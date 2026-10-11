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Egymás után érték találatok az orosz adatközpontokat, rendkívüli lépést tett a gigavállalat
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Egymás után érték találatok az orosz adatközpontokat, rendkívüli lépést tett a gigavállalat

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Három egymást követő napon érte dróncsapás a Yandex orosz technológiai óriáscég adatközpontjait. A legutóbbi, október 11-i támadás a vlagyimiri létesítményt teljesen megbénította, így az orosz vállalat szolgáltatásai több országban is akadoztak - tudósított a Kyiv Independent.

A TASZSZ hírügynökség a vállalatra hivatkozva közölte, hogy

a Vlagyimiri területen található adatközpont működése teljesen leállt.

A Yandex Cloud korábban áramellátási zavarokat jelentett az érintett szerverközpontból. Az ASTRA független orosz médium szerint a leállás a térségben jelzett dróntámadással hozható összefüggésbe, míg az ukrán megfigyelőcsatornákon a létesítmény közelében keletkezett tűzről terjedtek felvételek.

A támadás hatásai messze túlmutattak egyetlen adatközponton. Oroszország-szerte nem tudtak taxit rendelni a Yandex Go felhasználói, de hasonló fennakadásokat jeleztek Szerbiából, Kazahsztánból, Fehéroroszországból és Örményországból is. A taxisok és futárok által használt Yandex Pro alkalmazás szintén elérhetetlenné vált, így a dolgozók a belső támogatási rendszerekhez sem fértek hozzá. Ezzel párhuzamosan az okosotthon-szolgáltatásokban is akadozások voltak.

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A vlagyimiri eset három nap alatt már a harmadik dróncsapás volt a Yandex adatközpontjai ellen. Október 8-án a Rjazanyi területen lévő szaszovói létesítményben keletkezett tűz egy dróntámadás következtében, emiatt az üzemeltetést teljesen fel kellett függeszteni. A cég közlése szerint a berendezések helyreállításának időpontja egyelőre bizonytalan. Október 9-én a kalugai adatközpontot érte találat, amely több modult megrongált.

A Yandex október 9-én kritikus infrastruktúrának minősítette adatközpontjait, és közölte, hogy munkatársai éjjel-nappal a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak. Október 10-én a vállalat módosította a felhasználási feltételeit, és a drón-, valamint rakétatámadásokat is beemelte a vis maior körülmények közé, amelyek mentesíthetik a céget szerződéses kötelezettségei alól.

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Címlapkép forrása: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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