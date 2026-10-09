Orosz drónok ellen vethetik be az új vadászgépeket Ukrajna szomszédjában

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter október 2-án megerősítette, hogy a repülőgépek október 1-jén megkezdték a QRA-szolgálatot a Varsótól 40 kilométerre keletre fekvő Mińsk Mazowiecki-i 23. Harcászati Légibázison. A készültségbe állításra azt követően kerülhetett sor, hogy a légierő beszerezte a gépekhez szükséges AIM-9 Sidewinder kis hatótávolságú levegő-levegő rakétákat és a 20 mm-es gépágyúlőszert, amelyek az eredeti dél-koreai szállítmányokból még hiányoztak. Az első két gép 2023 augusztusában érkezett meg Lengyelországba, így a felfegyverzés és a hadrafoghatóság elérése mintegy 37 hónapot vett igénybe.
A tizenkét könnyű harci repülőgép bevetésre állítása lehetővé teszi, hogy a légtérfelügyeleti, elfogási és azonosítási feladatokat ne kizárólag az F-16-os és a korábban rendszerben tartott MiG-29-es vadászgépek lássák el. Ireneusz Nowak vezérőrnagy külön kiemelte, hogy a gépek lehetséges célpontjai között az orosz sugárhajtású Geran-4 és Geran-5 drónok is szerepelnek. A könnyűvadászok alkalmazása emellett kíméli az első vonalbeli F-16-os és F-35-ös flotta repült óráit is.
Az FA-50GF (Gap Filler – "hézagpótló") változatot
kifejezetten azért konfigurálták Lengyelország számára, hogy gyorsan pótolja az Ukrajnának átadott szovjet gyártmányú MiG-29-esek kivonásával keletkezett űrt.
A KAI T-50 Golden Eagle kiképzőgépből származó típust egy General Electric F404-GE-102 utánégetős gázturbinás sugárhajtómű hajtja, maximális sebessége Mach 1,5, gyakorlati csúcsmagassága pedig 14 630 méter. Fegyverzete hét külső függesztési ponton, illetve egy belső, háromcsövű M197-es 20 mm-es gépágyúval biztosított.
A GF-változat ugyanakkor jelentős korlátokkal rendelkezik a később érkező FA-50PL verzióhoz képest, hiányzik ugyanis belőle az aktív fázisvezérelt rácsú (AESA) radar, nem integrálhatók hozzá az AIM-120-as közepes hatótávolságú és az AIM-9X rakéták, nem rendelkezik Sniper célmegjelölő konténerrel, és légi utántöltésre sem képes. Lengyelország tervei szerint a GF-gépeket idővel az FA-50PL szintre építik majd át.
A most szolgálatba állított tizenkét gép a 2022 szeptemberében aláírt, összesen 48 darabos, 3 milliárd dolláros megrendelés első tételéhez tartozik. A fennmaradó 36 darab FA-50PL szállítása ugyanakkor csúszik az eredetileg tervezett 2025-ös határidőhöz képest, így az első gépek 2027 közepén, az utolsók pedig legkésőbb 2029 elején érkezhetnek meg.
Címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons
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