Ukrajna összeugrott a világ egyik legerősebb hatalmával: elsőre bakinak tűnt, de lehet, jóval súlyosabb az ügy

Szeptemberben váratlanul súlyos diplomáciai nézeteltérésbe keveredett egymással Dél-Korea és Ukrajna, a helyzet pedig egyelőre nem igazán halad a megoldás felé. A konfliktus egy bagatellnek tűnő kijelentés után mérgesedett el, pedig a mögöttes okok ennél sokkal komolyabb problémákra világítanak rá. Az elemzésben annak jártunk utána, hogy miként vezethetett eddig Szöul és Kijev vitája, mennyit veszthetnek ezzel a felek, és egyáltalán, kinek fáj jobban a csetepaté.

A meglepő kijelentés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 23-án az ENSZ Közgyűlésében arról beszélt, hogy Ukrajna átadott két észak-koreai hadifoglyot, méghozzá Phenjan régi nagy riválisának:

Nemrégiben két észak-koreai hadifoglyot küldtünk a Koreai Köztársaságba

– mondta el.

Számos más információt is elmondott, például kijelentette, hogy a diktatúra egyik katonája megpróbált önkezével véget vetni az életének, amikor fogságba került. Az ukrán vezető ezen felül élesen bírálta, hogy a diktatúra is részt vesz a háborúban, szerinte Kim Dzsongun „pénznemként” használta a saját állampolgárait, mivel nyilvánvaló, hogy a rezsim valamilyen ellentételezést is kap az oroszoktól a segítség fejében. Példának a rezsim ballisztikus rakéták és a dróntechnológia terén elért gyors és látványos fejlődését említette.

Zelensky: Recently, we sent two North Korean prisoners of war to the Republic of Korea. These guys are not easy to capture alive. One of them, when he realized he was going to be taken prisoner, tried to kill himself, and he was shocked that fate didn't let him die. Now, this is how they raise people in the North. It's reality. They take away their right to choose, and they drill into them that they must die, no matter what. — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Joggal merül fel a kérdés, hogy mikor és hogyan kerültek Kijev fogságába észak-koreai katonák. A választ a kurszki műveletek adják meg. 2024 augusztusában Ukrajna váratlanul behatolt Oroszország területére, mintegy 1000 négyzetkilométert elfoglalva. Moszkva hónapokon keresztül képtelen volt kézzelfogható eredményt felmutatni, ezért a szomszédos diktatúrához fordult segítségért – hivatalosan ez a két ország közötti kölcsönös védelmi szerződés értelmében zajlott. Eltérő hírszerzési jelentések több ezer fős észak-koreai kontingensről beszéltek, nagyjából általános volt a 10 ezer körüli létszámbecslés. A harcokban is

aktívan részt vettek, számos bizonyíték támasztja alá, hogy nagyon súlyos veszteségeket szenvedtek el a bevetések során, 2025 elején több katona is fogságba esett.

Korábban arról is szó esett, hogy Kijev esetleg Phenjannal állapodik meg, egyenesen velük cserél hadifoglyokat, ellentételezésként az oroszok által elfogott ukrán katonákért cserébe. A megállapodást nehezítette, hogy a Szöul szerint a két fogoly kifejezte átállási szándékát Dél-Koreához. A kérdés kulcsfontosságú téma volt, amikor Zelenszkij és I Dzsemjong dél-koreai elnök Ankarában találkozott egymással 2026 júliusában.

Hirtelen botrány

Zelenszkij elnök New Yorkban tett kijelentése nagy port kavart, ezt követően egymásnak ellentmondó narratívák jelentek meg, hogy mi késztette az államfőt ilyen mondatokra, még az ukrán közvéleményt is megosztotta az ügy. Az egyik oldalon ott állt Kijev narratívája, amit Dmitro Litvin, az elnök kommunikációs tanácsadója vázolt fel:

szerinte nem volt semmiféle megállapodás a két ország között, ebből kifolyólag egyáltalán nem ütközött semmibe, hogy a kényes információkat a világ elé tárták.

Hozzátette, hogy azt sem tartja különösebben helyénvalónak, hogy eltitkolják, hova küldik a hadifoglyokat. Ezzel szemben állt Okszána Torop kijelentése, aki Valerij Zaluzsnij, Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövetének médiatanácsadója. Ő azt mondta, hogy egy titoktartási megállapodás részletei derültek ki, ráadásul ez az egész inkább egy show-ra hasonlított.

