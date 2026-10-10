Célba vették az ukrán főváros hídjait, veszélyes új drónokat vetett be Oroszország

A kijevi Északi hidat és Déli hidat egyaránt többször érte csapás, ráadásul az előbbi átkelő elleni egyik támadás vasárnap, fényes nappal történt, nem sokkal azután, hogy Friedrich Merz német kancellár szolidaritási látogatásra érkezett a városba. A Déli hidat a napokban háromszor is eltalálták, ami megrongálta az úttestet, valamint a közúti forgalmat és a metróközlekedést egyaránt megbénította. A támadásokban legalább négy ember megsérült. Kedden az orosz erők a zaporizzsjai Dnyeper-hidat is eltalálták, ahol öten sérültek meg.
A hidak elleni csapások rávilágítottak Kijev sebezhetőségére, mivel a közel négymilliós főváros keleti és nyugati partját mindössze nyolc híd köti össze, így már egyetlen átkelő megrongálása is súlyos fennakadásokat okoz a polgári és katonai utánpótlásban.
A mentőszolgálatok mozgását is jelentősen nehezíti, hogy a Dnyeperen a legközelebbi alternatív átkelési lehetőség északra 16, délre pedig mintegy 130 kilométerre található.
Az ACLED amerikai konfliktuskutató szervezet elemzője szerint a hidak eddigi kárai közvetlenül nem veszélyeztetik a szerkezetek stabilitását. A tartós, célzott támadások azonban idővel csökkenthetik a teherbírásukat, és egyre gyakoribb, elhúzódó lezárásokhoz vezethetnek. Ez súlyos társadalmi-gazdasági következményekkel járna, mivel naponta százezrek kelnek át ezeken a hidakon munkába menet, és sokan az iskolákat és az egészségügyi intézményeket is csak rajtuk keresztül érik el.
Oroszország a hídtámadásokhoz az iráni tervezésű Sahed drónok új, sugárhajtású változatait, a Geran-4-et és a Geran-5-öt vetette be.
Az ukrán katonai hírszerzés szerint a Geran-4-et nemrégiben modernizálták, és önálló navigációs rendszert, valamint kifejezetten hídszerkezetek rombolására tervezett robbanófejet kapott.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Financial Timesnak elmondta, hogy az ukrán légvédelem a sugárhajtású drónoknak alig valamivel több mint a felét képes elfogni, a hazai fejlesztésű drónelhárító rendszer gyártása pedig legkorábban októberben indulhat meg.
A kormány alternatív megoldásokat keres, felmerült például pontonhidak telepítése a Dnyeperre, ezek összeszerelése azonban heteket venne igénybe.
A vállalkozások is alkalmazkodnak a helyzethez, egyes cégek otthoni munkavégzést és rugalmas munkakezdést tesznek lehetővé, mások szervezett telekocsi-rendszerrel segítik dolgozóik bejutását. A kijeviek egy része jellegzetes humorral reagált, a közösségi médiában ugyanis mesterséges intelligenciával generált képek terjedtek el, amelyeken tömegek kelnek át a Dnyeperen SUP-deszkákon. Az egyik poszt felirata szerint „amikor egy nyári hobbi hirtelen Kijev közlekedési infrastruktúrájának részévé válik.”
Címlapkép: A Dnyipro-folyó partja, ahol füst száll fel a logisztikai raktárakból egy orosz dróncsapás után 2026. szeptember 6-án Dnyipróban, Ukrajnában: A fotó forrása: Global Images Ukraine via Getty Images.
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