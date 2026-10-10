Putyin állítólag közvetítette az iráni békejavaslatot Trumpnak

Az orosz Interfax hírügynökség Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőre hivatkozva azt közölte,
hogy Putyin az üzenetet "Maszúd Pezeskián iráni elnökkel egyeztetve" továbbította Trumpnak.
Más orosz sajtóorgánumok szerint Putyin telefonon egyeztetett Trumppal, miután Türkmenisztánban, egy csúcstalálkozó keretében találkozott az iráni elnökkel. A közvetített iráni békejavaslat részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Trump pénteken a Truth Social felületén jelentette be, hogy Oroszország több mint 4 millió tonna dízelt szállít a világpiacra. Az ütemezés szerint azonnal több mint 300 ezer tonna érkezik, novemberben további 500 ezer tonna, majd ezt követően egymillió tonna, végül pedig – az orosz finomítók állapotától függően – még 3 millió tonna. Az amerikai pénzügyminisztérium egy pénteken kiadott általános engedéllyel 2027 áprilisáig ideiglenesen felfüggesztette az orosz dízelre vonatkozó szankciókat.
Az energiaválságot több tényező is súlyosbítja. Irán fokozta a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajók elleni támadásait, amelyeket szinte naponta érnek csapások. Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztje szerint Teherán minden "illegális útvonalat" lezár a szorosban. A közel-keleti nyersolajexport szeptemberben ugyan visszatért a háború előtti szintre – nagyrészt azért, mert az amerikai haditengerészet Omán partjai mentén kísérte a hajókat –, a szállítási útvonalak biztonsága továbbra is ingatag. A júniusban aláírt amerikai–iráni ideiglenes tűzszüneti megállapodás gyorsan összeomlott.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elítélte a dízelalkut.
A Putyinnak tett ajándékok nem hoznak békét és semmilyen hasznot a civilizált világnak
– írta a közösségi médiában. Zelenszkij szerint az orosz kőolajtermékek értékesítésének engedélyezése a háborúba való befektetés. Az ukrán fél arra figyelmeztetett, hogy a szankciók enyhítése érdemi orosz deeszkalációs kötelezettségvállalás nélkül csak meghosszabbítja a konfliktust.
A dízelárak világszerte az egekbe szöktek, miután Ukrajna orosz finomítókat támadott, Moszkva pedig betiltotta a dízel világpiaci exportját. Irán és húszi szövetségeseinek a közel-keleti finomítók elleni csapásai tovább szűkítették a kínálatot. Trump a novemberi félidős választások előtt egyre nagyobb belpolitikai nyomás alatt áll az üzemanyagárak csökkentése miatt – különösen az olyan konzervatív fellegvárakban, mint Iowa, ahol a gazdálkodókat különösen érzékenyen érinti a magas dízelár.
Címlapkép forrása: EU
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