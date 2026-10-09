Összefogtak ellene, a történelmi siker után ellenzékbe kényszerül a német politikát letaroló párt

A Mecklenburg–Elő-Pomerániában tartott választáson 38,2 százalékot szerzett az AfD, ezzel első lett, ugyanakkor ez kevés az abszolút többséghez. A szociáldemokrata SPD 35,5 százalékot ért el, míg a radikális baloldali Die Linke 6,5 százalékot, a Zöldek pedig 5,7 százalékot. A konzervatív CDU – történetében először – nem jutott be a tartományi parlamentbe, mivel 4,9 százalékos eredményével nem sikerült átlépnie az 5 százalékos küszöböt.

Az SPD, a Die Linke és a Zöldek tárgyalásvezetői pénteken azt javasolták pártjaik elnökségének, hogy kezdjenek koalíciós tárgyalásokat az északkeleti tartomány kormányzása céljából.

Közös nyilatkozatukban azt írták, a cél olyan koalíció létrehozása, amely „a megbízhatóságra, a stabilitásra és a bizalomra” épül.

Az előzetes tárgyalások során a pártok megállapodtak közös pontokban, köztük egy szélsőjobboldali hálózatokat vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásában.

Ha sikerül koalíciót létrehozni, az AfD lesz az egyetlen ellenzéki párt a tartományi parlamentben (Landtag). A szélsőségesnek tartott párttal a másik három párt eleve kizárta a koalíciókötést.

A Zöldek szombaton tartományi küldöttgyűlésen szavaznak arról, hogy megkezdik-e a koalíciós tárgyalásokat a másik két baloldali párttal.

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