Az ügy azonban nem állt meg itt, mivel Dél-Koreát kifejezetten kínos helyzetbe keverte a kijelentésével az ukrán elnök. Szöul az utóbbi időszakban igyekszik csökkenteni a feszültségeket Észak-Koreával, támogatják például az is, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen találkozzon Kim Dzsongunnal a békülés jegyében, bár erre egyre kevesebb esély mutatkozik. A „két Korea” között most egyébként is borzolja a kedélyeket egy aknarobbanás az országok között húzódó demilitarizált zónában, amire Phenjan nyílt fenyegetést is küldött a szomszédjának. Ebben a helyzetben hadifoglyok átadásáról szóló bejelentés aligha segíti a helyzetet, a vezető dél-koreai politikusok is hangot adtak az elégedetlenségüknek.

️South Korean President Lee Jae Myung threatened unspecified measures against Ukraine unless Kyiv acknowledged a confidentiality agreement that Seoul says covered the transfer of two captured North Korean soldiers and issued an apology, - Reuters Lee also expressed — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA) October 2, 2026

I Dzsemjong dél-koreai elnök hamarosan jelezte, hogy Litvin nem állít igazat, tényleg a titoktartási szerződés megszegése történt, a kényes átadás pedig további bonyodalmakat okozhat az Szöul és Kijev között.

Azok szemszögéből, akik lelkes csinnadrattával hirdették a hazatelepítést az egész világnak, hogy fitogtassák eredményeiket – függetlenül a Korea-közi kapcsolatokra gyakorolt ​​hatástól, az emberéletek elvesztésétől vagy a nemzeti érdekek sérelmétől –, valószínűleg nemcsak hogy nem értik kormányunk erőfeszítéseit az ügy titokban tartása érdekében, de talán még azon is tűnődnek, hogy nincs-e valami baj ezekkel

– írta az X-en az elnök.

Szong Gi-hong, az elnöki hivatal közönségkapcsolatokért felelős főtitkára nem sokkal később szintén megerősítette az államfő szavait: „mély sajnálatát fejezte ki Ukrajna egyoldalú nyilvánosságra hozatala és az azt követő hamis bejelentése miatt, miszerint nem volt titoktartási megállapodás” – hangsúlyozta.

Azt is állította, hogy az országok között több körös egyeztetés zajlott, ezek során pedig végig ragaszkodtak a titoktartáshoz. Azt egyébként nem tagadták, hogy valóban átadták nekik az elfogott északiakat, de nem is erősítették meg a bejelentést, főképp a katonák családtagjainak biztonsága miatt aggódva. Az ügy egyébként belpolitikai vitát is gerjesztett, az ellenzéki politikusok azt vetették fel, hogy mennyire lehet elfogadható az, hogy a közvélemény az ukrán elnök bejelentéséből értesült az ügyről. Az is felvetődött, hogy Szöul esetleg valamilyen politikai megállapodásra készült Phenjannal, és azért akarta ennyire titokban tartani ezt az egészet, hogy később – szintén a nyilvánosság teljes kizárásával – átadja a két katonát Phenjannak. Nem tudni még, hogy mi lesz az átadott hadifoglyok sorsa, először várhatóan kihallgatáson és szigorú átvilágításon esnek át. Ezt követően a döntenek a további sorsukról, ezek között a letelepítés is szerepelhet.

Mindenesetre a vita egyelőre nem igazán látszik rendeződni, mivel a távol-keleti hatalom külügyminisztere, Cso Hjun úgy véli, hogy kaptak bocsánatkérést Andrij Szibiha ukrán kollégájától, de ez nem váltotta be az elvárásaikat.

De van egy eltérés a várt szinthez képest, ezért határozott intézkedéseket kívánunk hozni

– mondta a dél-koreai diplomata, ezzel nyilvánvalóvá téve, hogy Zelenszkijtől várják el ugyanezt.

Azt is hozzátette, hogy Szöul vizsgálja az eddigieknél is erőteljesebb fellépés lehetőségét, így például azt a felvetést is fontolóra veszik, amely szerint visszahívják a nagykövetüket Kijevből.

Nem is vártak sokáig a döntéssel: a visszahívás mellett határoztak.

