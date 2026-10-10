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Súlyos orosz csapás ért egy ukrán várost: Zelenszkij keményen bírálta az Egyesült Államokat
Globál

Súlyos orosz csapás ért egy ukrán várost: Zelenszkij keményen bírálta az Egyesült Államokat

Portfolio
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Orosz légicsapás végzett tizenkét emberrel – köztük három gyerekkel – a dél-ukrajnai Zaporizzsja városában, mindössze egy nappal azután, hogy Donald Trump bejelentette az orosz dízelexportra vonatkozó szankciók feloldását.

A szombati támadásban egy hatéves kislány is életét vesztette, amikor egy siklóbomba-találat részben romba döntött egy zaporizzsjai lakóépületet. A csapásokban további tizennégy ember sebesült meg. Mihajlo Szemikin megyei kormányzó szerint az orosz erők szombat hajnalban egyidejűleg több helyszínt is támadtak a városban, amelynek külső kerületei

alig harminc kilométerre fekszenek a frontvonaltól.

A zaporizzsjai támadás csupán a legutóbbi volt a közelmúlt súlyos polgári áldozatokat követelő orosz csapásai közül, a héten ugyanis két nap alatt közel nyolcvan civil vesztette életét az ukrajnai légitámadásokban. Szombaton Kijev egyes részein és a környező régióban is áramkimaradások alakultak ki, a metróközlekedés pedig a héten már másodszor állt le teljesen.

Volodimir Zelenszkij elnök szokatlanul élesen bírálta Washingtont.

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Oroszország ma úgy mondott köszönetet a dízelszankciók feloldásáért, hogy öt siklóbombát dobott zaporizzsjai lakóházakra

– fogalmazott az ukrán államfő. Hozzátette, hogy a nyomás bármilyen enyhítését Moszkva jelzésként értelmezi arra, hogy folytathatja a háborút és tovább bombázhatja a városokat.

Trump a dízelszankciók feloldásáról szóló döntését azzal indokolta, hogy kormányzata az amerikai üzemanyagárak csökkentésére törekszik, amelyek az Iránnal kialakult konfliktus miatt meredeken emelkedtek. Az elnök korábban az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásokat is bírálta, mivel azok szerinte felhajtották a globális árakat. Kijev ugyanakkor mindkét fél részéről az energetikai infrastruktúra elleni támadások teljes beszüntetését szorgalmazta.

A bejelentés különösen kényes pillanatban érkezett, pénteken ugyanis Miamiban ukrán és európai tisztviselők tárgyaltak amerikai közvetítőkkel egy közös békejavaslat kidolgozásáról. Zelenszkij elmondása szerint a dízelszankciók feloldásáról szóló döntés meglepetésként érte Kijevet. Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Trumppal folytatott telefonbeszélgetést követően közölte, hogy a béketárgyalások azonnali újraindítása nem valószínű, amit a Moszkva elleni ukrán dróntámadásokra hivatkozva indokolt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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