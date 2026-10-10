Újra dörögnek a fegyverek: lerohanták a világ egyik legnépesebb országát – Küszöbön a totális háború?

Kiújuló polgárháború
Szeptember végén, nem egészen négy évvel azután, hogy lezárult a véres, 2020 novembere és 2022 novembere között zajlott polgárháborús konfliktus, ismét szólnak a fegyverek a világ 14. és Afrika harmadik legnépesebb országában, a mintegy 111 milliós lakosú Etiópiában. Az ellenfelek alig változtak: az országot ahogy akkor, úgy most is Abij Ahmed miniszterelnök vezeti, a lázadók fő ereje pedig ismét a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF).
Etiópia azon kevés afrikai ország közé tartozik, amelynek határait nem gyarmattartók rajzolták meg önkényesen, hanem a középkor óta hasonló határok között létezik, és az 1936-1941 közötti olasz megszállást leszámítva nem állt külső hatalmak ellenőrzése alatt. A régebben Abesszínia néven is ismert ország azonban hasonló problémákkal küzd, mint sok egykori gyarmati ország, amelyekben különböző, sokszor egymással ellenséges törzseket, népeket, vallásokat próbáltak egy államszervezet alá rendelni.
Etiópiát több tucat, különböző nyelvet beszélő népcsoport lakja, és bár maga az ország föderatív berendezkedésű, a különböző etnikumok az egész ország fölötti hegemóniáért küzdenek.
Négy nagyobb népcsoport emelkedik ki: a lakosság mintegy egyharmadát adó oromók, a nagyjából egynegyedét alkotó amharák, illetve a 6-6 százalékot kitevő szomálik és tigréiek (tigrinyák).
Etiópia az 1200-as évektől kezdve egészen 1974-ig császárság volt; az utolsó császár, Hailé Szelasszié hatalmát 1974-ben a kommunista Derg döntötte meg, és létrehozta a szocialista Etiópiai Népi Demokratikus Köztársaságot, amely a Szovjetunió szövetségese volt. 1991-ben nemcsak utóbbi, a szocialista Etiópia is összeomlott, miután a Derget polgárháborúban legyőzte az Etiópiai Népi Forradalmi Demokratikus Front. Ennek fő ereje a mai események egyik főszereplője, a Tigréi Népi Felszabadítási Front volt, amely Etiópia legészakibb tartományát, Tigrét képviselte.
Az Etiópiai Népi Forradalmi Demokratikus Front egészen 2018-ig vezette az országot, amikor is hatalomra került a ma is regnáló Abij Ahmed. Ezzel az addig Etiópia vezető erejének számító, habár csak a lakosság 6 százalékát kitevő tigréiek elvesztették az ország fölötti uralmukat, ami egyenesen vezetett a 2020-ban kirobbant, majd 2022-ben – mint most már látjuk, csak ideiglenesen – lezárult polgárháborúhoz.
A polgárháború legújabb felvonása szeptember 23-án kezdődött, amikor több, egymással szövetséges felkelőcsoport az ország több különböző pontján támadást indított az etióp kormányerők ellen.
Hét szeparatista csoport hozott létre egy ernyőszervezetet Etiópiai Népi Erők Koalíciója a Túlélésért (Tsimdo) néven, amelynek vezető ereje a TPLF, de tagja többek között az oromo szeparatista Oromo Felszabadítási Front, az amhara szeparatista Fano és a szomáli nacionalistákat tömörítő Ogaden Nemzeti Felszabadítási Front is.
A TPLF kezdetben gyorsan tört előre Tigréből Etiópia központi területei felé, de ugyanilyen gyorsan fordult a hadiszerencse, és vasárnap már az etióp kormányerők azt jelentették, hogy elfoglalták Tigré tartomány fővárosát, Mekelét, ahonnan a tigréi lázadók kivonultak.
Konfliktus Eritreával
A mostani polgárháború egyik újdonsága a 2020-2022-eshez képest, hogy Etiópia északi szomszédja, a Tigré tartománnyal határos Eritrea ezúttal nem a kormányerők mellett, hanem azok ellen harcol a TPLF-fel szövetségben. A Vörös-tenger partján fekvő Eritrea egészen 1991-ig Etiópia része volt, de már 1961-től függetlenségi harcot folytattak Addisz-Abeba ellen. Az ország a függetlenségét hivatalosan 1993-ig nyerte el egy az ENSZ által felügyelt népszavazást követően.
