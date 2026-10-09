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Olyan kritikus szintet ért el a légszennyezettség, hogy iskolákat zártak be a délkelet-ázsiai országban
Globál

Olyan kritikus szintet ért el a légszennyezettség, hogy iskolákat zártak be a délkelet-ázsiai országban

MTI
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Malajzia pénteken bezárta az iskolákat az ország egyes régióiban, különösen a fővárosban, Kuala Lumpurban - jelentette be az oktatási miniszter, mert az indonéziai erdőtüzekből származó mérgező füstköd miatt jelentősen romlott a levegő minősége.

Utasítottam az összes állami és kerületi oktatási hatóságot, hogy továbbra is kísérjék figyelemmel a helyzetet (...) és tegyenek azonnali intézkedéseket, ha a körülmények azt megkövetelik

- nyilatkozta közleményében Fadhlina Sidek oktatási miniszter.

Az erdőégetés okozta füstköd Indonéziában az utóbbi években olyan mértéket öltött, hogy az átterjedt a szomszédos Malajziára és Szingapúrra is,

a légszennyezettség pedig elérte a kritikus szintet.

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Jakarta korábbi erőfeszítései az évszakban szokásos erdőégetések korlátozására hatástalannak bizonyultak a megfelelő szabályozás hiánya és az akár évekig elhúzódó jogi huzavonák miatt.

Címlapkép forrása: Zahim Mohd/NurPhoto via Getty Images

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