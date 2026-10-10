Két front egyesül Magyarország felett: jelentős csapadék érkezik

Az Olaszország felett örvénylő mediterrán ciklon melegfrontja és az északnyugat felől betörő hidegfront összekapcsolódik a térség felett,

ami jelentősen felerősíti a csapadékképződést.

A rendszer fokozatosan keleti irányba mozog, így az éjszakai és hajnali órákban még szinte országszerte várható eső – a délkeleti vármegyékben egy-egy beágyazott zivatar sem zárható ki –, vasárnap délutánra viszont a csapadékzóna elhagyja a keleti határszélt. Csupán az északnyugati határvidék, különösen Sopron és Mosonmagyaróvár térsége maradhat ki teljesen a csapadékból.

A csapadék zöme a Dunától délre, délkeletre, valamint Bács-Kiskun vármegyében hullhat, ahol területi átlagban a 20 millimétert is meghaladhatja a mennyiség, de az ország zömén elérheti vagy meg is haladhatja a 10 millimétert

– emelte ki a meteorológiai szolgálat szakértője.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap zömmel 15 és 20 Celsius-fok között alakul, ugyanakkor a tartósan borult északkeleti területeken csupán 13–14 fok valószínű. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső országrészben a megszokottnál erősebben fog fújni, a hegyvidéki területeken és északnyugaton átmenetileg erős széllökések is kísérhetik a légmozgást, mielőtt a nap második felében mérséklődne a szél.

A csapadékos periódus lecsengése után a Kárpát-medence időjárását egy magasnyomású képződmény peremén érkező száraz légtömeg alakítja. Hétfőtől a fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre van kilátás, a reggeli ködfoltok gyors feloszlása után csapadékmentes, mérsékelten meleg időre számíthatunk, napközben 15–16 fok körüli csúcsértékekkel.

A jövő hét folyamán csapadék sajnos nem várható, ugyanakkor egyre hidegebbek lesznek az éjszakák, a fagyérzékeny helyeken akár mínusz 3, sőt mínusz 4 fokig is süllyedhet a hőmérséklet

– tette hozzá a szakember.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images