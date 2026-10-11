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Benyújtották a javaslatot: az utolsó tagállam is elköszön a teljes orosz függőségtől
Globál

Benyújtották a javaslatot: az utolsó tagállam is elköszön a teljes orosz függőségtől

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Bulgária kormánya október 7-én jóváhagyta öt német IRIS-T SLM légvédelmi rakétarendszer beszerzésének szándékát, a közelgő elnökválasztás ugyanakkor bizonytalanná teszi az üzlet ütemezését - írta a Defence Express.

A rendelkezésre álló adatok szerint a bolgár légvédelem jelenleg 12 Sz–200-as és 8 Sz–300-as indítóállomásra, valamint bizonyos számú Sz–125M és 2K12 Kub légvédelmi rakétarendszerre támaszkodik, vagyis kizárólag a szovjet érából származó eszközöket üzemeltet.

Ezen eszközök jelenlegi állapota is igencsak kérdéses: az elhúzodó orosz-ukrán háború miatt Oroszországtól még a baráti országok is nehézkesen tudnak megfelelő, a karbantartásokhoz szükséges alkatrészekhez jutni, nemhogy a "nem baráti" kategóriába eső államok.

A bolgár kabinet ennek megfelelően az október 7-i ülésén fogalmazta meg szándékát az öt német gyártmányú IRIS-T SLM üteg megvásárlására. A várható költségeket és a szállítási ütemtervet egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A választás azért esett a német technológiára, mert Bulgária 2024 augusztusában már megrendelt egy IRIS-T SLM üteget, így a meglévő típus bővítése logikus lépés a légvédelmi eszközpark szétaprózódásának elkerülése érdekében.

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A beszerzés kilátásait ugyanakkor árnyalja a Bulgáriában zajló elnökválasztási kampány, amelynek első fordulóját október 25-re, a másodikat pedig november 1-jére tűzték ki. Egy esetleges, inkább az oroszokhoz húzó államfő megválasztása a fegyverbeszerzések menetrendjét is átírhatja.

Bulgária az egyetlen olyan NATO-tagállam,

amelynek légvédelme továbbra is teljes egészében szovjet gyártmányú eszközökre támaszkodik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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