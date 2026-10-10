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Trump kőkeményen beleszállt Zelenszkijbe a dízelalku után – háborús híreink szombaton
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Trump kőkeményen beleszállt Zelenszkijbe a dízelalku után – háborús híreink szombaton

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Pénteken tovább folytatódott a drón- és rakétaháború Oroszország és Ukrajna között: Kijevben áramkimaradásokat okoztak az orosz csapások, Moszkvában pedig több száz repülőjáratot érintettek az ukrán támadások, amelyek egy Yandex-adatközpontot is elértek. Volodimir Zelenszkij közben élesen bírálta az ukrán főváros vezetését a téli energiaválságra való elégtelen felkészülés miatt. Diplomáciai fronton is történtek fejlemények: ukrán küldöttség érkezett Washingtonba béketárgyalásokra, és újabb Trump–Putyin-telefonbeszélgetés is várható, Moszkva álláspontjában azonban egyelőre nem látszik elmozdulás.
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Máris erős szövetségest szerzett Zelenszkij Trump kritikája után

Andy Burnham brit miniszterelnök telefonon egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel; a megbeszélés során a brit kormányfő megerősítette London elkötelezettségét az Oroszországgal szembeni szankciók szigorítása mellett.

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Máris erős szövetségest szerzett Zelenszkij Trump kritikája után
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Trump elküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek: itt az ideje új ukrán elnököt választani

Élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt és az ukrajnai háború kezelését Donald Trump, miközben arról is beszámolt, hogy még fontolgatja a válaszlépést a rijádi reptér elleni támadásra.

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Trump elküldte a selyemzsinórt Zelenszkijnek: itt az ideje új ukrán elnököt választani
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Két héten belül amerikai delegáció érkezhet Moszkvába

A TASSZ orosz állami hírügynökség szombaton egy névtelen forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai tárgyalók a következő két héten belül Moszkvába látogathatnak.

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Két héten belül amerikai delegáció érkezhet Moszkvába
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Putyin állítólag közvetítette az iráni békejavaslatot Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök közvetítette Teherán elképzeléseit az iráni háború lezárásáról Donald Trumpnak, miközben az Egyesült Államok az energiaárak mérséklése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízelimportról – derült ki az orosz állami média szombati beszámolóiból - írta a CNBC.

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Putyin állítólag közvetítette az iráni békejavaslatot Trumpnak
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Súlyos orosz csapás ért egy ukrán várost: Zelenszkij keményen bírálta az Egyesült Államokat

Orosz légicsapás végzett tizenkét emberrel – köztük három gyerekkel – a dél-ukrajnai Zaporizzsja városában, mindössze egy nappal azután, hogy Donald Trump bejelentette az orosz dízelexportra vonatkozó szankciók feloldását.

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Súlyos orosz csapás ért egy ukrán várost: Zelenszkij keményen bírálta az Egyesült Államokat
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Trump alkut kötött Oroszországgal, a németek viszont nem kérnek belőle

A német szövetségi kormány fenntartja az Oroszország elleni szankciókat, és európai partnereivel további büntetőintézkedéseken dolgozik, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette az orosz dízelüzemanyag-szállításokról szóló megállapodást - közölte Stefan Kornelius német kormányszóvivő szombaton Berlinben.

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Trump alkut kötött Oroszországgal, a németek viszont nem kérnek belőle
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Célba vették az ukrán főváros hídjait, veszélyes új drónokat vetett be Oroszország

Oroszország az elmúlt héten három, a Dnyeperen átívelő hidat is megtámadott sugárhajtású drónokkal – köztük kettőt Kijevben –, amivel új szakaszába lépett a légi háború, hiszen az energetikai létesítmények mellett immár a közlekedési infrastruktúrát is rendszeresen célozza a közelgő tél előtt - számolt be a Financial Times.

