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A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
Globál

A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Portfolio
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Botrányt eredményezett az európai NATO-tagállamok körében a döntés, mely szerint az USA rövid időre feloldaná az Oroszországra kivetett dízelexportot. Trump szerint az üzemanyaghiányért Zelenszkij a hibás, Zelenszkij szerint a szankciók feloldása csak tovább bátorítja Moszkvát. A frontvonalon továbbra is csak minimális változások tapasztalhatóak, azonban nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok tartósan ráálltak az orosz Yandex-internetszolgáltató adatközpontjainak támadására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Moszkvában pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Botrányt eredményezett az európai NATO-tagállamok körében a döntés, mely szerint az USA rövid időre feloldaná az Oroszországra kivetett dízelexportot. Trump szerint az üzemanyaghiányért Zelenszkij a hibás, Zelenszkij szerint a szankciók feloldása csak tovább bátorítja Moszkvát. A frontvonalon továbbra is csak minimális változások tapasztalhatóak, azonban nagyon úgy tűnik, hogy az ukránok tartósan ráálltak az orosz Yandex-internetszolgáltató adatközpontjainak támadására. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

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Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

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