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Valamit nagyon elhallgat az Egyesült Államok: kitiltották a politikust a katonai támaszpontról
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Valamit nagyon elhallgat az Egyesült Államok: kitiltották a politikust a katonai támaszpontról

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A Defense News értesülései szerint megtagadták Chris Murphy demokrata szenátornak a belépést a katari el-Udeid légibázisra, ami súlyos károkra utal.

Az amerikai politikus egy kongresszusi küldöttséggel utazott el a Közel-Keletre, ennek keretében szeretett volna látogatást tenni a katari támaszponton. Ez az Egyesült Államok legnagyobb katonai bázisa a térségben, kiemelkedően fontos szerepet játszott az elmúlt időszak katonai eseményeiben. Murphyt nem engedték be el-Udeidbe, ebből a szenátor arra következtetett, hogy az iráni támadások súlyos károkat okoztak a létesítményben. A látogatás célja éppen ez volt, hogy felmérje a térségben a háborús veszteségeket.

Minden lehetséges eszközt bevetnek, beleértve a károkról szóló információk visszatartását, az áldozatokról szóló jelentések lassítását és a károk megismeréséhez való hozzáférés megtagadását egy eltussolási kampány részeként, hogy elfedjék a háború valódi költségeit

– jelentette ki a politikus.

A Szenátus Külügyi Bizottságának és a Védelmi Költségvetési Bizottságának tagja válaszul egy olyan tervezetet készül benyújtani, amely előírná az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy minden esetben biztosítson hozzáférést a tengerentúli katonai bázisokhoz a Kongresszus tagjainak. Arra számít, hogy a jövő évi költségvetési törvényjavaslatról és a védelmi engedélyezési törvényjavaslatról szóló vitának fontos része lesz a felvetése. A részletekről elárulta, hogy már az utazás előtt közvetlenül a Központi Parancsnokságtól (CENTCOM) kért hozzáférést, de a külügyminisztérium ezt megtagadta. Indoklásul a március 3-án elrendelt, utazási korlátozásokról szóló irányelvet emlegették. Murphy szerint bevett szokás, hogy háborús időszakban a vezető politikusok meglátogatnak bázisokat és beszélgetnek katonákkal, hogy pontosabb képet kapjanak a valós helyzetről.

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Hegseth védelmi miniszter eltökélt szándéka, hogy eltitkolja a háború költségeit és következményeit az amerikai közvélemény elől, és teljesen felháborító, hogy engem és a republikánus szenátorokat megfosztanak attól a lehetőségtől, hogy saját szemmel lássuk a károkat

– állapította meg a szenátor.  

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Címlapkép forrása: Tech. Sgt. Leah Ferrante via Wikimedia Commons

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