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Odavág Trump: keményen szankcionálják a bíróságot, amely volt tagja épp Nobel-békedíjat kapott
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Odavág Trump: keményen szankcionálják a bíróságot, amely volt tagja épp Nobel-békedíjat kapott

Portfolio
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Az Egyesült Államok pénteken szankciókkal sújtotta a Nemzetközi Büntetőbíróságot (ICC), alig néhány órával azután, hogy a testület egykori bírája Nobel-békedíjat kapott - írja a Reuters. A lépés komoly diplomáciai feszültséget okozhat Washington és európai szövetségesei között.

A Donald Trump vezette amerikai kormányzat büntetőintézkedései messze túlmutatnak a korábbi, személyekre irányuló szankciókon.

washington Ezúttal magát a bíróságot vette célba,

és akár azokat a vállalatokat is megbüntetheti, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak a szervezetnek.

Marco Rubio külügyminiszter közleményében leszögezte, hogy Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárokat vonjon felelősségre.

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Rubio a testületet "lator bíróságnak" nevezte, amelynek elvágják a forrásait, működőképességét pedig megbénítják.

Az ICC ügyészhelyettese, Nazhat Shameem Khan elítélte a szankciókat, és kijelentette, hogy azok célja a nemzetközi jogállamiság és egy független igazságszolgáltatási intézmény munkájának aláásása. Hozzátette, hogy a bíróság valamennyi ügyben, nyomozásban és vádemelési eljárásban folytatja a tevékenységét.

Washington régóta ellenséges a 2002-ben alapított bírósággal szemben, amelynek feladata a háborús, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtás ügyeiben való eljárás. Az Egyesült Államok többek között az izraeli tisztségviselők – köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnök – ellen kiadott elfogatóparancsok, valamint az amerikai katonák afganisztáni tevékenységét vizsgáló korábbi eljárások miatt bírálta a testületet.

A bíróságnak 125 részes állama van, köztük az összes EU-tagállam és – az Egyesült Államok, valamint Törökország kivételével – valamennyi NATO-szövetséges.

Az Orbán-kormány 2025. április elején döntött úgy, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból,

A döntést azonban Magyar Péter kormánya megváltoztatta.

A kilépés visszavonásáról szóló törvényt májusban fogadta el az Országgyűlés. A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölte, hogy Magyarország továbbra is a Római Statútum részes állama marad - tudósított az MTI.

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A Nobel-bizottság ma jelentette be, hogy a dél-afrikai jogász, Navi Pillay kapta a Nobel-békedíjat, aki 2003 és 2008 között az ICC fellebbviteli tanácsának bírája volt. A Nobel-bizottság közleményében hangsúlyozta, hogy a díjjal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a bírák és a nemzetközi jogi intézmények jelenleg politikai támadások alatt állnak.

A bíróság munkatársai hónapok óta készültek az esetleges szankciókra,

így irodai számítógépeiket Microsoft-szoftverekről nyílt forráskódú alternatívákra állították át, és új megoldásokat kerestek a banki szolgáltatások, valamint az egészségbiztosítás terén. A bíróság hivatalvezetője a héten arra szólította fel az Európai Uniót, hogy álljon készen az úgynevezett blokkolási mechanizmus alkalmazására, amely megvédheti az európai országokat a szankciók extraterritoriális hatásaitól.

Rubio közleményében jelezte, hogy a szankciókat úgy alakították ki, hogy a részes államoknak lehetőségük legyen tárgyalásokat folytatni és megoldást javasolni az amerikai aggályok kezelésére. Egyúttal figyelmeztetett, hogy

vagy az ICC vet véget a fenyegetéseinek, vagy mi vetünk véget az ICC-nek.

Az amerikai pénzügyminisztérium a bejelentéssel egyidejűleg négy általános engedélyt adott ki, amelyek bizonyos korlátozott tranzakciókat – többek között távközlési, szoftveres és nyugdíjfizetési műveleteket – továbbra is lehetővé tesznek.

Rubio korábban már hangot adott annak, hogy az Egyesült Államok fel akarja számolni a Nemzetközi Büntetőbíróságot,

és más országokat is arra buzdított, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Mi több, amerikai nyomásgyakorlást is kilátásba helyezett e célból.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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