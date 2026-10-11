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Bejelentette Zelenszkij: hajlandó kiírni a választásokat, egyetlen feltételt szabott a lebonyolításért cserébe
Globál

Bejelentette Zelenszkij: hajlandó kiírni a választásokat, egyetlen feltételt szabott a lebonyolításért cserébe

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap reagált Donald Trump amerikai elnök bírálataira. Kijelentette, hogy kész választásokat tartani Ukrajnában, amennyiben Vlagyimir Putyin orosz elnök beleegyezik egy 60 napos tűzszünetbe.

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– nyilatkozta Zelenszkij az ABC televíziónak. A nyilatkozat előzménye, hogy Trump szombaton élesen bírálta az ukrán vezetőt, amiért Ukrajna orosz olajfinomítókat támadott mindössze egy nappal azután, hogy Washington ideiglenesen felfüggesztette az orosz üzemanyagra kivetett szankciókat. Trump a Fehér Házban újságíróknak úgy fogalmazott, szerinte itt az ideje, hogy Ukrajnának új elnöke legyen.

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Zelenszkij erre úgy reagált, hogy az ukrán elnök megválasztása az ukránok dolga, hozzátéve, hogy Putyin szintén szívesen látna más embert az ország élén. Az üzemanyagárak emelkedésével kapcsolatban megjegyezte, könnyű Ukrajnát hibáztatni, miközben mindenki tudja, hogy

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Az ukrán elnök vasárnap korábban jelezte, hogy Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni csapásokat, ha Moszkva is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra bombázásával.

A Trump által pénteken ismertetett megállapodás értelmében Oroszország több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az amerikai és a világpiacra, ami nagyjából 2,25 millió hordónyi üzemanyagnak felel meg. Az Egyesült Államok napi mintegy 1,5 millió hordó dízelt exportál.

Trumpra jelentős nyomás nehezedik az üzemanyagárak csökkentése érdekében a novemberi félidős választások előtt, amelyek eldöntik, hogy a Republikánus Párt megőrzi-e többségét a Kongresszusban az elnök utolsó két hivatali évére. A dízelüzletet számos törvényhozó – köztük több republikánus is – bírálta, mondván, hogy a megállapodás Putyin megjutalmazásával ér fel.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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