BREAKING: South Korea recalls its ambassador from Ukraine. Under president Lee Jae Myung, the country has moved closer to China, North Korea and Russia while distancing itself from the West. It was recently revealed that fuel )mostly diesel) was loaded at South Korean ports and shipped to Russia this summer. About 176,000 tonnes moved on 7 tankers making 14 voyages, with three of those tankers under UK/EU/Canadian/Australian sanctions. Some of the fuel was bought by Russia’s Rosneft, which is under U.S. sanctions, creating a risk for South Korean entities to be hit by U.S. secondary sanctions. South Korea’s actions also risk creating a diplomatic crisis with Europe, Canada and Australia. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 8, 2026

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy ez elnök kifejezetten úgy véli, hogy az országa méltóságát sértették meg ezzel, valamint az ukrán felet hazugnak nevezte azzal, hogy szerinte nem állítanak igazat a korábban megkötött titoktartási szerződésről. Ukrajna igyekszik óvatos keretek között kezelni az ügyet, a külügyminiszter, Andrij Szibiha például „diplomáciai félreértésnek” címkézte az problémát, és hangsúlyozta, hogy

remélik, a lehető leghamarabb megoldás találnak majd a nézeteltérésekre.

A titkos szállítmányok

A felszínen úgy tűnik, hogy az egész arról szól, hogy Kijev vétett egy súlyos diplomáciai hibát, amit most többé-kevésbé igyekeznek jóvá tenni. A háttérben azonban egyre több jele van, hogy a két ország közötti súlyosbodó vitának köze van ahhoz, hogy a jelek szerint Szöul az oroszok segítségére sietett, dízelt adott el a nagyhatalomnak, amikor az a legnehezebb pillanatait élte. A távol-keleti ország ezt az értesülést tagadta, a külügyminisztérium kijelentette, hogy „szigorúan érvényesíti az exportellenőrzéseit Oroszországgal szemben”.

Az ellenőrzött tételeket ügynökségek közötti megbeszéléseken határozzák meg, miután átfogóan mérlegelik azok lehetséges katonai felhasználását, gazdasági hatását és a nemzetközi koordinációt

– jelentette ki a tárca.

A The Guardian elemzése ezeket a kijelentéseket nem támasztotta alá, az elérhető adatokra hivatkozva arról írtak, hogy júliusban és augusztusban mintegy 176 ezer tonna üzemanyagot szállítottak Oroszországba dél-koreai kikötőkből. Összesen hét tartályhajó volt érintett a transzportban, ezek összesen 14 utat tettek meg. A jelentés szerint legalább három olyan jármű is részt vett a műveletben, amelyek nyugati szankciók alatt állnak. A nyilvánosságra kerülő információk arra világítanak rá, hogy az Ukrajnát támogató európai és észak-amerikai szövetségesei erőfeszítéseinek egyik gyenge pontját Dél-Korea jelentheti. Azt ugyanis a tanulmány sem tagadta, hogy a helyi törvényeknek megfelelően zajlott a szállítás, valamint kiemelték, hogy I Dzsemjong kormánya próbálja megtalálni a kényes egyensúlyt az orosz kereskedelem és az ukrán támogatás között. A vállalatok nagy százaléka például egyáltalán nem ellenezné, ha javulnának a kapcsolatok, és felpörögne a biznisz az oroszokkal.

Seven tankers. 14 trips. More than 176,000 metric tons of fuel, most of it diesel. In July and August, those ships carried fuel loaded in South Korea to Russia's Far East, according to a Guardian analysis of port records and ship-tracking data. Three of the tankers were under UK and EU sanctions. The Layla loaded diesel at Ulsan. On its second trip, it told South Korean authorities it was headed for Niigata, Japan. It sailed to Vladivostok. The Russian-flagged Astoria declared Japan and also went to Vladivostok. The Chongchon never docked at all. It took about 26,000 metric tons from another tanker off Yeosu, declared Singapore, and headed for Vladivostok. The buyers included Rosneft, Russia's state-controlled oil company, according to Kpler data. Who owned or sold the fuel is still unclear, the Guardian reported. The trade appeared legal under South Korean law. South Korea's Foreign Ministry did not address the shipments. https://t.co/bSPD6Vu1Bo — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 6, 2026

A brit lap konkrét részleteket is elárult, például a nyugati korlátozások alá eső Layla nevű tankerről. Nem világos, hogy pontosan kihez tartozott a Puszanból Vlagyivosztokba szállított üzemanyag, külön érdekesség, hogy az egyik úticélként nem is az orosz kikötővárost, hanem a japán Niigatát jelölték meg. A hasonlóan feltárták a szintén szankcionált Astoria és a Chongchon gyanús szállítmányait, itt is eltérő érkezési kikötőket adtak meg.

A kérdéses szállítmányok előzménye, hogy Ukrajna szisztematikusan támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, kifejezetten a finomítói képességekre fordítanak nagy figyelmet. A cél világos:

megrogyasztani az üzemanyag-ellátást az országban, ezzel megnehezíteni a hadsereg ellátását.

