14°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen
Globál

Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Európai tisztségviselők nyilatkozatai szerint a Trump-kormányzat az ukrán fegyverbeszerzési rendszer leállításával fenyegetőzött, hogy rávegye Kijevet az orosz energetikai infrastruktúra elleni csapások beszüntetésére. Nem sokkal később Donald Trump a közösségi médiában energetikai tűzszünetet jelentett be, amellyel egyébként az ukrán felet is meglepte - közölte a Financial Times.

Európai tisztviselők beszámolói szerint az amerikai kormányzat a hétvégén intenzív diplomáciai nyomásgyakorlásba kezdett az európai fővárosokban és Kijevben,

hogy véget vessen az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásoknak.

Az amerikai jelzések alapján Washington kész lett volna leállítani a hírszerzési adatok megosztását, valamint felfüggeszteni a PURL-rendszert (Prioritised Ukraine Requirements List), amely az Ukrajnának szánt amerikai fegyverbeszerzések elsődleges csatornája.

A PURL egy NATO által kezelt kezdeményezés, amelyen keresztül Kijev szövetségesei amerikai gyártmányú fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára. Bár az Egyesült Államok pénzügyileg nem járul hozzá az alaphoz, csupán a beszerzési csatornát biztosítja, annak elvágása mégis komoly nyomásgyakorlást jelent.

Még több Globál

A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Hiába a nagy egyezség Putyinnal, lázadnak a republikánusok, törvénytelennek tartják Trump lépését

Lecsaptak a hatóságok: elfogták a merényletet tervezőt, a lengyel kormányfő volt a célpont

Kijevet hívták elsőnek, majd mindenkit hívtak Európában

– fogalmazott az egyik tisztségviselő, akit egy amerikai védelmi illetékes keresett meg telefonon. A Fehér Ház nem kívánta megerősíteni vagy kommentálni az értesüléseket.

Trump vasárnap a Truth Social felületén bejelentette, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott az egymás energetikai infrastruktúrája elleni támadások azonnali leállításáról.

Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe az orosz–ukrán háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne szegjék meg!

– írta az amerikai elnök.

Kapcsolódó cikkünk

Trump bejelentette: azonnali energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között

Zelenszkij elnöki irodája ugyanakkor közölte, hogy nem tud semmiféle megállapodásról, és az sem derült ki, hogy Oroszország egyáltalán elfogadta-e a feltételeket.

"A műszaki csapatok éppen most állítják helyre az áram- és vízellátást Kijevben az imént becsapódott orosz rakéták után. Senki sem hallott semmiféle tűzszünetről

– nyilatkozta egy Zelenszkijhez közel álló, magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak közvetlenül Trump bejegyzését követően.

A Fehér Ház arra a kérdésre sem reagált, hogy Trump hajlandó lenne-e támogatni Zelenszkij javaslatát, amellyel Putyint egy átfogó, hatvannapos tűzszünet elfogadására kényszerítenék.

Kapcsolódó cikkünk

A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap

Címlapkép forrása: Artur Widak/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
A NATO Trumpra haragszik, Trump az ukránokra, Oroszországban pedig közben szitává lövik az internetszolgáltatót - Híreink az orosz-ukrán háborúból vasárnap
A vártnál is több eső zúdult Magyarországra: még nem ért véget a csapadékos idő
Egyre több az ordító jele annak, hogy Trump egy igazán pusztító háborút akar ráereszteni a világra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility