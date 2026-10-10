Még Trump sem biztos abban, hogy élőben kell kivégezni Nidal Hasant

Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy még nem döntötte el, engedélyezi-e a Fort Hood-i lövöldözés elkövetője kivégzésének élő közvetítését.

Nidal Hasant 2013-ban ítélték halálra, miután 2009-ben a texasi Fort Hood katonai támaszponton tüzet nyitott, és 13 embert megölt. Az eset azóta is az egyik legsúlyosabb, katonai bázison elkövetett támadásként él az amerikai köztudatban.

Trump korábban már többször felvetette a kivégzések nyilvános közvetítésének gondolatát, amelyet elrettentő eszköznek tart. Az elnök most arról beszélt, hogy

továbbra is mérlegeli ezt a lehetőséget Hasan ügyében, ám végleges döntést egyelőre nem hozott.

A kezdeményezés politikai és jogi vitákat egyaránt kiváltott az Egyesült Államokban. A kivégzések élő közvetítése példa nélküli lenne az amerikai joggyakorlatban, és számos alkotmányjogi, valamint etikai kérdést vet fel.

Forrás: Reuters

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