Merényletet terveztek a lengyel miniszterelnök ellen, nyomozást indítottak a biztonsági szolgálatok

A varsói sajtótájékoztatón Jacek Dobrzyński, a lengyel különleges szolgálatokat felügyelő minisztérium szóvivője közölte, hogy folyamatosan nő a lengyel állampolgárokat érő fenyegetések száma,

és most az ország legfontosabb vezetői kerültek célkeresztbe.

A szóvivő korábban az X közösségi platformon lehetséges merényletkísérletként hivatkozott a Tusk elleni fenyegetésre. A nyomozás többek között egy e-mailben érkezett bejelentés alapján indult el.

A tájékoztatót a rendőrség, az Állami Védelmi Szolgálat és a Belbiztonsági Ügynökség vasárnap reggeli rendkívüli egyeztetése előzte meg. A hatóságok kevés részletet árultak el, és az összeesküvést nem hozták közvetlen összefüggésbe Oroszországgal, ugyanakkor Lengyelország régóta kiemelt célpontja Moszkva úgynevezett hibrid támadásainak.

Ukrajna egyik legfontosabb utánpótlási útvonalaként Lengyelországot az utóbbi időben gyanús incidensek sorozata sújtotta. Kibertámadások érték a közüzemi szolgáltatókat, az energetikai infrastruktúrát és a kórházakat, a Varsó és az ukrán határ közötti vasútvonal megrongálását pedig az orosz hírszerzésnek tulajdonították. Tusk korábban figyelmeztetett, hogy Oroszország hibrid jellegű drón- és rakétacsapásokat tervez az Ukrajnát támogató országok, köztük a NATO-tag Lengyelország ellen.

A lengyel fejleményekkel egy időben a Financial Times arról számolt be, hogy a nyugati hírszerző ügynökségek figyelmeztették az európai védelmi vállalatok vezetőit, miszerint Oroszország fokozza az ellenük irányuló merényletkísérleteket. Moszkva szeptember végén nyíltan közölte, hogy az Ukrajnának fegyvereket szállító európai országok hadipari gyártóit "potenciális katonai célpontnak" tekinti.

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A vasárnapi sajtótájékoztatón a hatóságok egy másik aggasztó jelenségre is kitértek, mégpedig a lengyel fiatalok és felnőttek körében tapasztalható radikalizálódásra. Ez a téma különösen egy csütörtöki, iskolai késeléses támadást követően került előtérbe, amelyben az intézmény egyik gondnoka életét vesztette.

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