Egymás után érték találatok az orosz adatközpontokat, rendkívüli lépést tett a gigavállalat

A TASZSZ hírügynökség a vállalatra hivatkozva közölte, hogy
a Vlagyimiri területen található adatközpont működése teljesen leállt.
A Yandex Cloud korábban áramellátási zavarokat jelentett az érintett szerverközpontból. Az ASTRA független orosz médium szerint a leállás a térségben jelzett dróntámadással hozható összefüggésbe, míg az ukrán megfigyelőcsatornákon a létesítmény közelében keletkezett tűzről terjedtek felvételek.
A támadás hatásai messze túlmutattak egyetlen adatközponton. Oroszország-szerte nem tudtak taxit rendelni a Yandex Go felhasználói, de hasonló fennakadásokat jeleztek Szerbiából, Kazahsztánból, Fehéroroszországból és Örményországból is. A taxisok és futárok által használt Yandex Pro alkalmazás szintén elérhetetlenné vált, így a dolgozók a belső támogatási rendszerekhez sem fértek hozzá. Ezzel párhuzamosan az okosotthon-szolgáltatásokban is akadozások voltak.
A vlagyimiri eset három nap alatt már a harmadik dróncsapás volt a Yandex adatközpontjai ellen. Október 8-án a Rjazanyi területen lévő szaszovói létesítményben keletkezett tűz egy dróntámadás következtében, emiatt az üzemeltetést teljesen fel kellett függeszteni. A cég közlése szerint a berendezések helyreállításának időpontja egyelőre bizonytalan. Október 9-én a kalugai adatközpontot érte találat, amely több modult megrongált.
A Yandex október 9-én kritikus infrastruktúrának minősítette adatközpontjait, és közölte, hogy munkatársai éjjel-nappal a szolgáltatások helyreállításán dolgoznak. Október 10-én a vállalat módosította a felhasználási feltételeit, és a drón-, valamint rakétatámadásokat is beemelte a vis maior körülmények közé, amelyek mentesíthetik a céget szerződéses kötelezettségei alól.
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