Bár erre egyelőre nem mutatkozik valós esély, annyit elértek, hogy a lakosság számára kézzelfoghatóbbá vált a háború és annak következményei. A finomítói kapacitások 20 éve nem látott szintre estek vissza, különösen a dízel terén volt mértek jelentős csökkenést. Az orosz területeken visszatérő kép lett, hogy autósok hosszú, nem ritkán kilométeres sorokban várják, hogy üzemanyaghoz jussanak. Kijev abból a szempontból mindenképpen elérte a célját, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök belső támogatottsága és elfogadottsága visszaesett, bár ez nem különösebben látszott a szeptemberi Duma választások során. Hozzá kell tenni, hogy több megfigyelő szerint is minimum aggályos volt a voksolások tisztasága, miután a Kremllel igazán kritikus politikai formációk el sem indulhattak.

Kijev úgy érezhette ebben a helyzetben, hogy éppen egy (potenciális) szövetségese ássa alá az erőfeszítéseit, és segít Moszkvának a túlélésben.

Bár semmiféle bizonyíték nem támasztja alá, Zelenszkij kijelentését akár ez a teória is magyarázhatta, hogy ezzel „kiugrassza a nyulat a bokorból”. A helyzet ugyanakkor az, hogy a lehetséges negatív következményeket figyelembe véve ez a teória egyáltalán nem nyer bizonyítást. A téma egyik legérzékenyebb kérdésére még mindig nincs megnyugtató válasz: nem tudni, a felek pontosan miben is állapodtak meg egymással. Itt az állítások nem egyeznek, bár Kijev engedékeny hangneme arra utal, hogy tényleg az ukrán elnök mehetett túl a korábban megbeszélt határvonalakon.

Az igazság az, hogy az üggyel egyik fél sem járt túl jól. Dél-Korea törekvései a közeledésre az északi szomszéddal alaposan megnehezedtek, hiszen Ukrajna most egy ütőkártyát adott Kim Dzsongun kezébe, amire hivatkozva elutasíthatja a potenciális békülési szándékot.

Ukrajna számára az egyre inkább elmérgesedő helyzet azt jelenti, hogy egy potenciális támogatót veszít, ráadásul az elmúlt években a világ egyik legnagyobb fegyverexportőrei közé lépő hatalmat. A távol-keleti országban a kormányzat növekvő figyelmet szentel a hadiiparnak, amit az eladások mentén stratégiai nemzetgazdasági ágazattá léptettek elő. Dél-Korea közvetetten az oroszokkal vívott háború során közvetetten hozzá is járult már az ukrán készletek feltöltéséhez. Ennek módja az volt, hogy az amerikai készletekből tüzérségi lövedékeket juttattak el Kijevnek, a hiányzó mennyiséget pedig a távol-keleti hatalom töltötte vissza az Egyesült Államoknak. Korábban testpáncélokat, aknamentesítő járműveket, sisakokat is eljuttattak a háború sújtotta országnak, ezek közvetlenül mentek, mivel nem minősültek halál okozására alkalmas fegyvereknek.

The UAE has signed a term sheet agreement with South Korea’s Hanwha for an integrated air defense system. The deal includes: - A South Korea’s L-SAM (long-range surface-to-air missile) system. - Additional M-SAM (medium-range) capabilities. - The K239 Chunmoo multiple rocket launcher system. The deal emphasizes technology cooperation, potential joint ventures, phased localization, and local production and maintenance in the UAE. It will to strengthen sovereign multi-layered air defenses (building on existing systems like Cheongung-II/M-SAM batteries already in service) and expand the domestic defense industrial base beyond simple procurement. — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2026

A továbbiakról most várhatóan egy időre nem esik majd szó, ez fájó lehet Ukrajnának. Az ország komoly hiányban szenved a légvédelem területén, ebben halvány reménysugarat jelenthetett volna Dél-Korea, mivel a Közel-Keleten is hajlandóak a védelmi rendszerek kiépítésében. A helyzet ott annyiban más, hogy ott jogi és katonai szempontból nehezen értelmezhető háború zajlik (bár Oroszország szerint Ukrajnában sincs ilyen ugyebár, hanem csak „különleges katonai művelet”), mivel szabálytalan időközönként Irán vagy a jemeni húszik felől drónok és rakéták érik el a jóléti monarchiákat, amik aztán – többnyire – visszafogott választ adnak. Itt könnyebb megvédeni azt az állítást, hogy

valójában nem egy aktív háborús zónába juttatnak el fegyverrendszereket, Ukrajnában sokkal kevésbé – hacsak Szöul fel nem veszi az orosz propaganda álláspontját, de ennek még rosszabb lenne az optikája.

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