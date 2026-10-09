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Rögvest Trumppal viccelődött a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, miután megtudta a hírt
Globál

Rögvest Trumppal viccelődött a Nobel-békedíj idei kitüntetettje, miután megtudta a hírt

MTI
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Ha egy kicsit hangosabban tapsoltok, még a végén megosztom a díjat Trumppal - tréfálkozott pénteken Navi Pillay, az idei Nobel-békedíj kitüntetettje egy videofelvételen, amelyet az X közösségi oldalon tettek közzé.

A viccet azt követően sütötte el a 85 éves dél-afrikai jogász, volt emberi jogi főbiztos és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája, hogy értesült a Norvég Nobel-bizottság bejelentéséről.

Jogászként és bíróként azonban először ellenőrzöm, hogy valóban igaz-e a hír

- tette hozzá nevetve Navi Pillay, aki éppen Nürnbergben tartózkodik egy nemzetközi jogi konferencián. A felvételt Agnes Callamard, az Amnesty International jogvédő szervezet főtitkára készítette róla, amint többen állva tapsolva ünnepelték a kitüntetése hírét.

A 2025. évi Nobel-békedíjas María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a kitüntetés elnyerését követően Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a díját.

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