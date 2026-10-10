Támadás érte a kulcsfontosságú repteret, sorra törlik a járatokat

Újabb robbanás rázta meg a rijádi repülőteret szombaton, miközben a jemeni húszik folytatják a Szaúd-Arábia elleni rakétatámadásokat. A légikikötő működésében komoly fennakadások keletkeztek, több légitársaság is törölte járatait.

Szemtanúk beszámolói és sajtóértesülések szerint szombaton ismét hangos detonáció hallatszott a szaúdi főváros, Rijád repülőterén. A szaúdi kormány sajtóirodája és a helyi polgári légügyi hatóság egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Egy szemtanú robbanásról is beszámolt, illetve sérülteket is látott a reptéren, valamint arról is beszámolt, hogy tucatnyi mentőautó tartott a környékre. A Flightradar adatai szerint jelenleg

minden gépet töröltek vagy felfüggesztettek a reptéren, csak helikopterek szállnak fel és le.

A Hálid Király Nemzetközi Repülőtér arra kérte az utasokat, hogy közvetlenül az indulás előtt érdeklődjenek járataikról az érintett légitársaságoknál.

Az Etihad Airways és a Qatar Airways egyaránt törölte több rijádi járatát, és a törlések egyes esetekben hétfőig is érvényben maradnak.

A szombati robbanást egy néhány nappal korábbi támadássorozat előzte meg. A hét elején a rijádi repülőteret ért csapásokban négy ember életét vesztette, többen megsebesültek, és a Saudia egyik gépében is károk keletkeztek. A Kuwait Airways szombaton közölte, hogy a biztonsági helyzetre és a repülőtér lezárására hivatkozva felfüggeszti rijádi járatait.

A támadások után az amerikai nagykövetség felszólította az ország állampolgárait, hogy kerüljék el a rijádi reptér környékét.

Az Irán támogatását élvező jemeni húszi fegyveres csoport támadásai különösen kényes időpontban érik Szaúd-Arábiát, mivel Rijád a közeljövőben több nagyszabású energiaügyi és befektetési konferenciának is otthont ad. A szervezők vasárnapi bejelentése szerint egyelőre a tervek szerint halad az események előkészítése.

Forrás: Reuters

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