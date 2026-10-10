Elszabadult az erőszak Franciaországban: diákok és rendőrök százai sérültek meg az összecsapásokban

Egyre több rendőri túlkapás kerül napvilágra Franciaországban a több mint két hete tartó diáktüntetésekkel kapcsolatban. A rendőrség belső ellenőrző szerve, az IGPN eddig 24 ügyben indított vizsgálatot, miközben a jogvédő szervezetek ismét az úgynevezett "nem halálos" kényszerítő eszközök betiltását követelik – számolt be a Reuters.

A Reuters szombati riportjában 28 olyan sérülésről számolt be, amely a rendőri fellépésekkel függ össze, kiemelve, hogy az áldozatokat jellemzően gumilövedékek és sokkológránátok sebesítették meg, másokat könnygáz és gumibotok, illetve lovasrohamok értek.

Két áldozat gumilövedéktől vesztette el a látását vagy szenvedett súlyos szemsérülést, egy 15 éves lensi fiúnak pedig amputálni kellett a kezét, a feltételezések szerint egy sokkológránát miatt.

Laurent Nunez belügyminiszter ezt követően a vizsgálat idejére felfüggesztette a sokkológránátok használatát.

Nunez egy rádióinterjúban elmondta, hogy mintegy 200 diák sérült meg, sérüléseik azonban szerinte csak ritkán vezethetők vissza rendőri intézkedésre. A hatóságok közlése szerint mintegy 700 rendőr is megsérült. A tüntetők iskolákat gyújtottak fel és rongáltak meg, tanárokra és járókelőkre is rátámadtak.

A rendőrség eddig 6877 embert vett őrizetbe, többségük kiskorú.

Sebastian Roché, a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont rendészettel foglalkozó kutatója szerint Franciaország európai összevetésben is kiemelkedően sokszor veti be a gumilövedékeket és a sokkológránátokat. Rámutatott, hogy Nagy-Britanniában és Németországban általában nem alkalmaznak ilyen eszközöket tömegrendezvényeken, és Olaszországban sem ez a gyakorlat. „Tizenkét nap alatt négy maradandó sérülés, ráadásul az áldozatok mind kiskorúak – ilyen a modern francia történelemben még nem fordult elő” – fogalmazott.

Az Amnesty International és több baloldali politikus a nem halálos kényszerítő eszközök végleges betiltását követeli. Bally Bagayoko, a Hajlíthatatlan Franciaország párt saint-denis-i polgármestere szerint a gumilövedékek kivonásával meg lehetne fékezni a helyzet eszkalálódását. A rendőrszakszervezetek ugyanakkor azzal érvelnek, hogy erőszakos helyzetekben szükség van ezekre az eszközökre.

Ha elvesszük a köztes kényszerítő eszközöket, csak a halálos erőkifejtés marad – ez pedig elképzelhetetlen

– mondta Thierry Clair szakszervezeti képviselő.

Forrás: Reuters

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