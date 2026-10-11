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Egy évtizede nem érte ilyen súlyos támadás az olajmonarchiát - Több száz áldozatról lehet tudni.
Globál

Egy évtizede nem érte ilyen súlyos támadás az olajmonarchiát - Több száz áldozatról lehet tudni.

MTI
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Nyílt háborús bűncselekménynek nevezte a rijádi nemzetközi repülőtér elleni támadást vasárnap a jemeni húszik ellen harcoló, szaúdi vezetésű nemzetközi koalíció katonai szóvivője, és a húszikat tette felelőssé a halálos áldozatokkal járó műveletért.

Turki Al-Máliki az X-en közzétett bejegyzésében határozott választ ígért a támadásra, amely, mint kiemelte, "megsérti a humanitárius alapelveket és értékeket".

Hozzátette, hogy a rijádi incidens mellett lövedék csapódott a királyság keleti részén lévő Dammám nemzetközi repülőterébe is.

A támadásnak a szaúdi légi hatóságok szerint legkevesebb 12 halálos áldozata és több mint 300 sebesültje van, és úgy tudni, több sebesült állapota súlyos.

A hatóságok hozzátették, hogy a károk felmérése jelenleg is tart, a légikikötő működését pedig egy időre fel is kellett függeszteni.

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A támadást Donald Trump amerikai elnök elfogadhatatlannak nevezte, Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a halottak között amerikai állampolgárok is vannak.

António Guterres ENSZ-főtitkár a civilek és a civil infrastruktúra elleni műveletek azonnali leállítására szólított fel, kiemelve, hogy az ilyen jellegű támadások ellentétesek a nemzetközi joggal.

Több mint egy évtizede a mostani volt a legsúlyosabb támadás a királyság területén.

Bár az Irán-barát húszi lázadók egyelőre nem jelentkeztek a támadás elkövetéséért, az utóbbi hetekben több támadást is intéztek szaúdi célpontok ellen, a többi között rakétával és drónokkal támadták a déli térségben fekvő Abha és Dzsazán repülőterét is.

Jemenben - több év viszonylagos nyugalom után - júliusban kezdődtek újra a harcok a nemzetközileg elismert jemeni kormány erői és a húszi lázadók között.

A húszik azzal indokolják a Szaúd-Arábia elleni támadásokat, hogy Rijád támogatást nyújt a jemeni kormányerőknek.

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Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

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