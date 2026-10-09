Reagált a Nemzetközi Büntetőbíróság Trump fenyegetésére: "A történelem fog ítéletet mondani"

Közleményében a Nemzetközi Büntetőbíróság hangsúlyozta:

az amerikai intézkedés egy független igazságügyi szervet vesz célba.

Kísérletet jelent az igazságszolgáltatás menetének akadályozására, valamint arra, hogy hátráltassa a bíróságot rendeltetésszerű működésében, továbbá támadás a jogállamiság és a nemzetközi jogrend alapjai ellen.

Senkit sem szabad büntetéssel sújtani azért, mert az igazságszolgáltatás ügyét szolgálja. A történelem fog ítéletet mondani erről a pillanatról

- fogalmaztak.

Véleményük szerint az intézkedés célja a bíróság működésének megzavarása, a bíróságnál dolgozók vagy azzal együttműködők megfélemlítése, az igazságszolgáltatás menetének akadályozása, valamint a bíróság működésének hátráltatása.

A bíróságot az intézkedés nem tántorítja el: továbbra is függetlenül és pártatlanul ellátja megbízatását, kizárólag a jogszabályok és a bizonyítékok alapján eljárva a súlyos bűncselekmények számtalan áldozata érdekében

- fogalmazott Tomoko Akane, a Nemzetközi Büntetőbíróság elnöke.

Felszólította az államokat arra, hogy továbbra is tegyenek lépéseket egyebek között annak biztosítására, hogy a bíróság rendelkezzen a munkája folytatásához szükséges eszközökkel.

A bíróságot 2002-ben hozták létre háborús, emberiesség elleni bűncselekmények, népirtás és agressziós bűncselekmények üldözésére abban az esetben, ha a tagállamok nem hajlandók vagy nem képesek erre. Washington régóta ellenséges a bírósággal szemben, amelynek feladata a háborús, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtás ügyeiben való eljárás. Az Egyesült Államok többek között az izraeli tisztségviselők – köztük Benjámin Netanjahu miniszterelnök – ellen kiadott elfogatóparancsok, valamint az amerikai katonák afganisztáni tevékenységét vizsgáló korábbi eljárások miatt bírálta a testületet.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szankciókkal kapcsolatos közleményében leszögezte, hogy Trump elnök soha nem fogja megengedni, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság amerikai állampolgárokat vonjon felelősségre. Rubio a testületet "lator bíróságnak" nevezte, amelynek elvágják a forrásait, működőképességét pedig megbénítják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images