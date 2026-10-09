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Olyan hurrikán közeledik, amibe az olajpiac is beleremeghet: elrendelték az evakuációt és a gárdisták mozgósítását Amerikában
Globál

Olyan hurrikán közeledik, amibe az olajpiac is beleremeghet: elrendelték az evakuációt és a gárdisták mozgósítását Amerikában

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Az atlanti hurrikánszezon első trópusi vihara, az Isaias hurrikán helyi idő szerint péntek este érheti el az Egyesült Államok Mexikói-öböl menti térségét - írja az AP. A 2-es kategóriájú hurrikán életveszélyes vihardagályt és pusztító áradásokat hozhat Floridától Mississippiig, de az olajpiacokat is befolyásolhatja. A lakosok már csütörtökön bedeszkázták az ablakokat és homokzsákokat pakoltak.

A hurrikán a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Alabama és Florida határánál ér szárazföldet, a Pensacola-öbölben pedig életveszélyes vihardagályt okozhat – közölte az alabamai Országos Meteorológiai Szolgálat.

A maximális szélsebessége elérte a 170 km/h-t, csütörtökön pedig a Mississippi torkolatától mintegy 370 kilométerre délre haladt észak-északkeleti irányba. A tengerparti területeken akár 380 milliméternyi csapadék is hullhat, míg

a vihardagály 1,5–2 méteres vízszintemelkedést idézhet elő Alabama és Florida egyes részein.

A vihar a partot érést követően gyorsan veszíthet az erejéből, de a hétvégén még Tennessee-ben és Észak-Karolinában is heves esőzéseket és áradásokat okozhat.

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Alabama kormányzója, Kay Ivey elrendelte a nem helyi lakosok azonnali evakuálását Gulf Shores, Orange Beach és Dauphin Island területéről. Florida több megyéjében szintén kötelező kitelepítést rendeltek el egyes tengerparti övezetekből, legalább négy iskolakerületben pedig törölték az oktatást. Mindkét érintett állam kormányzója rendkívüli állapotot hirdetett tucatnyi megyében, Ron DeSantis floridai kormányzó bejelentése szerint

pénteken mintegy 5 ezer nemzeti gárdistát mozgósítanak.

A Weather on Maps posztja kiemeli, hogy az Isaias rekorddöntő hurrikán lesz, de nem az erőssége, hanem az időzítése miatt.

30 éve nem láttak olyat, hogy a teljes szeptember hurrikán nélkül telt volna a térségben, idén azonban ez is megtörtént - feltehetően az El Niño hatására. Így az Isaias névre keresztelt hurrikán lett az első, immár októberben

- írják a Facebookon. Az erős El Niño jelenség gátolja a viharok kialakulását az Atlanti-óceán felett. 

Az Isaias mindössze egy nappal marad el az 1905-ös rekord megdöntésétől, amikor október 8-án alakult ki az év első atlanti hurrikánja.

Ezzel szemben a Csendes-óceánon az átlagot meghaladó aktivitást tapasztaltak, a Simon hurrikán például szerdán trópusi viharként jött létre Mexikó partjainál, és a várakozások szerint 4-es kategóriájú hurrikánná erősödik.

A pensacolai repülőtér péntek reggeltől felfüggeszti a kereskedelmi járatok indítását és fogadását, a vihar pedig akár a szombati Georgia–Alabama egyetemi futballmeccset is megzavarhatja, amelyen Donald Trump amerikai elnök is részt tervez venni.

A vihar érezhető hatást gyakorol az olajiparra is, ugyanis jelentős olajkitermelő és feldolgozó telepeket érint, emiatt a készletek átmenetileg csökkenhetnek - hangsúlyozza a Weather on Maps.

Csütörtökig a Mexikói-öbölben napi csaknem 1,3 millió hordó kitermelését állították le átmenetileg, ami az összes kitermelt kőolaj mintegy 63 százalékának felel meg.

Emellett a 371 személyzettel működő olajplatform közül 121-et evakuáltak. Az S&P Global Energy szakértője szerint az amúgy is magas olajárak mellett a termeléskiesés elég jelentős ahhoz, hogy befolyásolja a piacokat, de a legnagyobb kockázatot az jelentené, ha a hurrikán nagy erővel a finomítók közelében csapna le.

Ott, ahol partot érhet az Isaias, korábban is lecsaptak pusztító hurrikánok. 1969-ben a Camille hurrikán több mint 250 ember halálát okozta Mississippiben, 2005-ben a Katrina közel 1400 áldozatot követelt, 2018-ban pedig a Michael hurrikán tarolt a floridai Panama City térségében.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/-

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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