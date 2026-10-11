Szivárognak a felvételek: furcsa turpisságot fedeztek fel az elemzők a legújabb T-90-esek esetében

A nyizsnyij-tagili gyárba érkező, súlyosan megrongálódott T-90M-esekről készült felvételek nyitották ki újra az orosz harckocsigyártással kapcsolatos kérdéseket. A közösségi médiában frissen megjelent fényképeken egy vonatszerelvényen több, jelentős szerkezeti sérülést szenvedett harckocsit szállítanak az üzem felé. Az ilyen mértékű javításokat korábban a BTRZ néven ismert üzemben végezték, nem pedig maga a gyártó.

Damaged T-90Ms on their way to UVZ for refurbishment (pics from last year). Some, as can be seen on the 1st pic quite heavily damaged. A lot of tanks despite being labeled as „losses” can and do get refurbished back to normal conditions. https://t.co/cetmfLP1y0 — Volke (@Volke__) October 6, 2026

Ukrán katonai szakértők szerint az orosz javítóüzem-hálózat olyan mértékben leromlott, valamint túlterhelődött, hogy az Uralvagonzavod kénytelen a profiljától eltérő feladatokat is ellátni. A szakértő rámutatott, hogy gyári körülmények között egy ilyen nagyjavítás gyakorlatilag annyiba kerül, mint egy teljesen új harckocsi legyártása, ami gazdaságilag rendkívül pazarló megoldás.

A helyzet azért különösen kritikus, mert az UVZ egyidejűleg felel az új T-90M-ek gyártásáért és a régebbi harckocsik modernizálásáért is. A súlyosan sérült járművek helyreállítása ugyanazt a munkaerőt, műhelykapacitást, alkatrészkészletet és időt köti le, amelyet egyébként új harckocsik előállítására fordíthatnának.

Jakub Janovsky, az Oryx adatbázis jelenlegi vezető szerkesztője egy másik problémára is felhívta a figyelmet. Ha az UVZ-ben felújított és korszerűsített harckocsikat egyes szervezetek "új gyártásként" veszik nyilvántartásba,

akkor az torzítja az orosz haditermelésről alkotott képet.

Kulcskérdés, hogy Moszkva valóban újonnan gyártott tankokkal pótolja-e a veszteségeit, vagy egyre inkább felújított járművekre támaszkodik. Ezt támasztja alá az is, hogy egyes, a gyárból kikerülő T-90M-ek azonosíthatóan a régebbi T-90A típusok felújított páncéltestét használják a teljesen új gyártású testek helyett.

Az Uralvagonzavod maga is nyíltan hirdeti javítási kapacitásait: 2024-ben a vállalat arról számolt be, hogy egy 26 dróntalálatot kapott T-90M-et mindössze négy hét alatt állítottak helyre. A gyár továbbra is szállít T-90M-eket és korszerűsített T-72B3M-eket az orosz hadseregnek, a héten pedig egy újabb, drónok elleni kiegészítő védelemmel felszerelt szállítmány átadását jelentette be, ám a leszállított darabszámot nem hozták nyilvánosságra. Egyes újabb T-90M harckocsikon az Aréna–M aktív védelmi rendszer is megjelent, amelynek drónelhárító képességeit a Centr–2026 hadgyakorlaton mutatták be.

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