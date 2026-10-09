Stratégiai győzelmet ünnepelnek a kormányerők: sikerült felszabadítani a világ egyik legfontosabb tengerszorosát

A bejelentés az arab állam jemeni nagykövetétől, Mohamed Al-Dzsabertől származik, aki azt írta,

Báb el-Mandebot megtisztították a megmaradt húszi erőktől.”

A szoros a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala: a Vörös-tengert köti össze az Arab-tengerrel, Ázsia kereskedelmi útvonalait Európával. Szaúd-Arábia legfontosabb olajexport-útvonala lett, mióta Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Független térképek és OSINT-oldalak szerint a partszakasz déli, délnyugati részét még mindig a húszik irányítják.

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