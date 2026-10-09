Súlyos energiakrízis fenyegeti az ukrán fővárost: nincs elég generátos a teljes ellátáshoz

A generátorokat kazánházakban, hőközpontokban, helyi szivattyúállomásokon és egyéb létesítményekben üzemeltetik – közölte Petro Pantelejev, a Kijevi Városi Állami Közigazgatás megbízott első helyettese sajtótájékoztatóján. Elmondta, hogy a 155 nyilvános ivóvízkutat és szivattyúállomást is felszerelték ilyen berendezésekkel, amelyek a központi hálózat esetleges kiesése esetén is biztosítják az ivóvízellátást.

Pantelejev hangsúlyozta, hogy

a főbb fűtési és vízellátási létesítmények tartalékenergia-ellátását csak új dízel-erőművek vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő (kogenerációs) egységek építésével lehet megoldani.

A kijevi ellenálló-képességi tervben szereplő tartalékenergia-projektek egy része már üzemel, a többi beruházás befejezését pedig az eredeti ütemtervnek megfelelően az év végéig tervezik.

A tisztségviselő azt is hozzátette, hogy a közműszolgáltatók fokozatosan stabilizálják a vízellátást a Holoszijivi, a Szvjatosini, a Szolomjanszki és a Sevcsenkivszki kerületben, ahol korábban nyomáscsökkenést tapasztaltak.

Oroszország intenzíven támadja Ukrajna energiahálózatát, aminek következtében Kijevben az elmúlt éjjel is elment az áram. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai nap folyamán bírálta a város vezetését, ugyanis szerinte az egyáltalán nem hajtotta végre az ellenállóképesség megerősítését célzó tervek megvalósításához szükséges intézkedéseket, nem készül megfelelően az áramszünetekre.

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