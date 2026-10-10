Lezárná Moszkva az irkutszki pestisgyanús ügyet, de a WHO még mindig válaszokat vár

Egy 28 éves laboratóriumi dolgozó halála után továbbra is nyitott kérdéseket vet fel az irkutszki pestisellenes kutatóintézet ügye. Az első beszámolók tüdőpestis-gyanúról szóltak, az orosz hatóságok azonban azt állítják, hogy pestises esetet nem igazoltak, és a járványügyi helyzet nyugodt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint viszont a hiányzó információk miatt teljes kockázatértékelés egyelőre nem készíthető. A Portfolio ezért megnézte, hogyan kezeli most az ügyet az orosz hivatalos kommunikációra támaszkodó regionális sajtó, és mit írnak azok az orosz nyelvű, függetlenebb források, amelyek a helyi bizonytalanságot és információhiányt is bemutatják.

Az átláthatóság próbája

Bár egyelőre sem igazolt pestisjárványra, sem a betegség továbbterjedésére nincs bizonyíték, a WHO október 6-án közzétett előzetes értékelése Irkutszkban mérsékelt–alacsony, Oroszország egészében alacsony, az európai régióban pedig nagyon alacsony kockázatot jelzett. De a helyzet megítélése azóta bizonytalanabbá vált: október 7-én Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója már arról beszélt, hogy egyelőre nem lehetséges teljes körű kockázatértékelést végezni. A CNN beszámolója szerint a szervezet szakértői jelenleg meghatározatlannak tekintik a kockázatot, mivel az sem bizonyított, hogy a nő halálát valóban tüdőpestis okozta. A fejleményeket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) is figyelemmel kíséri, amelynek értékeléséről korábban itt számoltunk be.

Arról továbbra sincs nyilvános információ, milyen veszélyes kórokozókkal dolgozott az áldozat és mi okozta a halálához vezető tüdőgyulladást. Az AP friss összefoglalója szerint Igor Kobzev irkutszki kormányzó közleménye egyik kérdésre sem adott részletes választ. Tisztázatlan az is, mi indokolta a több száz kontakt megfigyelését és a kórházi korlátozásokat.

A nemzetközi bizalmatlanságot a történelmi tapasztalat táplálja.

Az AP háttéranyaga felidézi, hogy a moszkvai feketehimlő-járvány és a szverdlovszki lépfene-incidens idején a szovjet hatóságok csak késve vagy hiányosan tájékoztattak, a legismertebb példa pedig Csernobil. Ez magyarázza, miért válik egy szűkszavú orosz közlés gyorsan nemzetközi bizalmi problémává.

Mi történt Irkutszkban?

Az ügy középpontjában egy 28 éves nő áll, aki az Irkutszki Szibériai és Távol-keleti Pestisellenes Kutatóintézet munkatársa volt. A WHO szerint az intézet veszélyes kórokozókat, köztük a pestist is vizsgálja, Szibéria olyan térségében működik, ahol a pestis vadon élő állatok között természetes módon előfordulhat. A WHO október 6-án közölte, hogy a halál okát hivatalosan nem erősítették meg, a laborvizsgálatok még folytak.

A tüdőpestis azért különösen érzékeny forma, mert a kórokozó Yersinia pestis baktérium ilyenkor cseppfertőzéssel is terjedhet, kezelés nélkül pedig gyorsan halált okozhat. A WHO hangsúlyozza, hogy a betegség korai antibiotikumos kezeléssel gyógyítható.

Az orosz hatóságok az elmúlt napokban egyértelművé tették, hogy szerintük a pestisgyanú nem igazolódott.

Az orosz Teleport október 9-i összefoglalója szerint az elhunyt diagnózisa nem pestis, hanem „ismeretlen etiológiájú, közösségben szerzett pneumonia”, vagyis nem tisztázott eredetű, kórházon kívül szerzett tüdőgyulladás volt. A cikk Kobzev kormányzóra hivatkozva azt írta, hogy a dolgozó védőoltásokat kapott az intézetben kezelt veszélyes fertőzések ellen, és hogy a munkavégzéssel összefüggő balesetet nem találtak.

