Trump bejelentette: azonnali energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között

Donald Trump vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal energetikai tűzszünet lép életbe Oroszország és Ukrajna között. A Truth Socialön közzétett bejegyzése szerint mindkét fél elfogadta a megállapodást. A közlés azt követően érkezett, hogy Washington az üzemanyagárak letörése érdekében megállapodott Moszkvával az orosz dízel kínálatának növeléséről.

Azonnali hatállyal energetikai tűzszünet van az Oroszország és Ukrajna közötti háborúban. Mindkét fél beleegyezett. Ne szegjék meg!

– írta Donald Trump.

Az amerikai elnök rövid bejegyzésében nem részletezte, hogy a megállapodás pontosan mely létesítményekre vonatkozik, meddig érvényes, és hogyan ellenőrzik a betartását. A közlés energetikai tűzszünetről szól, általános fegyvernyugvást nem jelentett be.

A bejelentés előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap jelezte: Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energetikai infrastruktúra támadásával. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a kölcsönös lépésekhez valódi garanciákra van szükség.

Az ukrán elnök az ABC Newsnak adott interjújában is arról beszélt, hogy Kijev nyitott az energetikai tűzszünetre. Trumpot arra kérte, hogy Oroszországot is szólítsa fel az ukrán energetikai létesítmények elleni csapások leállítására.

Trump szombaton még élesen bírálta az orosz finomítók elleni ukrán támadásokat, amelyeket a magas dízelárakkal hozott összefüggésbe. Az amerikai elnök azt is kijelentette, hogy szerinte Ukrajnának új elnökre lenne szüksége.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 11. Zelenszkij elárulta, mikor állítaná le a csapásokat az orosz olajfinomítók ellen

Az energetikai tűzszünet bejelentését egy vitatott amerikai–orosz üzemanyag-megállapodás előzte meg. Trump pénteken közölte, hogy Vlagyimir Putyinnal folytatott egyeztetése nyomán Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az amerikai és a világpiacra, amit novemberben további 500 ezer tonna, majd újabb egymillió tonna követne. Az amerikai pénzügyminisztérium ehhez átmeneti szankciós mentességet biztosított, amely jövő április 7-ig engedélyezi az orosz dízel importját.

Washington számára az üzemanyagárak csökkentése belpolitikai szempontból is fontos a november 3-i kongresszusi választások előtt.

Az amerikai dízel átlagára az iráni háború február végi kezdete óta mintegy 70 százalékkal emelkedett.

Zelenszkij korábban bírálta a dízelmegállapodást, mert szerinte a szankciók enyhítése további bevételekhez juttatja Oroszországot. Elemzők közben arra figyelmeztettek, hogy a bejelentett szállítások önmagukban nem feltétlenül elegendők az üzemanyagárak tartós csökkentéséhez.

Volt már hasonló bejelentés

Trump szeptember közepén már közölte, hogy Oroszország és Ukrajna megállapodott egymás energetikai célpontjainak megkíméléséről. Akkor azonban a felek nem erősítették meg egyértelműen a megállapodást: Zelenszkij tartós és megbízható vállalásokat sürgetett, a Kreml pedig a tengeri export védelmét és a szankciók feloldását is felvetette. A bejelentés után is érkeztek hírek energetikai célpontok elleni támadásokról.

Egy betartott energetikai tűzszünetnek a tél közeledtével különös jelentősége lenne. Az orosz támadások súlyos károkat okoztak Ukrajna áram- és fűtési hálózatában, miközben az orosz olajipar elleni ukrán csapások az üzemanyag-ellátást is megzavarták.

A mostani bejelentés gyakorlati súlyát az határozza majd meg, hogy valóban leállnak-e ezek a támadások.

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