Őrült térkép jelent meg Németországban: Hitler politikáját idéző módon rajzolná át Európát egy vezető AfD-s politikus

Helmut Strauss a térképhez fűzött kommentárjában ráadásul úgy fogalmazott, hogy

a német egység olyan Németországot jelent, amely az egész német népet egyetlen államban egyesíti.

A bejegyzés különösen Franciaországban váltott ki nagy felháborodást, mivel a térkép Elzászt és Lotaringiát is német területként tüntette fel.

Elzász és Lotaringia a 20. századi problémák sarokköve lett. A két terület a középkorban a Német Római Császásrsághoz tartozott, lakói pedig nagy többségben német nyelvjárást beszéltek. Elzász 1648-ban, a vesztfáliai békével került Franciaországhoz, Lotaringia pedig a lengyel örökösödési háborút (1738) követően került a királyság vonzáskörzetébe, annexiójára 1766-ban került sor. Az 1870–1871-es porosz–francia háborúban elszenvedett katasztrofális francia vereség után a frankfurti békével a frissen kikiáltott Német Császárság elcsatolta a területet, amely végül 1919-ben, a versaillesi békében került vissza ismét Franciaországhoz.

A francia politikusok gyorsan és határozottan reagáltak az esetre. Théo Bernhardt, a jobboldali radikális Nemzeti Tömörülés (RN) képviselője leszögezte, hogy Elzász és Moselle soha többé nem válik Németország részévé, és mindennemű annektálásuk elfogadhatatlan. A baloldali Lázadó Franciaország (LFI) politikusai, Emmanuel Fernandes és Clémence Guetté szintén élesen elítélték a közzétett térképet. Guetté egyenesen Hitler politikájához hasonlította az ilyen jellegű törekvéseket, és arra figyelmeztetett, hogy az AfD növekvő befolyása komoly veszélyt jelent az európai békére.

A heves nemzetközi reakciók hatására Strauss törölte a bejegyzést, és privátra állította X-fiókját. Az AfD ifjúsági szervezete, a Generation Germany később közölte, hogy a politikus önként lemondott vezetői tisztségéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images