Abból, hogy védőoltásokat kapott, még nem következik, hogy minden szóba jöhető fertőzéssel szemben védett lett volna, és a WHO később külön is rákérdezett arra, pontosan milyen betegségek ellen oltották be.

Mit vár a WHO?

A WHO október 3-án, a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok alapján kért információt Moszkvától az esemény körülményeiről és a laboratóriumi eredményekről. A szervezet október 7-i tájékoztatóján elhangzott, hogy Oroszország október 6-án – az ilyenkor szokásos 24 órás kereten kívül – válaszolt, és a WHO további kérdéseket küldött.

Maria Van Kerkhove, a WHO járványok és pandémiák kezeléséért felelős igazgatója szerint nem tudják pontosan, mi okozta az érintett halálát. Tudni szeretnék,

milyen vizsgálatokat végeztek az elhunytnál és mintegy 200 kontaktjánál,

milyen anyagokkal dolgozott,

milyen biztonsági intézkedések voltak érvényben,

és mely betegségek ellen kapott oltást.

A WHO egy általa hitelesnek tartott sajtóbeszámoló alapján egy lehetséges további, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos halálesetről is információt kért, válasz azonban egyelőre erre sem érkezett.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szerdán a lehetséges második esetre vonatkozó újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy „a médiában megjelenő beszámolók túlnyomó többsége hamis információ”.

A CNN szerint Washington diplomáciai úton kért további információt. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nem tartja biológiai fegyvernek az esetet, de Oroszország „nem mond sokat”, és választ sürgetett.

Mit mondanak az orosz források?

Az orosz regionális és országos források az ügy lezárására helyezik a hangsúlyt. A RuNews24 október 8-i cikke szerint az orosz fogyasztóvédelmi és közegészségügyi felügyelet, a Roszpotrebnadzor befejezettnek tekinti az ellenőrzéseket, és közlése alapján a lakosságot nem fenyegeti kockázat. A karantént feloldották, a kontaktok egészségesek, és két bizottság sem talált balesetet. A portál rögzíti, hogy a Telegram-csatornákon terjedő, eltört kémcsőről szóló verziót hivatalosan nem erősítették meg.

A Teleport október 9-i összefoglalója szerint a korábbi óvintézkedések részeként a selehovói járási kórházban ideiglenesen leállították a betegforgalmat, mintegy kétszáz embert vontak megfigyelés alá, és a laboratórium működését is felfüggesztették. A hatóságok szerint az elhunyt munkájához köthető mikroorganizmusokat nem mutattak ki, közel 5000 laborvizsgálat sem talált veszélyes patogént, a kontaktok közül pedig egyiknél sem észleltek fertőzésre utaló tüneteket.

Az URA.ru október 4-i háttéranyaga mutatja, mennyire ellentmondásos volt a kommunikáció. Alekszej Cidenov, az Oroszország dél-szibériai részén fekvő Burját Köztársaság vezetője a „pestisben meghalt” megfogalmazást utóbb „esetleg pestisben meghalt” nőre módosította.

Később az álhírek cáfolata került előtérbe: az URA.ru szerint a hanti-manysiföldi Roszpotrebnadzor valótlannak nevezte a Szurgutban és Hanti-Manszijszkban állítólag előfordult pestises esetekről szóló híreket, a Newslab szerint pedig egy hamisított laborlelet is pánikot keltett.

A Meduzán megjelent, eredetileg a Ljudi Bajkala által készített riport szerint a helyiek több napon át ellentmondásos információkkal szembesültek, egyes korábbi hírek eltűntek vagy módosultak. Október 3-án a hatóságok nem adtak érdemi tájékoztatást, miközben több irkutszki egészségügyi intézményben korlátozásokat vezettek be. A lakosok közben antibiotikumokat és maszkokat vásároltak fel.

