogy a dél-afrikai jogász, Navi Pillay kapta a Nobel-békedíjat, aki 2003 és 2008 között az ICC fellebbviteli tanácsának bírája volt. A Nobel-bizottság közleményében hangsúlyozta, hogy a díjjal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a bírák és a nemzetközi jogi intézmények jelenleg politikai támadások alatt állnak.
A bíróság munkatársai hónapok óta készültek az esetleges szankciókra,
így irodai számítógépeiket Microsoft-szoftverekről nyílt forráskódú alternatívákra állították át, és új megoldásokat kerestek a banki szolgáltatások, valamint az egészségbiztosítás terén. A bíróság hivatalvezetője a héten arra szólította fel az Európai Uniót, hogy álljon készen az úgynevezett blokkolási mechanizmus alkalmazására, amely megvédheti az európai országokat a szankciók extraterritoriális hatásaitól.
Rubio közleményében jelezte, hogy a szankciókat úgy alakították ki, hogy a részes államoknak lehetőségük legyen tárgyalásokat folytatni és megoldást javasolni az amerikai aggályok kezelésére. Egyúttal figyelmeztetett, hogy
vagy az ICC vet véget a fenyegetéseinek, vagy mi vetünk véget az ICC-nek.
Az amerikai pénzügyminisztérium a bejelentéssel egyidejűleg négy általános engedélyt adott ki, amelyek bizonyos korlátozott tranzakciókat – többek között távközlési, szoftveres és nyugdíjfizetési műveleteket – továbbra is lehetővé tesznek.
Rubio korábban már hangot adott annak, hogy az Egyesült Államok fel akarja számolni a Nemzetközi Büntetőbíróságot,
és más országokat is arra buzdított, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Mi több, amerikai nyomásgyakorlást is kilátásba helyezett e célból.
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