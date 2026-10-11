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Hiába a nagy egyezség Putyinnal, lázadnak a republikánusok, törvénytelennek tartják Trump lépését
Globál

Hiába a nagy egyezség Putyinnal, lázadnak a republikánusok, törvénytelennek tartják Trump lépését

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentett orosz dízelüzlete nemcsak a demokratáknál, hanem a republikánus táboron belül is komoly ellenállásba ütközik. Többen törvénytelennek tartják a megállapodást, amely ideiglenesen felfüggeszti az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Thom Tillis észak-karolinai republikánus szenátor vasárnap kijelentette, hogy az elnök feltehetően törvényt sért az üzlettel, amely szerinte amerikai életeket veszélyeztet.

Garantálom, hogy amint Putyinnak lehetősége nyílik Trump megalázására vagy aláásására, meg fogja tenni

– fogalmazott a hivatalából januárban távozó politikus. Tillis szerint az elnök lépései szöges ellentétben állnak az általa alig egy hónapja aláírt szankciós törvény szellemével.

Az elnök által szeptemberben szentesített jogszabály a júliusban elhunyt Lindsey Graham dél-karolinai szenátor nevét viseli, aki évtizedeken át az oroszellenes szankciók egyik legelszántabb szorgalmazója volt. Mike Pence, Trump egykori alelnöke Graham örökségének elárulásának nevezte a szankciók felfüggesztését, és az elnököt a döntés visszavonására szólította fel. Don Bacon nebraskai republikánus képviselő szintén bírálta a megállapodást, hangsúlyozva, hogy

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Putyin hadigazdaságának támogatása erkölcsileg elfogadhatatlan, miközben abból a pénzből városokat bombáz.

Scott Bessent pénzügyminiszter a Fox Newsnak nyilatkozva viszont azt hangsúlyozta, hogy a kormányzat a hatályos jogi felhatalmazás keretein belül jár el, és a megállapodás az amerikaiak érdekét szolgálja az üzemanyagárak csökkentésével. John Barrasso wyomingi szenátor, a frakció második embere szintén kiállt az üzlet mellett, mondván, az elnök "nehéz döntéseket" kénytelen hozni a fogyasztók, a gazdálkodók és a fuvarozók érdekében.

A dízel ára – amelyet a mezőgazdaságban, a fűtésben és a teherfuvarozásban egyaránt széles körben használnak – jelenleg a történelmi csúcsok közelében jár, ami a novemberi kongresszusi választások előtt különösen kényes politikai kérdés a republikánusok számára. Elemzők ugyanakkor kétségbe vonják, hogy az orosz megállapodás tartósan csökkentené az üzemanyagárakat.

A republikánusok elhatárolódása nem meglepő: Trump zuhanó népszerűségi mutatói mellett egyre több párttársa határolódik el az elnöktől, legyen szó az iráni konfliktusról, a Kanadával folytatott kereskedelmi háborúról vagy éppen az Oroszország-politikáról.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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