Nyitott kérdések

A jelenlegi források alapján nincs igazolt pestisjárvány vagy megerősített másodlagos terjedés, a WHO azonban a hiányzó adatok miatt a nemzetközi kockázatot sem tudja megítélni. Az orosz fél szerint veszélyes kórokozót nem mutattak ki, az ügy ezért nem kezelhető bizonyított járványként.

Az orosz közlés szerint az elhunyt tüdőgyulladásban halt meg, de továbbra sem világos, mi okozta a betegséget, és volt-e bármilyen kapcsolat az elhunyt laboratóriumi munkájával.

Fontos lenne a laborbalesetről szóló állítás nyilvánosan ellenőrizhető cáfolata, a lehetséges második haláleset tisztázása, és annak magyarázata is, hogy a hatóságok miért vezettek be ilyen széles körű járványügyi intézkedéseket.

Szakértők: nincs ok pánikra, de a tüdőpestist komolyan kell venni

Az utóbbi napokban megszólaló szakértők óvatosságra intenek. Bár szerintük a jelenlegi információk alapján nem beszélhetünk igazolt járványról vagy világméretű veszélyről, hangsúlyozzák, hogy a tüdőpestis gyors lefolyású, súlyos betegség, ezért az átlátható tájékoztatás és a gyors közegészségügyi reakció kulcsfontosságú.

Sergio Wehinger, a Talcai Egyetem oktatója az El Ciudadanónak azt mondta, a tüdőpestis nem úgy kell elképzelni, mint egy nagy távolságokra könnyen terjedő, levegőben gyorsan szétterjedő fertőzést. Hangsúlyozta, hogy erős klinikai gyanú esetén a kezelést azonnal el kell kezdeni, nem szabad megvárni a végleges laboratóriumi megerősítést; a szoros kontaktoknál pedig megfigyelésre és megelőző antibiotikumos kezelésre is szükség lehet.

Érika Retamal Contreras, a Talcai Egyetem közegészségügyi oktatója ugyanebben az anyagban kiemelte, hogy

az esemény behatárolt, és másodlagos terjedést nem igazoltak.

Hozzátette, hogy a WHO értékeli a rendelkezésre álló információkat, a betegség pedig közvetlen kontaktust igényel fertőzött személlyel.

Brendan Wren, a London School of Hygiene & Tropical Medicine mikrobiológusa az RFE/RL-nek úgy fogalmazott:

Véleményem szerint ez egy elszigetelt eset.

Wren szerint a tüdőpestis nem terjed olyan könnyen, mint sok légúti vírus, és a kontaktok elkülönítése, megfigyelése ésszerű óvintézkedés. Azt ugyanakkor ő is hangsúlyozta, hogy kezelés nélkül rendkívül gyorsan súlyossá válhat.

Én biztosan nem pánikolnék. Nem pánikolok.

– nyilatkozta a NBC Chicagónak Emily Landon, a Chicagói Egyetem infektológusa és epidemiológusa. Szerinte ugyanakkor az oroszországi intézkedések mértéke nincs teljes összhangban azzal, amit eddig nyilvánosan közöltek, ezért továbbra is fontos lenne a részletesebb tájékoztatás.

Krutika Kuppalli infektológus, volt WHO-orvos a STAT-ben azt írja, hogy az ügy figyelmet érdemel, de jelenleg nincs bizonyíték pestisjárványra vagy újabb pandémia kezdetére. Szerinte

egy megmagyarázatlan halálesetről van szó, amely alapos és átlátható vizsgálatot igényel.

Kuppalli szerint az aggodalom szintjét az emelné, ha magas kockázatú kórokozót mutatnának ki, újabb hasonló esetek jelennének meg, emberről emberre terjedést igazolnának, vagy bizonyíték kerülne elő laboratóriumi expozícióra.

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