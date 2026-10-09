Példátlan: az interneten közvetítik Trumpék, ahogy kivégzőosztag elé áll egy őrnagy – Ilyenről csak a Közel-Keleten hallani

Élőben lehet majd követni az interneten a texasi Fort Hood katonai bázison 2009-ben elkövetett tömeggyilkosságért elítélt korábbi őrnagy kivégzését - erősítette meg Pete Hegseth hadügyminiszter kijelentését helyi idő szerint csütörtökön a Pentagon.

Gondoskodni fogunk arról, hogy az emberek megnézhessék. Hogy nyilvános legyen. Az embereknek meg kell érteniük, hogy az ilyen cselekményeknek súlyos következményei vannak

- mondta Hegseth a Real America's Voice konzervatív televíziónak nyilatkozva.

Internetes élő közvetítés lesz. Részleteket később közlünk

- tudatta a Pentagon egyik illetékese.

A nyilvános kivégzések rendkívül ritkák világszerte, Iránban és a tálibok vezette Afganisztánban bevett gyakorlat.

Szakértők szerint tévében vagy interneten egyetlen ország sem közvetít élőben kivégzéseket.

A halálos ítéletet december 3-án tervezik végrehajtani Fort Hoodban, ahol Nidal Malik Hasant a tervek szerint

kivégzőosztag elé állítják.

Eugene Fidell, a Yale Egyetem jogi karának oktatója, a katonai igazságszolgáltatás szakértője szerint példátlan lenne egy elítélt kivégzésének élő közvetítése, és Hasan szövetségi bírósághoz fordulhat, hogy ezt megakadályozza.

A virginiai származású Hasan 2009-ben a Fort Hood-i támaszpont egészségügyi épületében azt kiáltotta, hogy

Allahu akbar!

és tüzet nyitott a katonákra a Fort Hood-i katonai bázison, 13 embert ölt meg, és 32-t megsebesített. A támadás során a rendfenntartók meglőtték Hasant, aki emiatt deréktól lefelé lebénult. 2013-ban a katonai bíróság halálra ítélte.

Hasan azt állította, hogy azért hajtotta végre a támadást, hogy megvédje az afganisztáni muszlimokat az amerikai csapatoktól, de ezt a bíróságon nem használhatta védekezésként, mert a bíró megtiltotta.

Utoljára 1945-ben hajtottak végre kivégzést az amerikai katonai igazságszolgáltatási rendszerben kivégzőosztag által.

A halálbüntetés eltörléséért küzdő Halálbüntetés Információs Központ szerint az amerikai hadseregben 1961-ben hajtottak végre utoljára halálos ítéletet, akkor az elítéltet felakasztották.

Az utolsó teljesen nyilvános kivégzés az Egyesült Államokban 1936-ban történt, amikor Kentuckyban egy fehér nő megerőszakolásáért elítélt fekete férfi akasztását több ezren nézték végig.

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