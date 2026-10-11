Őrült térkép jelent meg Németországban: Hitler politikáját idéző módon rajzolná át Európát egy vezető AfD-s politikus

Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában ráadásul úgy fogalmazott, hogy
a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti.
A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel.
“Back to the Reich?” Germany erupts in controversy over a “Greater Germany” map claiming territories of neighboring countries Luca Moritz Strauß, a senior figure in the youth wing of the far-right Alternative for Germany (AfD) party, posted a map on X depicting a Germany that had absorbed Austria, Luxembourg, most of Switzerland, and parts of France, Poland, Italy, and other European countries. “German unity means a Germany that unites the entire German people in one state,” the politician wrote. The post sparked outrage in neighboring countries, particularly France, as the map depicted Alsace and Lorraine as German territory. Following the backlash, Strauß deleted the post and made his X account private. The AfD youth organization, Generation Germany, later announced that he had voluntarily stepped down from his leadership position.— NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2026
Elzász és Lotaringia a 20. századi problémák sarokköve lett. A két terület a középkorban a Német Római Császásrsághoz tartozott, lakói pedig nagy többségben német nyelvjárást beszéltek. Elzász 1648-ban, a vesztfáliai békével került Franciaországhoz, Lotaringia pedig a lengyel örökösödési háborút (1738) követően került a királyság vonzáskörzetébe, annexiójára 1766-ban került sor. Az 1870–1871-es porosz–francia háborúban elszenvedett katasztrofális francia vereség után a frankfurti békével a frissen kikiáltott Német Császárság elcsatolta a területet, amely végül 1919-ben, a versaillesi békében került vissza ismét Franciaországhoz.
A francia politikusok gyorsan és határozottan reagáltak az esetre. Théo Bernhardt, a jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője leszögezte, hogy Elzász és Moselle soha többé nem válik Németország részévé, és mindennemű annektálásuk elfogadhatatlan. A baloldali Lázadó Franciaország (LFI) politikusai, Emmanuel Fernandes és Clémence Guetté szintén élesen elítélték a közzétett térképet. Guetté egyenesen Hitler politikájához hasonlította az ilyen jellegű törekvéseket, és arra figyelmeztetett, hogy az AfD növekvő befolyása komoly veszélyt jelent az európai békére.
A heves nemzetközi reakciók hatására Strauss törölte a bejegyzést, és privátra állította X-fiókját. Az AfD ifjúsági szervezete, a Generation Germany később közölte, hogy a politikus önként lemondott vezetői tisztségéről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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