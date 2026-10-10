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Két héten belül amerikai delegáció érkezhet Moszkvába
Globál

Két héten belül amerikai delegáció érkezhet Moszkvába

Portfolio
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A TASSZ orosz állami hírügynökség szombaton egy névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók a következő két héten belül Moszkvába látogathatnak.

Witkoff és Kushner vezetik az ukrajnai békemegállapodás közvetítésére irányuló amerikai erőfeszítéseket. A TASSZ által idézett forrás szerint a két tárgyaló a közeljövőben az orosz fővárosba utazhat, a látogatás pontos időpontjáról azonban egyelőre nem áll rendelkezésre további információ.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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