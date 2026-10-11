Csomót találtak XIV. Leó pápa tüdejében

Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni - jelentette be maga az egyházfő vasárnap.

XIV. Leó pápa a déli Úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról.

A közelmúltban egy orvosi vizsgálaton az orvosok csomót találtak a tüdőmben. Nagyon korán sikerült felfedezni

- tudatta a pápa.

Az orvosok szerint tanácsos lenne beavatkozni, és a tanácsukat követve alávetem magam a műtétnek, hogy eltávolítsák. Az operáció a következő napokban esedékes

- tette hozzá XIV. Leó.

A 71 éves, 2025-ben megválasztott, amerikai pápának nincsenek korábbi, ismert egészségi problémái és aktív életmódot folytat. Rendszeresen úszik és teniszezik.

Az egyházfő a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik. A Vatikán nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a jövő hét elején műtik majd meg, és előreláthathatólag egy héten át fog lábadozni.

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