Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra

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Egyre inkább úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy Donald Trump és Benjámin Netanjahu újabb támadást indítson Irán ellen: a haditervek elkészültek, a katonai képesség összevonása megkezdődött, az izraeli vezérkar is megkapta az ukázt. A legnagyobb kérdés most nem az, hogy lesz-e támadás vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy mikor következik ez be, illetve, hogy sikerül-e ezzel bármilyen eredményt is elérni az eddig kifejezetten ellenállónak mutatkozó Iránnal szemben. Teherán is jól láthatóan a háború folytatására készül, ráadásul olyan szempontból biztosan előnyösebb helyzetben vannak, mint korábban, hogy ismerik az ellenség gyenge pontjait.

Sokasodnak a jelek: küszöbön az újabb támadás

A USS Theodore Roosevelt lesz egyike annak a három amerikai repülőgép-hordozónak, amely hamarosan a Közel-Keleten fog állomásozni. Fotó: U.S. Navy / Wikimedia Commons

Nagyon úgy fest, hogy ősszel jön az iráni háború következő epizódja: az Egyesült Államok, Izrael és Irán is gőzerővel készül a konfliktus folytatására.

Több aggasztó jele is van annak, hogy az, hogy most sem a tárgyalásokról, sem a harcokról nem hallunk híreket, afféle „csend a vihar előtt” forgatókönyv. A diplomáciai rendezés a nyáron nyélbe ütött, majd összeomlott 14-pontos egyezmény óta semmit nem haladt - mindkét (mindhárom?) fél köti az ebet a karóhoz.

Vegyük sorra az alábbi tényezőket:

Megindult a múlt héten a Közel-Keletre a USS Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó és harccsoportja, ezzel már három amerikai hordozókötelék fog a Közel-Keleten állomásozn i, a 2003-as iraki háború óta nem történt ilyen. A hadihajóval együtt 9000 katona is a térségbe készül.

i, a 2003-as iraki háború óta nem történt ilyen. A hadihajóval együtt 9000 katona is a térségbe készül. Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben Patriot légvédelmi rakétarendszereket telepített Kuvait és Szaúd-Arábia olajipari létesítményei köré. Állítólag ez volt a feltétele annak, hogy a két ország engedélyezze, hogy az USA Irán további támadására használja az országok légterét.

Állítólag ez volt a feltétele annak, hogy a két ország engedélyezze, hogy az USA Irán további támadására használja az országok légterét. A Pentagon elkészítette az Irán elleni katonai műveletek folytatásának terveit – sajtóinformációk szerint egy intenzív, háromnapos bombázás-sorozat indulna a perzsa állam kritikus infrastruktúrája (erőművek, hidak), energetikai létesítményei (olajipar, gázipar) és katonai objektumai ellen.

– sajtóinformációk szerint egy intenzív, háromnapos bombázás-sorozat indulna a perzsa állam kritikus infrastruktúrája (erőművek, hidak), energetikai létesítményei (olajipar, gázipar) és katonai objektumai ellen. Az izraeli vezérkart tájékoztatta az Egyesült Államok arról, hogy elkezdték tervezni a háború folytatását. Izrael vezetése emiatt már az október 27-ére tervezett parlamenti választások elhalasztását tervezi.

És végül, de nem utolsósorban: az Iránnal való tárgyalások teljesen megrekedtek, október elején szabályosan kiutasította az Egyesült Államok az iráni ENSZ-delegációt New Yorkból.

Több amerikai hírportál is arról számol be, hogy egyelőre mindenki Donald Trump parancsára vár: a technikai eszközök, katonák, műveleti tervek maholnap készen állnak a háború folytatására.

Donald Trump amerikai elnök tegnap nyilvánosan közölte, hogy produktív tárgyalásokat folytatnak Iránnal, a november 3-ára esedékes időközi választásokig biztosan nem fogja megtámadni Teheránt az amerikai haderő.

