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Stratégiai győzelmet ünnepelnek a kormányerők: sikerült felszabadítani a világ egyik legfontosabb tengerszorosát
Globál

Stratégiai győzelmet ünnepelnek a kormányerők: sikerült felszabadítani a világ egyik legfontosabb tengerszorosát

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Bejelentette Szaúd-Arábia, hogy a jemeni kormányerők megtisztították a húsziktől a Báb el-Mandeb szorost – írja az Iran International.

A bejelentés az arab állam jemeni nagykövetétől, Mohamed Al-Dzsabertől származik, aki azt írta,

Báb el-Mandebot megtisztították a megmaradt húszi erőktől.”

A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala: a Vörös-tengert köti össze az Arab-tengerrel, Ázsia kereskedelmi útvonalait Európával. Szaúd-Arábia legfontosabb olajexport-útvonala lett, mióta Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Független térképek és OSINT-oldalak szerint a partszakasz déli, délnyugati részét még mindig a húszik irányítják.

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Címlapkép forrása: Mohammad Daher/NurPhoto via Getty Images

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