Az Etiópiával való konfliktusa azonban itt nem ért véget, 1998-ban ugyanis a határ menti vitatott területek miatt immár a két ország között robbant ki újabb háború, amelynek forró szakasza 2000-ig tartott, de formális békeszerződést csak 2018-ban kötöttek egymással. A jelenlegi etióp miniszterelnököt, Abij Ahmedet 2019-ben béke-Nobel-díjjal tüntették ki a megbékélés tető alá hozásáért.
Eritrea a világ egyik legzártabb állama, amelyet Isaias Afwerki elnök a függetlenség kikiáltása óta folyamatosan vezet. Az „Afrika Észak-Koreájának” is nevezett országban az 1993-as óta nem tartottak választásokat, ellenzék, független sajtó nincs, a politikai foglyok száma viszont több ezerre tehető. Az országban minden férfi és nő korlátlan idejű sorkatonai szolgálatra kötelezhető, ami – mivel háború nincs mindig – gyakorlatilag folyamatos ingyen munkaerőt jelent az államnak. Nem csoda, hogy rengetegen menekülnek el az országból, sokan éppen a szomszédos Etiópiába.
Hogy Eritrea ezúttal nem a kormányerőket, hanem a lázadókat támogatja a polgárháborúban, a mögött az áll, hogy
Abij Ahmed az utóbbi időben többször tett egyértelmű utalást arra, hogy a tengerrel nem rendelkező Etiópia ki szeretne jutni a Vörös-tengerhez, méghozzá az egykor az ország részét képező Eritrea partjaihoz.
Etiópia a világ legnépesebb, tengerparttal nem rendelkező országa, és az etióp vezetés szerint a fejlődéshez szükségük lenne tengeri kijáratra.
Etiópia jelenleg az ugyancsak szomszédos, a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl találkozásánál, stratégiai fontosságú helyen fekvő Dzsibutiban bérel kikötőt, illetve 2024-ben megállapodást kötött a hivatalosan Szomáliához tartozó, de de facto független Szomálifölddel, hogy az Ádeni-öböl partján fekvő Berbera városában hoznak létre egy nagy etióp kikötőt. (A megállapodás része lett volna, hogy Etiópia elismeri Szomáliföld függetlenségét, de ez azóta nem történt meg, Izrael viszont tavaly a világon először független országként ismerte el a szakadár államot.)
Eritrea azzal vádolta Etiópiát, hogy el akarja foglalni egyik tengerparti városát, Asszabot. Etiópia viszont a polgárháború újabb kitörése után azzal vádolta meg szomszédját, hogy saját katonáival támogatja a felkelőket, ezért október elején bezárta aszmarai nagykövetségét, illetve kiutasított az országból 10 eritreai diplomatát. Eritrea válaszul megszakította a mindössze 2018-tól létező diplomáciai kapcsolatait Etiópiával.
A héten már arról érkeztek hírek, hogy eritreai katonákat láttak Tigré tartományban. A Reuters szerdán szemtanúk alapján azt írta, hogy az északi Adigrat városánál láttak egy eritreai katonai kontingenst. A BBC szintén szerdán ugyancsak arról írt, hogy forrásai szerint eritreai katonák hatoltak be etióp területre északról. Aszmara tagadta a jelentéseket, szerintük ezeket Addisz-Abeba találta ki, hogy ürügyet teremtsen egy Eritrea elleni háborúhoz.
NEW The ENDF has advanced north and west of the Tigrayan capital Mekele toward operationally significant towns, likely spurring Eritrea to deploy a limited number of reinforcements into northern Ethiopia, although reported Eritrean incursions are unconfirmed. More on the escalating war in northern Ethiopia ⬇️— Critical Threats (@criticalthreats) October 8, 2026
Csütörtökön az ACLED amerikai konfliktusfigyelő szervezet arról számolt be, hogy az etióp kormányerők szerdán és csütörtökön drónokkal hajtottak végre támadást eritreai katonák ellen Adigrat város közelében. A szervezet szerint a támadás nyomán az eritreai katonai kontinens elkezdett visszavonulni észak felé.
Gedion Timothewos etióp külügyminiszter egy csütörtöki, Jean-Noel Barrot francia külügyminiszternek elküldött levelében megerősítette, hogy az eritreai erők 60 kilométer mélyen behatoltak Etiópia területére Tigré tartományban.
