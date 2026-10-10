Nagyszabású hibrid támadásra készülnek az EU vezetői, megtelnek a pánikszobák
Az Európai Unió egy olyan súlyos hibrid támadásra készül, amely akár több halálos áldozatot is követelhet, miközben az elmúlt hónapok szabotázsakciói és dróntámadásai miatt egyre nagyobb az aggodalom Brüsszelben. A tagállamok azonban megosztottak abban, milyen szerepet vállaljon az EU egy ilyen válság kezelésében, mivel többen a NATO-val párhuzamos biztonsági struktúrák kialakításától és az érzékeny információk kiszivárgásától tartanak. Viszont a szakértők és a diplomaták szerint Brüsszel aggályai teljesen megalapozottak és valós a fenyegetés.
Súlyos támadás érte Zaporizzsját
Orosz rakétatámadás érte szombat reggel a dél-ukrajnai Zaporizzsja városát, a csapásban legalább heten életüket vesztették, tízen pedig megsebesültek – számolt be a Reuters.
Mikola Szemikin, a régió kormányzója közölte, hogy a szombat kora reggeli támadás egyszerre több helyszínt is ért a városban. A mentőcsapatok a romok alatt továbbra is kutatnak esetleges túlélők után.
Újra tárgyalhat Trump és Putyin, aggódik Zelenszkij, megbénult az orosz légi közlekedés – háborús híreink szombaton
Egyre intenzívebbek az orosz–ukrán drón- és rakétatámadások, amelyek mindkét országban komoly fennakadásokat okoztak. Kijevben pénteken késő este az orosz csapások nyomán áramkimaradások voltak, ami tovább élezi a kérdést, hogy az ukrán főváros képes lesz-e a téli hónapokban fenntartani az alapvető szolgáltatásokat. A város fűtési és vízellátó létesítményeiben jelenleg mintegy 700 generátor működik, egy teljes áramszünet esetén azonban ezek kapacitása nem lenne elegendő.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a kijevi városvezetést az energetikai infrastruktúra felkészítésében mutatkozó hiányosságok miatt.
Oroszországban az ukrán dróntámadások okoztak jelentős fennakadásokat. Moszkva több repülőterén ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat, ami mintegy 370 járat halasztásához vezetett, és egyes kormányzati repülőgépeket is át kellett irányítani. Orosz jelentések szerint újabb támadás érte a Yandex kalugai adatközpontját, az országban pedig akadozott az internetszolgáltatás.
Ukrán delegáció érkezett az Egyesült Államokba, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokat folytasson, Donald Trump amerikai elnök pedig továbbra is bizakodóan nyilatkozott a béke esélyeiről.
Moszkva bejelentette, hogy hamarosan újabb telefonbeszélgetésre kerül sor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, az orosz vezetés álláspontjában azonban egyelőre nem látszik érdemi elmozdulás.
Ugyanakkor lendületet adhat a béketárgyalásoknak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin államfők egy orosz–amerikai olajvásárlási ügyletről állapodtak meg.
Dmitro Lubinec ukrán emberi jogi biztos szerint az orosz erők 25 civilt, köztük gyermekeket hurcoltak el ismeretlen helyre Harkiv megye megszállt részéből. Litvánia katonákat készül vezényelni a kalinyingrádi határra, mert attól tart, hogy egy esetleges újabb orosz mozgósítás nyomán tömegesen érkezhetnek az országba a behívás elől menekülők.
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