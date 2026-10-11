Magyar Péter egy interjúban elárulta, jövő héten találkozik Volodimir Zelenszkijjel

Magyar Péter miniszterelnök a Helsingin Sanomat című finn napilapnak adott interjújában bejelentette, hogy kormánya legfontosabb feladatának az alkotmány teljes újraírását tekinti. A kormányfő emellett beszélt az ukrán elnökkel tervezett jövő heti találkozójáról, az orosz energiafüggőség csökkentésének szükségességéről, valamint a független igazságszolgáltatás és a társadalmi párbeszéd fontosságáról is.

Magyar Péter elmondta, hogy a jelenlegi legfőbb cél az ország alkotmányának teljes újraírása. Az interjúban kijelentette azt is, a folyamat várhatóan legalább egy évet vesz igénybe, a végső tervezetről pedig országos népszavazáson döntenek majd.

A miniszterelnök a demokrácia helyreállításval kapcsolatban kiemelte, hogy a magyaroknak elegük lett a korrupcióból és a propagandából. Az interjúban elhangzott az is, hogy sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Unióval, így az ország végre hozzáférhet az uniós forrásokhoz.

Azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna maga mögött tudva a Tisza Párt kétharmados parlamenti többségét,

Magyar Péter úgy fogalmazott: ennél jobb dolga is van.

Külpolitikai téren a miniszterelnök a bizalom fokozatos, apró lépésekben történő újjáépítésére törekszik Ukrajnával. Ennek jegyében – miután a magyar kisebbség jogainak biztosításáról már megállapodás született –

várhatóan a jövő héten Brüsszelben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ugyanakkor fenntartja azt a hivatalos álláspontot, hogy Magyarország továbbra sem küld fegyvereket, és nem engedélyezi azok átszállítását sem az ország területén. A közeledő, október 23-án esedékes 1956-os forradalom 70. évfordulója kapcsán az orosz kapcsolatokról is beszélt. Leszögezte, hogy a szovjet elnyomás történelmi tapasztalatait figyelembe véve az energiafüggőséget meg kell szüntetni, és új forrásokat kell találni, még ha ez a folyamat nem is valósul meg egyik napról a másikra.

Az igazságszolgáltatás függetlensége kapcsán Magyar Péter visszautasította azokat a vádakat, miszerint politikai nyomást gyakorolna az Orbán-korszak korrupciós ügyeiben zajló nyomozásokra. Példaként említette, hogy a napokban ő maga is megjelent az ügyészségen egy 2024-es, szórakozóhelyi incidenssel kapcsolatos ügyben, ami szerinte egyértelműen bizonyítja, hogy a hatóságok politikai befolyásolás nélkül végzik a munkájukat.

Az interjúban a megosztóbb társadalmi kérdések is szóba kerültek. A kormányfő kijelentette, hogy bár a melegházasság bevezetését nem fogja kezdeményezni, az azonos nemű párok örökbefogadási jogát támogatja, mivel egy gyermek számára a családi környezet mindig jobb egy intézménynél. Úgy véli ugyanakkor, hogy ezekről az érzékeny témákról azonnali jogszabály-módosítások helyett először őszinte társadalmi párbeszédre van szükség.

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