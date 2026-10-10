Hivatalos: felfüggesztették a rijádi reptér működését

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság közlése szerint

a támadásban többen megsérültek, a repülőtér üzemelése pedig a károk felmérésének idejére szünetel.

A Flightradar24 légiforgalmi adatszolgáltató adatai alapján szombaton mintegy 260 járatot töröltek, további 219 pedig késve közlekedett. A rijádi Hálid király nemzetközi repülőtér arra kérte az utasokat, hogy indulás előtt közvetlenül a légitársaságoknál tájékozódjanak járataik állapotáról.

Az Egyesült Államok arra figyelmeztette állampolgárait, hogy kerüljék a szaúdi főváros repülőterét. Az Egyesült Királyság "súlyosnak" minősítette az incidenst, több légitársaság – köztük a kuvaiti nemzeti légitársaság – pedig törölte rijádi járatait.

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A héten végrehajtott korábbi támadásokban összesen hat ember vesztette életét. Csütörtökön három szaúdi állampolgár halt meg a rijádi repülőtéren, és a Saudia légitársaság egyik repülőgépe is megrongálódott. A hét elején egy ember a fővárosi, kettő pedig az abhai repülőtéren vesztette életét. Valamennyi akcióért az iráni támogatást élvező jemeni húszi fegyveres csoport vállalta a felelősséget.

A húszik ellen vasárnap óta szaúdi vezetésű koalíciós szárazföldi offenzíva zajlik Jemenben. A nemzetközileg elismert jemeni kormány katonái és a szaúdi légierő közösen próbálják visszafoglalni azokat a területeket, amelyeket a fegyveres csoport az elmúlt hónapban szerzett meg a stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szoros közelében. A koalíció tájékoztatása szerint sikerült teret nyerniük, többek között visszavették Moha vörös-tengeri kikötővárosát. A szaúdi vezetésű szövetség deklarált célja a húszik "felszámolása" – a csoport jelenleg Jemen lakosságának mintegy hetven százalékát magában foglaló területeket ellenőriz, beleértve a fővárost, Szanaát is.

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