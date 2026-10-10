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Újra tárgyalhat Trump és Putyin, aggódik Zelenszkij, megbénult az orosz légi közlekedés – háborús híreink szombaton
Globál

Újra tárgyalhat Trump és Putyin, aggódik Zelenszkij, megbénult az orosz légi közlekedés – háborús híreink szombaton

Portfolio
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Pénteken tovább folytatódott a drón- és rakétaháború Oroszország és Ukrajna között: Kijevben áramkimaradásokat okoztak az orosz csapások, Moszkvában pedig több száz repülőjáratot érintettek az ukrán támadások, amelyek egy Yandex-adatközpontot is elértek. Volodimir Zelenszkij közben élesen bírálta az ukrán főváros vezetését a téli energiaválságra való elégtelen felkészülés miatt. Diplomáciai fronton is történtek fejlemények: ukrán küldöttség érkezett Washingtonba béketárgyalásokra, és újabb Trump–Putyin-telefonbeszélgetés is várható, Moszkva álláspontjában azonban egyelőre nem látszik elmozdulás.
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Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák

Az Európai Unió egy olyan súlyos hibrid támadásra készül, amely akár több halálos áldozatot is követelhet, miközben az elmúlt hónapok szabotázsakciói és dróntámadásai miatt egyre nagyobb az aggodalom Brüsszelben. A tagállamok azonban megosztottak abban, milyen szerepet vállaljon az EU egy ilyen válság kezelésében, mivel többen a NATO-val párhuzamos biztonsági struktúrák kialakításától és az érzékeny információk kiszivárgásától tartanak. Viszont a szakértők és a diplomaták szerint Brüsszel aggályai teljesen megalapozottak és valós a fenyegetés.

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Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák
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Súlyos támadás érte Zaporizzsját

Orosz rakétatámadás érte szombat reggel a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát, a csapásban legalább heten életüket vesztették, tízen pedig megsebesültek – számolt be a Reuters.

Mikola Szemikin, a régió kormányzója közölte, hogy a szombat kora reggeli támadás egyszerre több helyszínt is ért a városban. A mentőcsapatok a romok alatt továbbra is kutatnak esetleges túlélők után.

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Újra tárgyalhat Trump és Putyin, aggódik Zelenszkij, megbénult az orosz légi közlekedés – háborús híreink szombaton

Egyre intenzívebbek az orosz–ukrán drón- és rakétatámadások, amelyek mindkét országban komoly fennakadásokat okoztak. Kijevben pénteken késő este az orosz csapások nyomán áramkimaradások voltak, ami tovább élezi a kérdést, hogy az ukrán főváros képes lesz-e a téli hónapokban fenntartani az alapvető szolgáltatásokat. A város fűtési és vízellátó létesítményeiben jelenleg mintegy 700 generátor működik, egy teljes áramszünet esetén azonban ezek kapacitása nem lenne elegendő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a kijevi városvezetést az energetikai infrastruktúra felkészítésében mutatkozó hiányosságok miatt.

Oroszországban az ukrán dróntámadások okoztak jelentős fennakadásokat. Moszkva több repülőterén ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, ami mintegy 370 járat halasztásához vezetett, és egyes kormányzati repülőgépeket is át kellett irányítani. Orosz jelentések szerint újabb támadás érte a Yandex kalugai adatközpontját, az országban pedig akadozott az internetszolgáltatás.

Ukrán delegáció érkezett az Egyesült Államokba, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokat folytasson, Donald Trump amerikai elnök pedig továbbra is bizakodóan nyilatkozott a béke esélyeiről.

Moszkva bejelentette, hogy hamarosan újabb telefonbeszélgetésre kerül sor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, az orosz vezetés álláspontjában azonban egyelőre nem látszik érdemi elmozdulás.

Ugyanakkor lendületet adhat a béketárgyalásoknak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin államfők egy orosz–amerikai olajvásárlási ügyletről állapodtak meg.

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Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos szerint az orosz erők 25 civilt, köztük gyermekeket hurcoltak el ismeretlen helyre Harkiv megye megszállt részéből. Litvánia katonákat készül vezényelni a kalinyingrádi határra, mert attól tart, hogy egy esetleges újabb orosz mozgósítás nyomán tömegesen érkezhetnek az országba a behívás elől menekülők.

Címlapkép forrása: 2026 Global Images Ukraine via Getty Images

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