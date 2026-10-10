17°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant
Globál

Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy még nem döntötte el, engedélyezi-e a Fort Hood-i lövöldözés elkövetője kivégzésének élő közvetítését.

Nidal Hasant 2013-ban ítélték halálra, miután 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton tüzet nyitott, és 13 embert megölt. Az eset azóta is az egyik legsúlyosabb, katonai bázison elkövetett támadásként él az amerikai köztudatban.

Trump korábban már többször felvetette a kivégzések nyilvános közvetítésének gondolatát, amelyet elrettentő eszköznek tart. Az elnök most arról beszélt, hogy

továbbra is mérlegeli ezt a lehetőséget Hasan ügyében, ám végleges döntést egyelőre nem hozott.

A kezdeményezés politikai és jogi vitákat egyaránt kiváltott az Egyesült Államokban. A kivégzések élő közvetítése példa nélküli lenne az amerikai joggyakorlatban, és számos alkotmányjogi, valamint etikai kérdést vet fel.

Még több Globál

Trump kőkeményen beleszállt Zelenszkijbe a dízelalku után – háborús híreink szombaton

Máris erős szövetségest szerzett Zelenszkij Trump kritikája után

Hivatalos: felfüggesztették a rijádi reptér működését

Kapcsolódó cikkünk

Amerika halálos ítélete

Példátlan: az interneten közvetítik Trumpék, ahogy kivégzőosztag elé áll egy őrnagy – Ilyenről csak a Közel-Keleten hallani

A második világháború óta nem történt ilyen: kivégzőosztag elé áll egy amerikai őrnagy

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért
Tisza-kormány: sorjáznak a feljelentések, új hírek érkeztek a költségvetésről
Ukrajna összeugrott a világ egyik legerősebb hatalmával: elsőre bakinak tűnt, de lehet, jóval súlyosabb az ügy
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility