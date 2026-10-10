Trump elküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek: itt az ideje új ukrán elnököt választani

Élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt és az ukrajnai háború kezelését Donald Trump, miközben arról is beszámolt, hogy még fontolgatja a válaszlépést a rijádi reptér elleni támadásra.

Az amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva többször is keményen bírálta az ukrán államfőt. Trump szerint Zelenszkijnek már több alkalma is lett volna lezárni a háborút, mégsem tette meg. Az amerikai elnök

arra szólította fel az ukrán vezetést, hogy haladéktalanul állítsa le a támadásokat, és hozzátette, hogy a maga részéről áttekinti a helyzetet.

Trump legélesebb kijelentése szerint

Ukrajnának új elnökre lenne szüksége, aki képes megállapodást kötni.

Az amerikai elnök utalt rá, hogy a jelenlegi ukrán vezetéssel nem lát esélyt a tárgyalásos rendezésre, és jelezte, hogy kész döntéseket hozni az ügyben.

Az elnök a rijádi repülőtéren arról is beszámolt, hogy közvetlenül az érkezésekor értesült egy közelebbről meg nem nevezett támadásról, ám ennek részleteit nem fejtette ki.

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Trump nyilatkozatai jól illeszkednek a korábbi retorikájába, amellyel rendszeresen nyomást gyakorol Kijevre a konfliktus mielőbbi lezárása érdekében, miközben személyesen Zelenszkijt teszi felelőssé a háború elhúzódásáért.

Forrás: Reuters

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