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Célba vették az ukrán főváros hídjait, veszélyes új drónokat vetett be Oroszország
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Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért

A 2026-os budapesti kormányváltás nyomán pragmatikusabbá és szorosabbá vált a román–magyar viszony, ami az Ukrajnának nyújtott uniós támogatások és az EU-bővítés felgyorsulásában is megmutatkozik – mondta el a Transtelexnek Valentin Naumescu, a román államfő európai ügyekért felelős tanácsosa. A politikus szerint a két ország közös gazdasági és biztonsági érdekek mentén dolgozik együtt az unió jövőbeli költségvetésének kialakításán. Eközben Románia a régió meghatározó energetikai szereplőjévé kíván válni, fenntartva erős és egymást kiegészítő elköteleződését mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok felé.

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Nem várt közeledés Romániával: közös erővel harcolnak Magyarországgal a milliárdos uniós forrásokért
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Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák

Az Európai Unió egy olyan súlyos hibrid támadásra készül, amely akár több halálos áldozatot is követelhet, miközben az elmúlt hónapok szabotázsakciói és dróntámadásai miatt egyre nagyobb az aggodalom Brüsszelben. A tagállamok azonban megosztottak abban, milyen szerepet vállaljon az EU egy ilyen válság kezelésében, mivel többen a NATO-val párhuzamos biztonsági struktúrák kialakításától és az érzékeny információk kiszivárgásától tartanak. Viszont a szakértők és a diplomaták szerint Brüsszel aggályai teljesen megalapozottak és valós a fenyegetés.

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Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák
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Súlyos támadás érte Zaporizzsját

Orosz rakétatámadás érte szombat reggel a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát, a csapásban legalább heten életüket vesztették, tízen pedig megsebesültek – számolt be a Reuters.

Mikola Szemikin, a régió kormányzója közölte, hogy a szombat kora reggeli támadás egyszerre több helyszínt is ért a városban. A mentőcsapatok a romok alatt továbbra is kutatnak esetleges túlélők után.

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Újra tárgyalhat Trump és Putyin, aggódik Zelenszkij, megbénult az orosz légi közlekedés – háborús híreink szombaton

Egyre intenzívebbek az orosz–ukrán drón- és rakétatámadások, amelyek mindkét országban komoly fennakadásokat okoztak. Kijevben pénteken késő este az orosz csapások nyomán áramkimaradások voltak, ami tovább élezi a kérdést, hogy az ukrán főváros képes lesz-e a téli hónapokban fenntartani az alapvető szolgáltatásokat. A város fűtési és vízellátó létesítményeiben jelenleg mintegy 700 generátor működik, egy teljes áramszünet esetén azonban ezek kapacitása nem lenne elegendő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a kijevi városvezetést az energetikai infrastruktúra felkészítésében mutatkozó hiányosságok miatt.

Oroszországban az ukrán dróntámadások okoztak jelentős fennakadásokat. Moszkva több repülőterén ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, ami mintegy 370 járat halasztásához vezetett, és egyes kormányzati repülőgépeket is át kellett irányítani. Orosz jelentések szerint újabb támadás érte a Yandex kalugai adatközpontját, az országban pedig akadozott az internetszolgáltatás.

Ukrán delegáció érkezett az Egyesült Államokba, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokat folytasson, Donald Trump amerikai elnök pedig továbbra is bizakodóan nyilatkozott a béke esélyeiről.

Moszkva bejelentette, hogy hamarosan újabb telefonbeszélgetésre kerül sor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, az orosz vezetés álláspontjában azonban egyelőre nem látszik érdemi elmozdulás.

Ugyanakkor lendületet adhat a béketárgyalásoknak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin államfők egy orosz–amerikai olajvásárlási ügyletről állapodtak meg.

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Megegyezett Putyinnal Trump: hatalmas segítséget küld Oroszország

Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos szerint az orosz erők 25 civilt, köztük gyermekeket hurcoltak el ismeretlen helyre Harkiv megye megszállt részéből. Litvánia katonákat készül vezényelni a kalinyingrádi határra, mert attól tart, hogy egy esetleges újabb orosz mozgósítás nyomán tömegesen érkezhetnek az országba a behívás elől menekülők.

Címlapkép forrása: 2026 Global Images Ukraine via Getty Images

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