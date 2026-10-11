Szivárognak a felvételek: furcsa turpisságot fedeztek fel az elemzők a legújabb T-90-esek esetében

A nyizsnyij-tagili gyárba érkező, súlyosan megrongálódott T-90M-esekről készült felvételek nyitották ki újra az orosz harckocsigyártással kapcsolatos kérdéseket. A közösségi médiában frissen megjelent fényképeken egy vonatszerelvényen több, jelentős szerkezeti sérülést szenvedett harckocsit szállítanak az üzem felé. Az ilyen mértékű javításokat korábban a BTRZ néven ismert üzemben végezték, nem pedig maga a gyártó.
Damaged T-90Ms on their way to UVZ for refurbishment (pics from last year). Some, as can be seen on the 1st pic quite heavily damaged. A lot of tanks despite being labeled as „losses” can and do get refurbished back to normal conditions. https://t.co/cetmfLP1y0— Volke (@Volke__) October 6, 2026
Ukrán katonai szakértők szerint az orosz javítóüzem-hálózat olyan mértékben leromlott, valamint túlterhelődött, hogy az Uralvagonzavod kénytelen a profiljától eltérő feladatokat is ellátni. A szakértő rámutatott, hogy gyári körülmények között egy ilyen nagyjavítás gyakorlatilag annyiba kerül, mint egy teljesen új harckocsi legyártása, ami gazdaságilag rendkívül pazarló megoldás.
A helyzet azért különösen kritikus, mert az UVZ egyidejűleg felel az új T-90M-ek gyártásáért és a régebbi harckocsik modernizálásáért is. A súlyosan sérült járművek helyreállítása ugyanazt a munkaerőt, műhelykapacitást, alkatrészkészletet és időt köti le, amelyet egyébként új harckocsik előállítására fordíthatnának.
Jakub Janovsky, az Oryx adatbázis jelenlegi vezető szerkesztője egy másik problémára is felhívta a figyelmet. Ha az UVZ-ben felújított és korszerűsített harckocsikat egyes szervezetek "új gyártásként" veszik nyilvántartásba,
akkor az torzítja az orosz haditermelésről alkotott képet.
Kulcskérdés, hogy Moszkva valóban újonnan gyártott tankokkal pótolja-e a veszteségeit, vagy egyre inkább felújított járművekre támaszkodik. Ezt támasztja alá az is, hogy egyes, a gyárból kikerülő T-90M-ek azonosíthatóan a régebbi T-90A típusok felújított páncéltestét használják a teljesen új gyártású testek helyett.
Az Uralvagonzavod maga is nyíltan hirdeti javítási kapacitásait: 2024-ben a vállalat arról számolt be, hogy egy 26 dróntalálatot kapott T-90M-et mindössze négy hét alatt állítottak helyre. A gyár továbbra is szállít T-90M-eket és korszerűsített T-72B3M-eket az orosz hadseregnek, a héten pedig egy újabb, drónok elleni kiegészítő védelemmel felszerelt szállítmány átadását jelentette be, ám a leszállított darabszámot nem hozták nyilvánosságra. Egyes újabb T-90M harckocsikon az Aréna–M aktív védelmi rendszer is megjelent, amelynek drónelhárító képességeit a Centr–2026 hadgyakorlaton mutatták be.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szivárognak a felvételek: furcsa turpisságot fedeztek fel az elemzők a legújabb T-90-esek esetében
Ez megváltoztathatja az orosz kapacításokról alkotott képet.
Tanács Zoltán: jövő héten távozhatnak a kutatóhálózat vezetői, megfontolandó az űrprogram folytatása
Interjút adott a Kontrollnak a miniszter.
Kiderült: Donald Trump lényegében megfenyegette egész Európát, csak hogy az oroszoknak kedvezzen
Ezt még megfejelte azzal, hogy a kialkudott tűzszünetről csak ő maga tudott.
Feltörték a népszerű magyar házhozszállító rendszerét, kiszivároghattak a felhasználók adatai
A vállalat azt üzeni, aki gyanús e-mailt kap, ne nyissa meg.
Hiába a nagy egyezség Putyinnal, lázadnak a republikánusok, törvénytelennek tartják Trump lépését
Többen élesen kikeltek az amerikai elnökkel szemben.
Lecsaptak a hatóságok: elfogták a merényletet tervezőt, a lengyel kormányfő volt a célpont
Egy nap alatt rendezték a helyzetet.
Magyar Péter egy interjúban elárulta, jövő héten találkozik Volodimir Zelenszkijjel
Apró lépésekben állítaná helyre a bizalmat.
Hétfőn kezdődik a brüsszeli külügyminiszteri találkozó, Orbán Anita részleteket tett közzé a témákról
Hibrid fenyegetések és az Unió bővítése lesz a célkeresztben.
Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk
Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá
Milyen is volt a magyar vállalkozások helyzete 2026 nyarán, ha kiszűrjük a zajt és csak a számokat és az elemzéseket nézzük? - Vállalkozói Mozaik
Összegyűjtöttük és kiválogattuk, mit érdemes egy vállalkozónak átnézni a statisztikákból, elolvasni az elemzésekből, ha szeretné átlátni, milyen is volt a magyar gazdaság helyzete 2026 n
A nyugdíj a nettó átlagbér 51%-a - a tiéd 77%-ról indul, aztán ez alá csúszik
A KSH szerint 2025-ben az átlagos nyugdíj a nettó átlagkereset 51%-a volt. A saját nyugdíjad azonban nem ennyivel indul: aki 40 évig végig átlagbért keresett, 2026-ban az utolsó nettó fizetése
Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát?
Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb
A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája
A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye
Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással?
A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz
FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary
FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe
Ahol az ember visszaadja, amit elvett: három történet a természet erejéről
Az elmúlt időszakban több helyen találkozhattunk ugyanazzal a fordulattal: egy élőhely, egy ökoszisztéma vagy egy faj visszakapott valamit abból, amit az ember korábban el
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Kinek kell ennyi fa valójában?
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Az új szabályozás még szigorúbb lesz?