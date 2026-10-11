Súlyos figyelmeztetést adtak ki a hírszerzők: európai vezetők elleni merényleteket tervezhet Oroszország

Az ukrajnai fronton kialakult patthelyzet és az orosz gazdaság nehézségei közepette a Kreml kiterjesztette európai szabotázs- és hibrid műveleteit, hogy aláássa Kijev nyugati támogatását. Öt európai hírszerző szolgálat tisztviselője a Financial Timesnak megerősítette, hogy az európai polgári célpontok elleni merényletek – amelyeket korábban még az orosz titkosszolgálatok is tabunak tekintettek – egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a tervekben. A

hatóságok szerint nemcsak a nagy fegyvergyártók vezetőit veszik célba, hanem a kisebb cégek munkatársait is, különösen a dróngyártásban érintetteket.

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) jelentősen bővítette a német védelmiipari vállalatok vezetőivel és alkalmazottaival fenntartott kapcsolatait, és többek között magán-testőrcsapatok alkalmazását javasolta számukra. Sinan Selen, a BfV vezetője a német törvényhozók előtt kijelentette, hogy Oroszország állami vagy államilag irányított szereplők révén tudatosan tervez személyek elleni erőszakos cselekményeket. Hozzátette, hogy az akciók célpontjai, módszerei, valamint a bevont szereplők köre – beleértve a szervezett bűnözői struktúrákat – folyamatosan bővül.

Több védelmiipari vezető névtelenül nyilatkozva elmondta, hogy az elmúlt fél évben a kormányzati biztonsági szolgálatok kifejezett tanácsára szigorították személyi védelmi intézkedéseiket. Az ilyen műveletek végrehajtása – amelyeket az orosz hírszerzési zsargonban "vizesmunkának" neveznek – nagyrészt a GRU-ra, az orosz katonai hírszerzésre hárul. A GRU módszereinek átalakulásával a szervezet tisztjei szorosabban együttműködnek a szervezett bűnözői csoportokkal, határokon átívelő ügynökhálózatokat használnak, a felderítést, logisztikát, tervezést és végrehajtást pedig különböző sejtekre osztják fel ahelyett, hogy online toborzott, "eldobható" ügynökökre hagyatkoznának.

A biztonsági tisztviselők hangsúlyozták, hogy az orosz megközelítés egyik kulcseleme a pszichológiai hatáskeltés, így a merényleteket nem is kell feltétlenül végrehajtaniuk ahhoz, hogy elérjék céljukat. Pusztán azzal, hogy a célpontokban felkeltik a fenyegetettség érzését, elérik a kívánt hatást, hiszen azt akarják, hogy az érintettek kétszer is meggondolják, mielőtt üzletet kötnek Ukrajnával. Ugyanakkor az orosz ügynökök próbálkozásai sok esetben továbbra is amatőr szintűek, ami viszont más jellegű problémákat vet fel, mivel a biztonsági szolgálatok kénytelenek minden gyanús jelet potenciális fenyegetésként kezelni. Augusztusban Svédországban két fiatal orosz turistát tartóztattak le, mert a Saab vezérigazgatója, Micael Johansson ingatlana közelében vertek sátrat, ám röviddel később szabadon engedték őket.

A védelmiipari vezetők figyelmeztetnek, hogy a szükséges védelem költségei – mind a személyek, mind a létesítmények tekintetében – komoly terhet jelenthetnek a cégek, különösen az induló vállalkozások számára. Az egyik vezető elárulta, hogy a közelmúltban az orosz fenyegetés miatt áthelyezte az egyik nyugat-európai gyártóüzemét. Európa legnagyobb fegyvergyártóinak vezetői 2024 eleje óta állnak fokozott készültségben, amikor az amerikai és a német hírszerzés leleplezte a német Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger elleni orosz merénylettervet. Papperger, aki nyíltan kiállt Ukrajna felfegyverzése mellett, azóta éjjel-nappal magántestőrök és rendőrök együttes védelmét élvezi.

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