Donald Trump viszont híresen kiszámíthatatlan vezető: hajlamos a szöges ellentétét csinálni kedden annak, amit hétfőn bejelentett, egy ellenséges állammal szembeni fellépés során pedig taktikai oldalról is van értelme annak, ha az ember nem kommunikálja ki transzparensen, pontosan mik a tervei. Simán lehet, hogy Donald Trump csütörtök esti bejelentése és a sajtónak csepegtetett információmorzsák azzal kapcsolatosan, hogy „még nem döntött az elnök”, afféle 5D-sakkjátszma lépései: Trump az ellenséget altatja, közben gőzerővel készül a háborúra.

Van bármi értelme folytatni?

Az iráni lakosság hétköznapjai a 2026-os háború kezdete óta. Nőket, gyerekeket, időseket is kiképeznek katonai eszközök (itt épp egy ZU-23-2-es légvédelmi gépágyú) használatára. Fotó: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

A legnagyobb ellenérv a háborúval szemben továbbra is az, hogy stratégiai szempontból nem sok értelme lenne a bombázás folytatásának.

Sőt, simán lehet, hogy többet árt vele az Egyesült Államok magának és szövetségeseinek is, mintha elsősorban gazdasági nyomásgyakorlással próbálja megtörni ellenségét.

Amikor Trump arról beszél, hogy „Irán gazdasága összeomlóban van,” kevésbé túloz, mint szokott – Teherán finoman szólva sem áll túl jól pénzügyi mutatók terén és ez nyilvánvalóan a lakosság életszínvonalára és ellenállóképességére is kihat.

Az iráni olajexport drámaian bezuhant, vagyis az ország fő devizaforrása súlyos ütést kapott. Tavasszal Irán még közel 1,85 millió hordó olajat exportált naponta, augusztusra ez kb. 255 ezer hordó/napra esett vissza. Ez nagyjából 86%-os csökkenés - egyszerre erős költségvetési és devizapiaci sokk. Ráadásul Kína veszi meg az iráni olajexport kb. 90%-át, az amerikai szankcióktól félve az ázsiai ország is könnyen kihátrálhat hosszabb távon is a bizniszből. Az infláció elszabadult, ezt a bőrén érzi az iráni lakosság. Az IMF 2026-ra 68,9% fogyasztói inflációt jelez Iránban, miközben több élelmiszer- és alapvető termékkategóriában ennél is nagyobb drágulás látszik. Például: a WFP adatai szerint a búzaliszt ára májusra 124%-kal nőtt 2025 novemberéhez képest. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy miközben az állami bevételek apadnak, a családoknak egyre drágább kenyeret, húst, olajat, gyógyszert és alapvető fogyasztási cikkeket kell megvenniük. Egyre súlyosabb benzin- és dízelválság tombol Iránban: a kutakon üzamanyag-hiány van, egy-egy tankolás órákat vehet igénybe akkor is, ha van benzin, az állam megemelte a védett árat, a 110 literes havi kvóta feletti benzin ára 100 ezer riál/literre nőtt. Egyes prognózisok szerint az év végére teljesen kifogyhat a benzinből Irán. Ez pedig nyilván nemcsak a lakosság hétköznapi életére, de a szállítmányozásra, kiskereskedelmi árakra, sőt, még a katonai logisztikára is súlyos hatással van. Az iráni riál árfolyama összeomlott: miközben pontos hivatalos árfolyamot nehéz találni, arról érkeznek hírek, hogy a teheráni pénzváltók 1,9-2,5 millió (!) riált kérnek egyetlen dollárért. Mivel rengeteg alapvető fogyasztási cikket importál Irán (élelmiszer, gyógyszer, most már a benzin is), ez megint egy olyan dolog, ami a fogyasztók hétköznapjait közvetlenül is nehezíti. Az IMF prognózisa szerint az iráni GDP idén várhatóan 5,4%-ot zsugorodik. Szokás ezzel mémelni, hogy GDP-számokkal nem lehet háborút nyerni és hasonlók, de ez már szabályos összeomlás: egy ilyen recessziónak a munkahelyekre, a kiskereskedelemre, a lakosság hétköznapi megélhetésére, életszínvonalára is húsbavágó hatása van.

