Hiába a nagy egyezség Putyinnal, lázadnak a republikánusok, törvénytelennek tartják Trump lépését

Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátor vasárnap kijelentette, hogy az elnök feltehetően törvényt sért az üzlettel, amely szerinte amerikai életeket veszélyeztet.
Garantálom, hogy amint Putyinnak lehetősége nyílik Trump megalázására vagy aláásására, meg fogja tenni
– fogalmazott a hivatalából januárban távozó politikus. Tillis szerint az elnök lépései szöges ellentétben állnak az általa alig egy hónapja aláírt szankciós törvény szellemével.
Az elnök által szeptemberben szentesített jogszabály a júliusban elhunyt Lindsey Graham dél-karolinai szenátor nevét viseli, aki évtizedeken át az oroszellenes szankciók egyik legelszántabb szorgalmazója volt. Mike Pence, Trump egykori alelnöke Graham örökségének elárulásának nevezte a szankciók felfüggesztését, és az elnököt a döntés visszavonására szólította fel. Don Bacon nebraskai republikánus képviselő szintén bírálta a megállapodást, hangsúlyozva, hogy
Putyin hadigazdaságának támogatása erkölcsileg elfogadhatatlan, miközben abból a pénzből városokat bombáz.
Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva viszont azt hangsúlyozta, hogy a kormányzat a hatályos jogi felhatalmazás keretein belül jár el, és a megállapodás az amerikaiak érdekét szolgálja az üzemanyagárak csökkentésével. John Barrasso wyomingi szenátor, a frakció második embere szintén kiállt az üzlet mellett, mondván, az elnök "nehéz döntéseket" kénytelen hozni a fogyasztók, a gazdálkodók és a fuvarozók érdekében.
A dízel ára – amelyet a mezőgazdaságban, a fűtésben és a teherfuvarozásban egyaránt széles körben használnak – jelenleg a történelmi csúcsok közelében jár, ami a novemberi kongresszusi választások előtt különösen kényes politikai kérdés a republikánusok számára. Elemzők ugyanakkor kétségbe vonják, hogy az orosz megállapodás tartósan csökkentené az üzemanyagárakat.
A republikánusok elhatárolódása nem meglepő: Trump zuhanó népszerűségi mutatói mellett egyre több párttársa határolódik el az elnöktől, legyen szó az iráni konfliktusról, a Kanadával folytatott kereskedelmi háborúról vagy éppen az Oroszország-politikáról.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Magyar Péter egy interjúban elárulta, jövő héten találkozik Volodimir Zelenszkijjel
Apró lépésekben állítaná helyre a bizalmat.
Hétfőn kezdődik a brüsszeli külügyminiszteri találkozó, Orbán Anita részleteket tett közzé a témákról
Hibrid fenyegetések és az Unió bővítése lesz a célkeresztben.
Bejelentette Zelenszkij: hajlandó kiírni a választásokat, egyetlen feltételt szabott a lebonyolításért cserébe
Donald Trump szombaton kezdte követelni a leváltását.
Mennyire megy jól a volt NDK-sok sora?
Sokan úgy érzik, nem eléggé.
Trump bejelentette: azonnali energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között
Állítólag mindkét fél elfogadta a megállapodást.
Így indíthatja el Franciaország az európai adósságdominót
A piac elkezdte visszaigazolni a félelmünket.
Karácsony Gergely szerint tarthatatlan a helyzet: átalakítaná Budapest parkolási rendszerét
Évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani.
Vitézy Dávid bejelentést tett a Déli pályaudvarral kapcsolatban
Javulhat a menetrend tarthatósága.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!