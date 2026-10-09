Teljesen kiakadt Izrael: "Joseph Goebbels bizonyára tapsol a pokolból"

Az izraeli külügyminisztérium Izrael-ellenességgel, hazugságok terjesztésével, gyűlöletkeltéssel és vérvád hangoztatásával vádolta meg pénteken a Nobel-békedíjjal kitüntetett Navi Pillayt, a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) egykori bíráját (címlapképünkön). Akane Tomoko, a hágai székhelyű testület elnöke úgy reagált, különösen nagy jelentősége van Pillay Nobel-békedíjának a nemzetközi jogot érő jelenlegi támadások tükrében.

Ha lenne díj a hazugságokért, a gyűlöletkeltésért és a vérvádakért, akkor Navi Pillay nem csupán az esélyesek között lenne, hanem az egyik legnagyobb esélyesnek számítana

- kezdte bírálatát az izraeli tárca az X-en közzétett bejegyzésben.

"Izrael könyörtelen, politikai indíttatású démonizálásában és a népirtásról szóló hazugságok terjesztésében játszott szerepe önmagáért beszél. Pillay kitüntetése a Nobel-békedíjjal nem az igazságosság elismerése."

Ez a díjnak a fegyverként való groteszk használata az Izrael-ellenes gyűlölet és előítélet legitimálására

- folytatódott a külügy közleménye.

"Most, hogy a Nobel-bizottság a 21. század legnagyobb hazugságát jutalmazta, Joseph Goebbels bizonyára tapsol a pokolból"

- tették hozzá a második világháborús náci Németország propagandaminiszterére utalva.

Mint megírtuk, Pillay elnökölte azt az ENSZ-vizsgálóbizottságot, amely tavaly arra a következtetésre jutott, hogy Izrael népirtást követett el a Gázai övezetben.

Az ICC elnöke és az ENSZ főbiztosa gratulált

Az ICC egykori bírájának kitüntetése fontos elismerése annak, hogy a nemzetközi igazságszolgáltatás a tartós béke megteremtésének sarokköve

- reagált a Norvég Nobel-bizottság pénteki bejelentésére Akane Tomoko, a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elnöke.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint az idei Nobel-békedíj kollektív győzelem az emberi jogok és mindazok számára, akik az igazságszolgáltatásért és a felelősségre vonásért küzdenek. Türk "a nemzetközi jog megtestesülésének" nevezte Navi Pillay-t, aki 2008 és 2014 között maga is az ENSZ emberi jogi főbiztosa volt.

Világos, hogy szükség van a nemzetközi bűnügyi elszámoltatási mechanizmusokra, például a Nemzetközi Büntetőbíróságra, és most ez egy nagyon erős jelzés, hogy a mai világban ez kulcsfontosságú

- jelentette ki Türk, hozzátéve, hogy Pillay-nak "nemcsak a Palesztinával kapcsolatos tevékenységét ismerték el, hanem mindazt, amit számos más konfliktus ügyében vitt véghez szerte a világon".

Navi Pillay Nobel-békedíja ismét ráirányítja a figyelmet a Donald Trump és az ICC közötti feszültségre. Washington az ICC 13 ügyészére és bírájára, köztük magára Akane Tomoko elnökre szankciókat vetett ki. Az amerikai elnök szeptemberben az ENSZ-közgyűlésen elmondott felszólalásában "kontroll nélküli, elszabadult intézménynek" és "Amerika-ellenes, joghatóság nélküli törvényszéknek" nevezte a Nemzetközi Büntetőbíróságot, és azt szorgalmazta, hogy az országok

azonnal lépjenek ki ebből a szélhámos intézményből.

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök gratulált Navi Pillay-nak, és a kitüntetést a jogásznő bátorsága, integritása és az igazság melletti elkötelezettsége elismerésének nevezte.

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