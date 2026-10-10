Máris erős szövetségest szerzett Zelenszkij Trump kritikája után

Andy Burnham brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel; a megbeszélés során a brit kormányfő megerősítette London elkötelezettségét az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítása mellett.

A felek áttekintették az Oroszországra gyakorolt nyomás fenntartásának fontosságát. Burnham hangsúlyozta, hogy Moszkvának bele kellene egyeznie egy úgynevezett energetikai tűzszünetbe, amelynek értelmében Oroszország felhagyna az ukrán energetikai infrastruktúra, valamint a fekete-tengeri hajózás elleni csapásokkal.

A brit miniszterelnök és az ukrán államfő abban is megállapodott, hogy a közeljövőben személyesen is találkoznak a tárgyalások folytatása érdekében.

Forrás: Reuters

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