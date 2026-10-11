Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen

Európai tisztviselők beszámolói szerint az amerikai kormányzat a hétvégén intenzív diplomáciai nyomásgyakorlásba kezdett az európai fővárosokban és Kijevben,
hogy véget vessen az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapásoknak.
Az amerikai jelzések alapján Washington kész lett volna leállítani a hírszerzési adatok megosztását, valamint felfüggeszteni a PURL-rendszert (Prioritised Ukraine Requirements List), amely az Ukrajnának szánt amerikai fegyverbeszerzések elsődleges csatornája.
A PURL egy NATO által kezelt kezdeményezés, amelyen keresztül Kijev szövetségesei amerikai gyártmányú fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára. Bár az Egyesült Államok pénzügyileg nem járul hozzá az alaphoz, csupán a beszerzési csatornát biztosítja, annak elvágása mégis komoly nyomásgyakorlást jelent.
Kijevet hívták elsőnek, majd mindenkit hívtak Európában
– fogalmazott az egyik tisztségviselő, akit egy amerikai védelmi illetékes keresett meg telefonon. A Fehér Ház nem kívánta megerősíteni vagy kommentálni az értesüléseket.
Trump vasárnap a Truth Social felületén bejelentette, hogy Ukrajna és Oroszország megállapodott az egymás energetikai infrastruktúrája elleni támadások azonnali leállításáról.
Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe az orosz–ukrán háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne szegjék meg!
– írta az amerikai elnök.
Zelenszkij elnöki irodája ugyanakkor közölte, hogy nem tud semmiféle megállapodásról, és az sem derült ki, hogy Oroszország egyáltalán elfogadta-e a feltételeket.
"A műszaki csapatok éppen most állítják helyre az áram- és vízellátást Kijevben az imént becsapódott orosz rakéták után. Senki sem hallott semmiféle tűzszünetről
– nyilatkozta egy Zelenszkijhez közel álló, magas rangú ukrán tisztségviselő a Financial Timesnak közvetlenül Trump bejegyzését követően.
A Fehér Ház arra a kérdésre sem reagált, hogy Trump hajlandó lenne-e támogatni Zelenszkij javaslatát, amellyel Putyint egy átfogó, hatvannapos tűzszünet elfogadására kényszerítenék.
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