Lecsaptak a hatóságok: elfogták a merényletet tervezőt, a lengyel kormányfő volt a célpont

Elfogták a lengyel miniszterelnök és helyettese ellen tervezett merénylet feltételezett kiötlőjét. A hír azután jött, hogy vasárnap délelőtt sürgős válságtanácskozást tartottak a lengyel biztonsági szolgálatok, miután hitelesnek ítélt fenyegetést kaptak egy Donald Tusk miniszterelnök és Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes elleni lehetséges merényletről.

Vasárnap délelőtt a Belső Biztonsági Ügynökség (ABW) és más rendvédelmi szervek vezetői rendkívüli ülést tartottak a belügyminiszter, valamint a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter kezdeményezésére. A tanácskozást az indokolta, hogy a lengyel politikai vezetők védelméért felelős Államvédelmi Szolgálathoz (SOP) egy e-mail érkezett a készülő merényletről. A bejelentést a hatóságok hitelesnek és rendkívül aggasztónak minősítették, így a fenyegetést valósnak értékelték.

A gyors hatósági fellépés eredményeként a belügyminiszter vasárnap délután már be is jelenthette, hogy

a rendőrség sikeresen elfogta azt a férfit, aki a fenyegetést küldte, és a támadást tervezte a politikusok ellen.

Donald Tusk a közösségi médiában mondott köszönetet a rendőrség gyors és határozott munkájáért.

A komoly veszély ellenére Donald Tusk napi programján nem változtattak. A kormányfő vasárnap reggel – biztonsági őrök kíséretében – gyalog érkezett meg varsói hivatalába. A titkosszolgálatokat felügyelő minisztérium szóvivője az újságírói felvetésekre reagálva közölte, hogy a megfelelő személyvédelem miatt nem láttak kockázatot abban, hogy a miniszterelnök gyalog tegye meg az utat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 11. Merényletet terveztek a lengyel miniszterelnök ellen, nyomozást indítottak a biztonsági szolgálatok

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