Az, hogy Eritrea teljeskörű támadást indított Etiópia északi részei ellen, közismert tény. Ez egy nyílt agresszió, amely Etiópia természetes önvédelmi jogának gyakorlását teszi szükségessé. Ebben a nehéz időszakban, amikor Etiópiának nincs más választása, mint megvédeni magát, számítunk megértésükre, támogatásukra és szolidaritásukra
– olvasható a levélben, amelyet az etióp külügyminiszter valószínűleg az ENSZ Biztonsági Tanácsában jelen lévő összes ország külügyminiszterének elküldött.
Regionális háború jöhet?
Egyre nagyobb a veszélye tehát annak, hogy az etiópiai polgárháború egy határokon átnyúló konfliktussá fejlődik Etiópia és Eritrea között. Sőt, a helyzet még rosszabb, mert
egy súlyos regionális konfliktus lehetőségét is tartogatja a szituáció.
Addisz-Abeba nemcsak Eritreát, hanem Egyiptomot, Szudánt és Szomáliát is megvádolta azzal, hogy támogatást nyújt a felkelőknek. Etiópia a múlt héten nemcsak tíz eritreai, hanem egy egyiptomi diplomatát is persona non gratának nyilvánított, és kiutasított az országból.
Vasárnap Egyiptom, Eritrea, Szomália és Szudán vezetője találkozott az egyiptomi Új-El-Alameinben, hogy az etiópiai helyzetről egyeztessenek. A négy vezető közös nyilatkozatában többek között azt írta, a Vörös-tenger fölötti ellenőrzésnek a part menti országoknál kell maradnia – világos üzenet ez etiópiai tengerre kijutási terveivel szemben.
A Nílus mentén fekvő Egyiptom és Szudán egzisztenciális fenyegetésként tekint a tavaly a Kék-Nílus etiópiai szakaszán megépült Nagy Etiópiai Reneszánsz gátra, amelyhez egy hatalmas vízierőmű kapcsolódik. A két nílusi ország ugyanis attól tart, hogy a gát jelentősen csökkenti majd a világ leghosszabb folyójának vízhozamát, mely folyó Szudán, de főleg Egyiptom számára lényegében az életet jelenti. (Már az ókori görög történetíró, Hérodotosz a „Nílus ajándékának” nevezte Egyiptomot, nem véletlenül, hiszen a földművelést ott egyáltalán lehetővé tevő folyó nélkül az egész ország terméketlen sivatag lenne.)
Szomáliával régre nyúlik vissza a konfliktus: a két ország 1977-1978-ban háborút vívott egymással a szomáli népcsoport által lakott etiópiai Ogaden tartományért, ami etiópiai győzelemmel végződött. 1982-1983-ban egy kisebb határháború is volt a két ország között. Szomália számára vörös posztó, hogy Etiópia 2024-ben a szakadár Szomálifölddel kötött megállapodást a berberai kikötőről.
A kusza helyzetet még tovább bonyolítja, hogy Szudánban polgárháború, Szomáliában pedig az al-Shabaab terrorszervezet elleni küzdelem zajlik. Szudánban 2023-ban robbant ki a konfliktus a szudáni hadsereg és a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű milícia között, ami gyakorlatilag az ország kelet-nyugati kettéosztásához vezetett. A gyanú szerint Etiópia aktív támogatást is nyújtott a szudáni kormányerőkkel harcoló RSF-nek.
Ráadásul a Vörös-tenger másik partjáról két ország szintén erős érdekeltségekkel rendelkezik Afrika szarvánál, méghozzá Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek.
Az Emírségeket már régóta azzal vádolják, hogy katonai eszközökkel is támogatja a szudáni RSF-et. Az is köztudott, hogy Abu-Dzabi jelentős beruházásokat hajt végre Szomáliföldön. Az Emírségek és Etiópia között stratégiai partnerség áll fent, az öbölország pedig az elsők között ítélte el a tigréi lázadók támadásait az etióp kormányerők ellen. Ezzel szemben Szaúd-Arábia Egyiptommal, a szudáni kormányerőkkel és Szomáliával ápol jó viszonyt, utóbbival éppen idén februárban kötött katonai együttműködési megállapodást Rijád.
Miközben mindenki a Vörös-tenger keleti partjára figyel, ahol a jemeni húszi lázadók harcolnak a kormányerők, illetve az őket támogató Szaúd-Arábia ellen, és veszélyeztetik a tengeri közlekedést, a tenger nyugati partján, Afrika szarvánál egy másik, nagy regionális konfliktus körvonalai sejlenek fel. Kérdés, megáll-e a konfliktus Etiópiában, esetleg Etiópia és Eritrea között, vagy netán az egész tágabb térségre kiterjed.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
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