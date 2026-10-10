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Két front egyesül Magyarország felett: jelentős csapadék érkezik
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Két front egyesül Magyarország felett: jelentős csapadék érkezik

Portfolio
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Kiadós esőt hoz a Kárpát-medence fölé érkező mediterrán ciklon és egy északnyugati hidegfront együttes hatása, így a következő 24 órában az ország jelentős részén számottevő csapadékra lehet számítani. A csapadékhullámot követően azonban a jövő héten ismét visszatér a száraz, napos, de hűvösebb időjárás – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.

Az Olaszország felett örvénylő mediterrán ciklon melegfrontja és az északnyugat felől betörő hidegfront összekapcsolódik a térség felett,

ami jelentősen felerősíti a csapadékképződést.

A rendszer fokozatosan keleti irányba mozog, így az éjszakai és hajnali órákban még szinte országszerte várható eső – a délkeleti vármegyékben egy-egy beágyazott zivatar sem zárható ki –, vasárnap délutánra viszont a csapadékzóna elhagyja a keleti határszélt. Csupán az északnyugati határvidék, különösen Sopron és Mosonmagyaróvár térsége maradhat ki teljesen a csapadékból.

A csapadék zöme a Dunától délre, délkeletre, valamint Bács-Kiskun vármegyében hullhat, ahol területi átlagban a 20 millimétert is meghaladhatja a mennyiség, de az ország zömén elérheti vagy meg is haladhatja a 10 millimétert

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– emelte ki a meteorológiai szolgálat szakértője.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap zömmel 15 és 20 Celsius-fok között alakul, ugyanakkor a tartósan borult északkeleti területeken csupán 13–14 fok valószínű. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben a megszokottnál erősebben fog fújni, a hegyvidéki területeken és északnyugaton átmenetileg erős széllökések is kísérhetik a légmozgást, mielőtt a nap második felében mérséklődne a szél.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
10
szombat
Eső
19°C
8°C
7.7 mm
11
vasárnap
Eső
17°C
11°C
13.2 mm
12
hétfő
Derült
15°C
8°C
0 mm
13
kedd
Derült
16°C
6°C
0 mm
14
szerda
Erősen fátyolfelhős
15°C
3°C
0 mm
15
csütörtök
Erősen fátyolfelhős
18°C
3°C
0 mm
16
péntek
Derült
18°C
6°C
0 mm
17
szombat
Derült
15°C
5°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A csapadékos periódus lecsengése után a Kárpát-medence időjárását egy magasnyomású képződmény peremén érkező száraz légtömeg alakítja. Hétfőtől a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre van kilátás, a reggeli ködfoltok gyors feloszlása után csapadékmentes, mérsékelten meleg időre számíthatunk, napközben 15–16 fok körüli csúcsértékekkel.

A jövő hét folyamán csapadék sajnos nem várható, ugyanakkor egyre hidegebbek lesznek az éjszakák, a fagyérzékeny helyeken akár mínusz 3, sőt mínusz 4 fokig is süllyedhet a hőmérséklet

– tette hozzá a szakember.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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