Igen, eddig valóban úgy tűnik, hogy Irán veszteségtűrő, háborútűrő, recessziótűrő képessége lényegesen magasabb, mint amit az Egyesült Államokban látunk, ugyanakkor nulla bevételből nem lehet funkcionáló államot működtetni.

Abszolút nem elképzelhetetlen, hogy ha az Egyesült Államok fenntartja a gazdasági nyomást, a lakosság elégedetlensége az életszínvonal drasztikus romlása miatt növekedni fog, az iráni rezsim egyes tagjai pedig úgy fogják érezni, hogy lehet, hogy mégsem akkora áldozat feladni azt a pár tonna alagútba temetett uránt azért cserébe, ha visszatérhetnek a világgazdaság vérkeringésébe, mint funkcionáló állam.

Ezzel szemben, ha az Egyesült Államok és Izrael ismét bombázni kezd, megint lesz egy közös ellenség, aki ellen akár mártírhalál árán is meg kell védeni az országot. Az, hogy nincs benzin a kúton, vagy hogy drága a kenyér, közel sem akkora probléma, mintha egy JDAM zuhan az ember házára.

Fájdalmas lehet a válaszcsapás

Rasz Tanura, Szaúd-Arábia egyik legnagyobb olajfinomítója (pontosabban, ami maradt belőle) Irán megtorló csapását követően. Fotó: 2026 Vantor / Getty Images

A legnagyobb veszélyfaktor a hadműveletek újraindításával kapcsolatosan mégsem az, hogy mi történhet vagy nem történhet Iránban, hanem az, hogy mit léphet Teherán, ha megint megtámadják.

A 2026-os háború elején az iszlamista rezsim váratlant húzott: elkezdték bombázni a közel-keleti semleges államok nagyvárosait, energiaipari létesítményeit és megbénították a Hormuzi-szoros forgalmát.

Erre a megtorló lépésre valahogy nem voltak felkészülve sem az öböl menti monarchiák, sem az Egyesült Államok:

olyan pofont kapott az olajbiznisz, amit a mai napig a bőrükön éreznek az amerikai választók. 6 dolláros, rekordmagas dízelárak, tucatszám lezuhanó amerikai repülőgépek, több mint 100 milliárd dollárt elégetve egy olyan háborúra, amely rosszabb helyzetbe hozta az Egyesült Államokat és regionális szövetségeseit, mint amiben előtte voltak.

Most mindenki készül arra, hogy ha folytatódik a háború, Irán majd megint az öböl menti olajlétesítményeket fogja támadni, elkezdi drónozni a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat, próbál minél nagyobb kárt okozni.

Azonban, ahogy a 2026 eleji háborúban, úgy most is elképzelhető, hogy Irán valami olyat húz, amire nincs felkészülve a világ.

Mi lehet ez? Csak találgatni lehet: ballisztikus rakétatámadás Európa ellen? Piszkosbomba? Globális terrorhullám? Irak bedöntése a helyi milíciák felhasználásával? Senki nem tudja.

Annyi biztos, hogy fájni fog, hiszen az iszlamista vezetők pontosan tudják, hogy a Nyugat hol sebezhető: magas benzinárak, politikai instabilitás, polgári áldozatok, érezhető infláció, romló közbiztonság. Persze, Iránnak is fájni fog, hiszen a háború folytatása újabb polgári áldozatok ezreit, a katonai és polgári infrastruktúra jelentős sérülését, az ország további geopolitikai elszigetelődését és a gazdaság rombolását fogja eredményezni.

De hogy sikerül-e átvágni a gordiuszi csomót, ami az iráni atomprogram felszámolásához, a Hormuzi-szoros megnyitásához, az iszlamista csoportok lefegyverzéséhez, a közel-keleti békéhez vezet?

Irán bombázásával szinte biztosan nem. Sőt, Teherán valószínűleg csak növelni is fogja az ellenségeivel szembeni követeléseket az agresszív háborús fellépés miatt, ahogy tette már az év eleji háború során is.

A gazdasági arzenál lassú gyilkos; könnyen lehet, hogy elég lenne, ha Trump elnök kivárná, hogy a „gazdasági D-nap” éreztesse hatásait. Sajnos a világ legerősebb vezetője nem a türelméről híres.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images